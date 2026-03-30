Ni Valladolid ni Sevilla: el balcón más cotizado de la Semana Santa que eligen todos los famosos está en esta ciudad

La Semana Santa acaba de comenzar y, en apenas una jornada, ya ha dejado algunas de las estampas más comentadas del año. Con el Domingo de Ramos como punto de partida, las principales ciudades españolas han vuelto a convertirse en escenarios de emoción, tradición y devoción.

Sin embargo, hay un lugar que, una vez más, ha concentrado buena parte de las miradas mediáticas y del glamour espontáneo que rodea estos días: la Semana Santa de Málaga.

La ciudad andaluza, en especial su centro histórico, ha sido el epicentro de un desfile de rostros conocidos que han querido vivir de cerca una de las celebraciones más singulares del país.

Málaga ha vuelto a demostrar por qué su Semana Santa es una de las más seguidas y comentadas, no solo por su valor religioso y cultural, sino también por la intensa vida social que la acompaña en cada estación de penitencia.

Stella del Carmen, su marido y Nicole Kimpel en la Semana Santa de Málaga. Gtres

Entre los asistentes más destacados se encontraba Antonio Banderas (65 años), profundamente vinculado a la ciudad y a sus tradiciones. El actor participó activamente en la procesión de su hermandad, la de Lágrimas y Favores, recorriendo las calles en un gesto que ya se ha convertido en habitual dentro de su compromiso con la Semana Santa malagueña.

Mientras tanto, su hija, Stella del Carmen Banderas (29), y su recién estrenado marido siguieron la procesión desde uno de los puntos más codiciados de la ciudad, un enclave que se ha convertido en un auténtico símbolo de exclusividad durante estos días.

Pero no han sido los únicos rostros conocidos que han elegido Málaga como destino. También la familia Pombo ha aterrizado en la ciudad para vivir el Domingo de Ramos desde dentro.

María, Lucía y Marta Pombo en la Semana Santa de Málaga. Instagram

María Pombo (31), junto a sus hermanas Lucía Pombo (36) y Marta Pombo (34), ha compartido la experiencia con sus respectivas familias, sumándose así a la larga lista de celebridades que cada año escogen la capital de la Costa del Sol para estas fechas tan señaladas. También ha sido el caso de Makoke (56), que no ha querido perderse el ambiente único que se vive en las calles malagueñas.

Sin embargo, si hay un elemento que ha vuelto a acaparar la atención es el famoso balcón desde el que muchos de estos rostros siguen las procesiones. Se trata de un enclave privilegiado situado en la emblemática Calle Larios, la arteria principal del centro histórico y uno de los escenarios más icónicos del recorrido oficial de la Semana Santa.

Ese balcón pertenece al Room Mate Larios, un hotel convertido ya en punto estratégico para quienes buscan disfrutar de las procesiones con una vista inmejorable y cierta privacidad en medio del bullicio.

Año tras año, este lugar se ha consolidado como uno de los espacios más cotizados de la Semana Santa malagueña, reuniendo a rostros conocidos del panorama nacional.

Terelu Campos y María Teresa durante la Semana Santa de Málaga en 2022. Gtres

De hecho, no es la primera vez que este balcón se convierte en protagonista. Durante años, figuras como María Teresa Campos, junto a sus hijas Terelu Campos (60) y Carmen Borrego (59), han repetido desde allí su particular tradición de ver las procesiones, consolidando el lugar como un auténtico palco VIP de la Semana Santa en Málaga.

Con este arranque de celebración, Málaga vuelve a situarse en el centro del mapa social y cultural de la Semana Santa en España.

Y, si algo ha quedado claro en este primer Domingo de Ramos, es que hay tradiciones que no solo se mantienen, sino que además se transforman en auténticos puntos de encuentro entre devoción, ciudad y celebridad.