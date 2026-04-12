María Fernández-Rubíes pierde el bebé que esperaba un mes después de anunciar su tercer embarazo: "Nunca llegaste a estar en mis brazos"

María Fernández-Rubíes ha anunciado que ha perdido el bebé que esperaba. @mariafrubies

La influencer María Fernández-Rubíes (34 años) ha anunciado con profundo dolor la pérdida de su tercer hijo, apenas un mes después de hacer público su embarazo.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de una ecografía, la joven ha agradecido el apoyo recibido ante la preocupación de sus seguidores.

"Familia, el domingo pasado perdimos a nuestro bebé y estos días han sido muy duros para nosotros", ha expresado en su cuenta de Instagram.

"Nunca dejarás de estar en mi corazón"

Visiblemente afectada, Fernández-Rubíes anuncia que próximamente dará nuevos detalles sobre su evolución: "Os contaré más cuando esté preparada. Gracias por todo el cariño de quienes me habéis escrito preocupadas".

En su post destaca una frase en inglés dedicada a su pequeño Roque, el nombre que había elegido para su pequeño junto a su marido, Manuel Losada.

"Nunca llegaste a estar en mis brazos, pero nunca dejarás de estar en mi corazón", señala. Unas palabras con las que resume su duelo.

Casados desde febrero de 2018 tras cinco años de noviazgo, María y Manu ya eran padres de Nico (nacido en septiembre de 2020) y del pequeño Patricio, que llegó al mundo en febrero de 2023). Esta pérdida golpea duramente a la familia, que había compartido con ilusión la noticia.

María Fernández Rubíes anunció su tercer embarazo el pasado mes de marzo. @mariafrubies

Anunció su tercer embarazo hace un mes

María Fernández-Rubíes anunció su tercer embarazo hace apenas un mes. Fue el pasado mes de marzo cuando proclamó la feliz noticia a los cuatro vientos.

"Tenía ganas de contarlo por aquí, sobre todo para poder quejarme y decir lo mal que me encuentro", dijo entonces, aprovechando su participación en el desfile de Zimmermann durante la Semana de la Moda de París.

"No bebo vino, no porque no me guste, sino porque ya no puedo. Me encuentro mal a todas horas del reloj, tengo eructos todo el rato, estoy mareada, coma o no coma", admitía en su post, donde mostraba su incipiente barriguita de embarazada.

En su anuncio admitía que aún no conocía el sexo de su retoño: "Creo que va a ser un niño porque tengo la misma sintomatología que en mis otros embarazos, pero por lo que me veo quiero pensar que es niña. Si fuera niña se llamaría María".

María Fernández-Rubíes, con sus dos hijos, Nico y Patricio, en sus redes sociales. @mariafrubies

Nacida en Madrid en 1991, María Fernández Rubíes estudió Administración de Empresas y un máster en Dirección de Empresas de Moda y Lujo en el Istituto Marangoni de Milán.

A raíz del año 2015 empezó a darse a conocer en el universo digital por compartir imágenes de sus outfits y trucos de belleza.

Gran amiga de María Pombo (31), en los últimos años ha colaborado con firmas como Estée Lauder, Aristocrazy e Intimissimi.

