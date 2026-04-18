Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz celebran el bautizo de su hijo Isai: las imágenes y los detalles de la ceremonia

Hay fechas que quedan grabadas no solo en el calendario, sino en la esencia misma de una familia. Para Cristina Pedroche (37 años) y Dabiz Muñoz (46), el bautizo de su segundo hijo, Isai, se ha convertido en uno de esos hitos que marcan un antes y un después.

Tal y como ha anunciado la presentadora a través de las redes sociales, el pequeño, que ya tiene nueve meses, ha recibido este sacramento en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida, ubicada en el barrio de Vallecas.

El templo donde ha tenido lugar el bautizo tiene un significado muy especial para ella: está en la calle de Los Pedroches, un detalle que la propia Cristina ha subrayado como una de esas "casualidades" que parecen hechas a medida.

"Te amamos, Isai"

"Hoy hace 9 meses que nació el otro amor de mi vida", empieza diciendo Cristina Pedroche en sus redes sociales. "No sé cómo pude vivir tanto tiempo sin él. Es mi todo (junto al resto de mi familia)".

En su post muestra imágenes de la iglesia y añade la felicidad inmensa que siente hacia su segundo hijo: "Te amamos, Isai.

Sin duda, eres un bendito".

La ceremonia, celebrada en la más estricta intimidad, ha estado marcada por detalles curiosos. Uno de ellos es que en esta misma iglesia fue donde su hija mayor, Laia, recibió el primer sacramento de iniciación cristiana.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han celebrado el bautizo de su hijo Isai. @cristipedroche

El mismo templo donde bautizaron a Laia

"2 años después, mismo ritual", ha detallado la presentadora en su perfil de Instagram, dejando claro que el escenario del gran día es exactamente el mismo en el que fue bautizada su primogénita.

Fue en septiembre de 2024 cuando bautizaron a la niña, cuando tenía 14 meses. "He bautizado a mi hija en secreto", anunciaba entonces en las redes sociales.

Al igual que en esta ocasión, aquella fue una ceremonia íntima con los indispensables en su vida: "Estuvimos Dabiz, y sus padres y los míos. Y nadie más. Nadie se ha enterado. Fue en la calle de Los Pedroches, es muy fuerte. En la parroquia de Santa Eulalia, que está en la calle de Los Pedroches, en Entrevías, mi barrio de siempre".

La fecha tampoco ha sido elegida al azar. Isai, igual que su hermana Laia, ha recibido las aguas bautismales el mismo día que ha cumplido 9 meses.

Ya desde por la mañana del pasado viernes, 17 de abril, Cristina adelantaba que la jornada no sería como las demás. "Hoy es un día muy especial", anunciaba en sus redes sociales. Y detallaba: "Lo voy a celebrar de todas las formas posibles".

Cristina Pedroche ha celebrado el bautizo de su hijo Isai en la misma iglesia en la que bautizó a su hija Laia. @cristipedroche

Pedroche: "Soy súper creyente"

La llegada de Isai ha puesto el broche de oro a una etapa de plenitud en el matrimonio. Pedroche anunció su segundo embarazo a principios de 2024, apenas unos meses después de haber dado la bienvenida a su primogénita, Laia.

El bebé llegó al mundo el pasado mes de julio, rodeado de la misma expectación y cariño que su hermana mayor, quien llegó al mundo en julio de 2023.

Con dos hijos en apenas dos años, los Pedroche-Muñoz han construido el hogar con el que siempre soñaron. Y, casi, en tiempo récord.

Con esta cita, Pedroche ha hecho realidad un sueño: el de iniciar a sus hijos en la fe cristiana. Y es que, tal y como le confesó a Vicky Martín Berrocal (53) en su pódcast, A solas con, en 2024, es fiel a sus creencias.

"De repente ahora soy súper creyente. Necesito que alguien más la proteja [a su hija]", decía. "Creo que es la primera vez que lo digo, cada vez que salgo de casa le digo bendiciones. No sé, es como que necesito que alguien más me ayude a protegerla. Malo no va a ser".

Una historia de amor a fuego lento

La historia de amor entre la musa de las Campanadas y el mejor chef del mundo comenzó a finales de 2014, cuando un evento deportivo cruzó sus caminos.

El flechazo fue inmediato. Apenas un año después, en octubre de 2015, se dieron el 'sí, quiero' en una boda tan atípica como ellos: en vaqueros, en su propia casa y ante un notario.

Desde entonces han formado un tándem indestructible, tanto en lo personal como en lo profesional. Juntos han expandido el imperio gastronómico de UniverXo, donde Dabiz brilla con sus tres estrellas Michelin en DiverXO.

Cristina actúa como la mejor embajadora y socia de proyectos como StreetXO o el exitoso servicio de delivery GoXO.

Su éxito en los negocios les ha permitido establecer su residencia actual en una exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde han establecido su hogar.