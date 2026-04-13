Así han sido los últimos años de Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero: en Madrid, cuidada por sus hijas y con sus nietos

Triste noticia la que se ha conocido este lunes, 13 de abril, y que afecta al seno de la familia Arévalo Carbonero: ha fallecido Goyi Arévalo Salazar, la madre de Sara Carbonero (42 años). El deceso se ha producido este pasado domingo, día 12.

La progenitora de la presentadora llevaba afrontando una delicada salud desde marzo de 2024, tal y como avanzó EL ESPAÑOL. Entonces, este diario se hizo eco de que Sara había acompañado a su madre a una cita médica.

Al ver la instantánea que Carbonero publicó, en la Clínica Universitaria de Navarra, hubo quien interpretó que la enferma era la presentadora, pero no: ella tan sólo acompañaba a su madre. Desde entonces, Goyi ha estado muy bien arropada.

Goyi Arévalo, en una imagen de archivo. Gtres

Se trasladó a vivir a Madrid, como aseguró este periódico, y ha estado desde entonces cuidada por sus hijas y disfrutando de su faceta como abuela. Distintas fuentes han informado en este tiempo que Arévalo había encarado la enfermedad con gran entereza.

La última imagen de Goyi Arévalo que apareció en el papel couché fue hace justo un año, en marzo de 2025, cuando perdió la vida Máxima Salazar, la abuela de Sara.

Goyi fue inmortalizada en el último adiós, celebrado en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de Corral de Almaguer, su pueblo natal de Toledo, donde este lunes, precisamente, será despedida la propia Goyi.

Apenas ha transcurrido un mes desde que Goyi soplara las velas de su último cumpleaños, una efeméride que Sara Carbonero no quiso dejar pasar sin compartirla con su comunidad digital.

Para ilustrar ese profundo amor, la periodista posteó: "Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más".

Sara junto a su madre. Gtres

En aquel homenaje público, Sara describió a su madre como una mujer "dulce, generosa y fuerte", otorgándole además el título de "responsable de mis recuerdos de infancia más felices y los abrazos sanadores con olor a Carolina Herrera cuando me dolía algo".

En sus palabras no faltó el reconocimiento a una "paciencia inagotable" y a esa virtud casi mágica de Goyi para erigirse en "consuelo en cualquier lugar, momento o circunstancia de la vida".

Para la periodista, su madre fue la figura esencial que guía sus pasos: "Es la que me carga las pilas, me pinta las alas y me ha dado no solo la vida sino la lección más grande sobre cómo vivirla".

Si por algo ha destacado la madre de Sara Carbonero, pese a la gran proyección pública de su hija Sara, es por la discreción. Nunca ha querido dar un paso al frente a nivel mediático y ha sabido llevar una vida lo más corriente posible.

De hecho, hasta su traslado final a Madrid, Goyi era una vecina más en la localidad de Corral de Almaguer, donde vivió y crio a sus hijas. Este periódico, además, ha sido testigo en más de una ocasión de sus quehaceres diarios.

La vida de Arévalo no fue fácil en algunos aspectos. A la inmensa preocupación como madre que vivió cuando su hija Sara cayó enferma de cáncer de ovario, se une un episodio difícil: su separación matrimonial del padre de sus hijas.

Fue un trance aciago para ella. No sólo por el quiebre amoroso en sí, sino por producirse en un pueblo en el que su hija ya era conocida: "Fueron tiempos complicados, pero ella siempre supo estar en su sitio". Se rehízo pronto y pronto volvió al trabajo.

Tal y como se desveló este medio en 2021, Goyi formó parte del personal de una de las dos residencias de ancianos de que dispone el pueblo toledano de Corral de Almaguer. En concreto, ejerció "como auxiliar" de la residencia Río Riánsares.

Un trabajo, se cuenta, que le sirvió, sobre todo, "para tener la mente ocupada" en esos momentos tan complicados.

El dolor de Irene Carbonero

No sólo Sara Carbonero está viviendo las que, de seguro, serán las horas más lacerantes para ella; también su hermana, Irene, afronta la pérdida de su madre. Las dos hermanas han estado igual de involucradas en el cuidado de su progenitora.

Goyi pasaba temporadas, en Madrid, tanto en casa de Sara como en la de Irene. Pocos son los datos que se conocen de la hermana menor de Sara. Irene está casada con Patricio, su marido, con el que tiene dos hijos.

Ambos llevan varios años de sólida relación y en febrero de 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo en común, colmándolos de felicidad y sellando su historia de amor.

Irene y Sara en una imagen de archivo. Gtres

Irene estudió Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, la misma en la que su hermana se licenció en Periodismo.

Posteriormente hizo dos máster, uno de 'Psicología clínica y de la salud' y otro de 'Dirección de personas y desarrollo organizativo', que fue el que le dio los conocimientos necesarios para su puesto actual.

Hoy, trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa de automoción desde hace años, tal y como se puede ver en su perfil público de la red social LinkedIn.