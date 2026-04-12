Eva Isanta, actriz: "El arroz con pescado no se hace con aceite de girasol, se necesitan 2 dientes de ajo y pimentón dulce"

El arroz con pescado y Eva Isanta en un montaje de JALEOS.

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El arroz caldoso es uno de esos platos de cuchara que reconfortan desde la primera cucharada. Se trata de una elaboración sabrosa, aromática y muy versátil, ya que puede prepararse con carne, verduras, mariscos o pescado, como en la propuesta que nos ocupa.

La actriz Eva Isanta (54 años) ha confesado en una entrevista este pasado miércoles, 8 de abril, en la revista Diez Minutos, que su plato favorito es el de arroz con pescado, algo que se ha ganado su estómago y el del resto de sus seguidores.

Aunque el protagonista indiscutible es el arroz, el caldo juega un papel igual de importante, ya que será el encargado de aportar la mayor parte del sabor al conjunto. Por ello, resulta fundamental partir de una buena base, en este caso un fumet de pescado bien elaborado, que marque la diferencia en el resultado final. Un caldo pobre o poco trabajado puede arruinar incluso a los mejores ingredientes.

En cuanto a las proporciones, para lograr esa textura melosa y ligeramente líquida que caracteriza al arroz caldoso, es recomendable utilizar entre cuatro y cinco partes de líquido por cada parte de arroz. Esta medida puede variar ligeramente en función de los ingredientes añadidos, ya que algunos, como ciertos mariscos o verduras, liberan agua durante la cocción.

Eva Isanta, en la presentación de 'Top Chef', en enero de 2026. Gtres

El tipo de arroz también es la clave: conviene optar por uno de grano redondo y de buena calidad, capaz de absorber el caldo sin romperse ni perder su forma.

Otro de los pilares de esta receta es el sofrito. Dedicar tiempo a su preparación es esencial para concentrar los sabores de las hortalizas y conseguir una base intensa y equilibrada. Este paso, aunque parezca sencillo, marca la diferencia entre un plato correcto y uno realmente delicioso.

En lo que respecta al pescado, el rape es una excelente elección por su textura firme y la ausencia de espinas, lo que facilita su consumo. Sin embargo, se puede sustituir sin problema por otras variedades como merluza, bacalao o bonito, que también aportan muy buenos resultados.

El arroz meloso con pescado que es el favorito de Eva Isanta.

Para intensificar el sabor a mar, se pueden añadir berberechos, aunque alternativas como almejas o mejillones funcionan igualmente bien, e incluso pueden omitirse si se prefiere una versión más sencilla.

Una vez unidos todos los elementos, el éxito del plato dependerá de controlar los tiempos de cocción. Es fundamental servir el arroz recién hecho, ya que si reposa demasiado, continuará absorbiendo el caldo y perderá su textura ideal, quedando seco y pasado.