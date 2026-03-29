Laura Matamoros: "En España, ahora ser del PP es ser un facha, pero es que el pluripartidismo no es bueno. Antes no pasaba"

En su reciente participación en el podcast Ac2ality, la influencer Laura Matamoros (33 años) se abrió sin filtros sobre sus opiniones políticas, su postura frente a los partidos y su percepción del sistema democrático actual.

Durante la entrevista, Matamoros explicó las razones que la llevan a apoyar al Partido Popular, al tiempo que criticó la polarización política y la proliferación de opciones en el panorama electoral español.

Sobre su voto y los motivos que la llevan a apoyar al PP, Matamoros fue clara: "Yo voto al PP porque a mí me interesa económicamente muchas cosas que ellos nos proponen y nos dan a valorar".

Añadió que su decisión está marcada por los beneficios personales: "Al final eres afín a un partido político por tus beneficios propios, por lo que ese partido te dé para beneficiarte a ti mismo sobre todo económicamente".

Con respecto a su estrategia de voto, la influencer declaró: "Siempre voy a votar el que más afín sea a mí en ese momento porque a mí me interese el menos malo. De momento lo tengo muy claro: yo votaré al PP, que es lo que me representa".

Matamoros no esquivó la polémica sobre las etiquetas políticas y la polarización actual. Según ella, "Es que ahora mismo si eres del PP eres facha, o si eres de la derecha eres facha; si eres de izquierdas eres… eh, una…".

En este sentido, criticó la fragmentación del sistema político español y defendió un regreso al bipartidismo: "Tener un bipartidismo sería lo mejor, pero el pluripartidismo es lo que ha hecho crear esto". La influencer fue tajante sobre la multitud de opciones actuales: "Es imposible dar al pueblo elegir tantas variedades y tantas versiones de lo mismo porque es para mí la misma porquería".

Matamoros también opinó sobre los extremos políticos: "Los extremos siempre son malos al final", descartando la opción de votar a Vox: "Sinceramente, no, porque no tendría sentido… no comparto esos ideales políticos".

Laura Matamoros en un acto público. Gtres

Comparó el socialismo actual con el de generaciones anteriores, recordando que su padre ha sido "socialista a morir": "El socialismo de antes era muy diferente, yo entiendo que eso se votase… lo que hay hoy en día es un desparrame, es un despropósito".

Sobre los políticos en general, Matamoros expresó su frustración: "Tanto un partido como otro me dan vergüenza", y defendió la desafección ciudadana: "¿Cómo no vas a cambiar de opinión respecto a la política si cambian constantemente? Un día te dicen una cosa y hacen otra o directamente no la hacen".

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54), aseguró que, si lo tuviera delante, "Lo siento mucho, pero es que yo creo que no podría ni mirarle a la cara, te lo juro".

Finalmente, concluyó con un lamento sobre la situación del país: "Sinceramente, me da pena cómo está este país, me da mucha pena porque hay cosas que no entiendo".

Con estas declaraciones en Ac2ality, Laura Matamoros deja patente su postura política, marcada por la crítica al sistema actual, la búsqueda de beneficios personales y un desencanto generalizado con la política española.