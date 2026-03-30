Los famosos coinciden: la procesión de Málaga que Antonio Banderas y Terelu Campos visitan cada año

Terelu Campos, Antonio Banderas y el cristo de la cofradía del Cautivo en un montaje de JALEOS. Gtres/Hugo Cortés

Cada Semana Santa, Málaga se convierte en un escenario donde la devoción, la tradición y la vida social se entrelazan con naturalidad.

Y si hay dos nombres que inevitablemente aparecen vinculados a esa postal tan característica del Lunes Santo son los de Terelu Campos (60 años) y Antonio Banderas (65).

Ambos coinciden desde hace años en la ciudad, especialmente en uno de los puntos más codiciados del recorrido procesional: los balcones VIP de calle Larios, donde la Semana Santa malagueña se vive con una mezcla de fervor y expectación mediática.

Terelu Campos en la Semana Santa de Málaga. Gtres

Su presencia en estos espacios privilegiados se ha convertido en una imagen habitual del arranque de la semana grande en Málaga.

Aunque cada uno ha tenido su propia ubicación en diferentes ediciones -el pasado año, de hecho, Terelu cambió de balcón, tal y como recogió EL ESPAÑOL- lo cierto es que ambos socialités han consolidado su papel como testigos de excepción de una de las procesiones más multitudinarias de la ciudad.

Este Lunes Santo no será una excepción. Tanto Campos como Banderas han vuelto a dejarse ver por las calles del centro histórico, en una jornada en la que la ciudad entera gira en torno a una de sus grandes devociones: el paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Más allá de la coincidencia social, lo que realmente une a ambos en esta fecha es la magnitud de una procesión que paraliza Málaga. La devoción en torno a la Hermandad del Cautivo es una de las más intensas de toda Andalucía.

Terelu Campos junto a Jesús Cautivo en la Semana Santa de Málaga Gtres

Fundada en 1934 en el barrio de la Trinidad, esta cofradía procesiona cada Lunes Santo con una de las imágenes más queridas por los malagueños: el conocido "Señor de Málaga", obra del imaginero granadino José Martín Simón, bendecida en 1939 y convertida en símbolo devocional de la ciudad.

Terelu Campos ha mostrado en numerosas ocasiones su vínculo emocional con la hermandad. Es hermana de la cofradía, posee la medalla del Cautivo y acude cada año a verlo salir desde la parroquia de San Pablo, donde no es extraño verla emocionada entre devotos y cofrades.

Además, ha vivido la procesión desde distintos puntos privilegiados, desde balcones en calle Larios hasta la Tribuna de los Pobres o, más recientemente, un balcón en calle Especería junto a su hija y otros invitados.

En paralelo, Antonio Banderas, otro de los grandes embajadores de Málaga, también ha convertido este día en una cita ineludible dentro de su calendario personal.

Antonio Banderas y Stella del Carmen en la Semana Santa de Málaga. Gtres

Aunque su relación con la Semana Santa es más discreta, su presencia en los alrededores del recorrido del Cautivo lo ha situado como otro de los rostros habituales del Lunes Santo malagueño.

Así, entre cámaras, devoción y miles de personas abarrotando el centro, Málaga vuelve a repetir una de sus estampas más reconocibles: la de sus grandes iconos culturales y mediáticos compartiendo espacio con una de las procesiones más multitudinarias de España.

Porque si hay un momento en el que la ciudad se mira a sí misma, ese es, sin duda, el paso del Cautivo por sus calles.