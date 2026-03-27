Colate Vallejo-Nágera y su novia Alejandra, hija de Mario Conde, ponen fin a su romance tras un año de discreta relación

Colate Vallejo-Nágera y Alejandra Conde, en octubre de 2025, en Madrid. GTRES

Ha sido una ruptura inesperada. El empresario Nicolás Vallejo-Nágera (54 años) y Alejandra Conde han decidido poner punto final a su noviazgo tras más de un año de relación sentimental.

Su historia de amor, que apenas ha copado titulares en la prensa del corazón, salió a la luz en enero de 2025. Entonces, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera (56) y la abogada iniciaron un noviazgo que ha estado marcado, en todo momento, por la máxima discreción.

El suyo ha sido, pues, un romance de perfil bajo que ha pasado prácticamente desapercibido ante el foco mediático.

Nicolás Vallejo-Nágera y Alejandra Conde iniciaron su idilio en enero de 2025. GTRES

La primera señal 'pública' de que estaban juntos tuvo lugar a comienzos del pasado año, cuando la revista ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de la pareja. Entonces, se les veía felices juntos. Y sin ánimo de ocultarse a los focos.

Meses después, en mayo, el hermano de la exjurado de MasterChef compartió en sus redes sociales una imagen junto a Alejandra. La instantánea ya decía mucho de cómo era el vínculo entre ellos: próxima y cómplice. Pero sin afán alguno de protagonismo.

Y es que aquella instantánea que publicó el empresario en su cuenta de Instagram los mostraba a ambos fundiéndose en un cálido abrazo durante una estancia familiar en Mallorca.

En la imagen, tomada durante la boda de personas de su círculo, el rostro de la letrada permanecía en la incógnita, pues posaba de espaldas a la cámara.

Colate Vallejo-Nágera, en sus redes sociales, junto a Alejandra Conde. @colatenicolas

Lo cierto es que Colate y Alejandra se conocían desde hace tiempo. Antes de ser pareja fueron amigos. Aún tienen muchas amistades en común.

La noticia de la ruptura la ha adelantado la representante de famosos Susana Uribarri, que es amiga del empresario. Durante la emisión de Y ahora Sonsoles, en Antena 3, ha desvelado que la pareja llevaba un tiempo distanciada.

Según la mánager, la ruptura entre ellos podría deberse a la delicada situación judicial que está atravesando el presidente interino del Club Deportivo Badajoz, quien asumió dicho cargo en octubre de 2025.

Colate Vallejo-Nágera y Alejandra Conde, en Madrid, en octubre de 2025. GTRES

El motivo de la ruptura

"Le pregunté qué tal estaba su relación y me dijo, '¿Cómo va a estar? Si llevo aquí desde noviembre y no sé cuando voy a volver", ha contado Uribarri ante las cámaras.

Con sus declaraciones ha dejado entrever que el proceso judicial que enfrenta a Colate con Paulina Rubio (54) por la custodia de su hijo Andrea Nicolás (14) no ha hecho más que provocar un deterioro inevitable en su romance.

Este hecho, sumado a la distancia física (Colate permanece en Florida), solo ha servido para desgastar de manera irreparable el vínculo entre ellos.

Alejandra Conde, en una imagen de archivo. GTRES.

Quién es Alejandra Conde

Alejandra Conde Arroyo es una de las dos hijas que tuvo Mario Conde con Lourdes Arroyo, con quien el exbanquero se casó en 1973, y fallecida en 2007.

De profesión abogada y empresaria, ha gestionado buena parte del emporio societario de su padre. En la actualidad figura como socia, consejera delegada y administradora única de varias de las principales empresas de la familia Conde.

Ha estado casada con el empresario Fernando Guasch, con el que tiene tres hijos en común.

Cabe recordar que Colate aún batalla en los tribunales asuntos relacionados con los cuidados del único hijo que tienen en común. Uno de ellos, su lugar de residencia.

El joven, que actualmente vive en Miami, ha manifestado ante el juez su deseo de mudarse a España con su padre.

A pesar de la petición expresa de su vástago, la cantante mexicana ha decidido seguir luchando en los tribunales para intentar que su hijo permanezca a su lado, en su residencia en Estados Unidos.

Colate Vallejo-Nágera, con la reina Sofía y su hijo Nicolás, en Miami. @colatenicolas

Encuentro con la reina Sofía

En las últimas horas, por cierto, Colate y su hijo han coincidido con la reina Sofía (87) en Miami.

Ambos acudieron, en calidad de invitados, a la firma del convenio que el Queen Sofía Spanish Institute, del que la Emérita es presidenta de honor, respaldó con la International Studies Foundation.

El acto tuvo lugar en la residencia del Consulado General de España en Miami. Tras la firma, la madre del rey Felipe VI (58) tuvo la oportunidad de charlar con los asistentes, entre los que se encontraban el empresario y el joven Nicolás.