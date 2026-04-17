La ciudad medieval perfecta para recorrer a pie: tiene un Palacio Mudéjar del siglo XIV y cuenta con 688.714 habitantes

La Plaza de España de la ciudad de Andalucía que tiene un pasado medieval. Pexels

Con cerca de 700.000 habitantes y un legado histórico que se respira en cada esquina, Sevilla se ha consolidado como una de las ciudades más fascinantes de Europa.

Su capacidad para conjugar el pulso de una gran urbe con el encanto intacto de su pasado medieval la convierte en un destino único, especialmente para quienes buscan perderse a pie en un entramado urbano lleno de historia.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sevilla cuenta con 688.714 habitantes, lo que la sitúa como la cuarta ciudad más poblada de España.

Sin embargo, este volumen demográfico contrasta con la esencia de su casco histórico, uno de los más extensos del continente. Un auténtico laberinto de calles estrechas y sinuosas que conservan el trazado heredado de la época musulmana, donde cada rincón invita a detenerse y observar.

Catedral de Sevilla. Pexels

En el corazón de esta ciudad se encuentra una de sus mayores joyas arquitectónicas: el Real Alcázar de Sevilla, un complejo palaciego que alberga el impresionante Palacio de Pedro I, considerado la máxima expresión del arte mudéjar civil.

Construido entre 1356 y 1366, este palacio es el resultado de una colaboración única entre artesanos musulmanes y un monarca cristiano, lo que dio lugar a una estética irrepetible donde conviven inscripciones árabes con símbolos de la corona castellana.

Entre sus espacios más emblemáticos destaca el Patio de las Doncellas, con su característica alberca y delicados arcos, una imagen que resume la esencia artística de la ciudad.

El valor histórico de Sevilla quedó reconocido internacionalmente en 1987, cuando la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad tres de sus monumentos más icónicos.

La Catedral de Sevilla, el templo gótico más grande del mundo, se alza sobre los restos de la antigua mezquita mayor, de la que aún se conservan elementos como el Patio de los Naranjos y la emblemática Giralda, antiguo alminar reconvertido en campanario.

La plaza de España de Sevilla. Pexels

Junto a ellos, el Archivo de Indias custodia siglos de historia, albergando documentos clave sobre la administración de los territorios españoles en América.

Recorrer Sevilla a pie es una experiencia en sí misma. El paseo puede comenzar en el encantador Barrio de Santa Cruz, antigua judería, donde las calles estrechas, las fachadas encaladas y los patios llenos de flores dibujan una estampa típicamente andaluza.

Desde allí, la Avenida de la Constitución actúa como eje peatonal que conecta algunos de los puntos más emblemáticos del centro.

El recorrido puede culminar junto al río Guadalquivir, frente a la histórica Torre del Oro, una torre defensiva del siglo XIII que protegía el acceso fluvial a la ciudad.

Ciudad de ópera y de tradiciones arraigadas, Sevilla encuentra su mejor momento en primavera, cuando el azahar perfuma el ambiente, o en otoño, cuando las temperaturas invitan a caminar sin prisa.

Un destino donde cada paso es un viaje en el tiempo, y donde lo medieval y lo moderno conviven en perfecta armonía.