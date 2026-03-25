José Aguilar, biógrafo de Rocío Dúrcal: "Todas las estrellas sufren, pero hay muchas que no permiten que el humo salga"

Este miércoles, 25 de marzo, se cumplen tristemente dos décadas del fallecimiento de Rocío Dúrcal a causa de un cáncer en su mansión de Torrelodones (Madrid).

Considerada una de las niñas prodigio más importantes de la historia de habla hispana -junto a Marisol-, su talento traspasó todo tipo de fronteras, convirtiéndose en un verdadero icono cinematográfico y musical.

Gracias a su abuelo, que estaba enamorado de su voz, María de los Ángeles de las Heras Ortiz, su verdadero nombre, participó en el programa radiofónico Conozca a sus vecinos y posteriormente intervino en el programa televisivo Primer Aplauso que presentaban José Luis Uribarri y Jesús Álvarez.

Rocío Dúrcal en una fotografía de archivo.

Su belleza, simpatía, desparpajo y talento llamaron la atención del productor Luis Sanz su descubridor para la gran pantalla, quien la hizo debutar en Canción de juventud (1962) con tan solo 16 años. A continuación, protagonizó La chica del trébol (1963).

Desde que falleciera la diva, la familia empezó a resquebrajarse. Sus hijos mayores, Carmen (55) y Antonio (51) -la otra hermana es Shaila (46)- se querellaron contra Junior, su padre, por cuestiones de una herencia millonaria.

Al principio se estimó que la fortuna era de 2 millones de euros, pero otras informaciones aseguraban que se acercaba a los cuatro millones. Afortunadamente, todo se solucionó al final.

Con motivo del aniversario del fallecimiento de quien fuera "la reina de las rancheras", el afamado escritor acaba de lanzar al mercado la biografía, su particular homenaje,Rocío Dúrcal, una vida dorada (Ed. Éride), donde aporta información hasta ahora nunca contada.

Rocío Dúrcal, una vida dorada (Ed. Éride).

Entre lo más destacable son algunas declaraciones de Luis Sanz que son bastante reveladoras, como que le impidiera que protagonizara Tristana, de Luis Buñuel.

"Luis me dijo que en aquellos momentos el papel no era bueno para ella porque podía traumatizarla en todos los sentidos. El rol era muy duro para una niña de 16 años. La carrera de Rocío hubiera sido otra a nivel cinematográfico", puntualiza Aguilar.

Unos días después de que José Aguilar organizara la entrega de los Premios La Terraza de Radio Intercontinental, donde una de las homenajeadas fue Fedra Lorente (74), cuñada de Rocío, a quien describió como "una mujer maravillosa, generosa, trabajadora, humilde y una gran artista. La echamos mucho de menos", el periodista y autor se encuentra inmerso en una ardua promoción.

¿Qué significó Rocío para Luis Sanz?

Siempre me comentó que era una de las tres personas que más había querido en su vida. Fue muy duro para él dejar de trabajar para ella.

¿Por qué ocurrió?

En un momento dado, Rocío le pidió una carta de libertad, es decir, que le dejara hacer películas en el extranjero sin su supervisión, a lo que Sanz se negó en rotundo. Ella se sintió asfixiada y rompió el contrato que tenía para rodar seis películas más. Eso fue en 1973.

Jose Aguilar, amigo íntimo de Sara Montiel. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Cuál fue la mayor equivocación de la artista?

El único error fue que abandonara su carrera en el cine. Luis intentó que regresara con un proyecto junto a su hija Carmen Morales, pero no lo pudo compaginar debido a la multitud de compromisos musicales que tenía. No hay que olvidar que Rocío no solo era una estrella en España, sino también al otro lado del Atlántico.

¿Su vida fue un cuento de hadas?

No solo eso. Todas las estrellas sufren y pasan por malos momentos, pero hay muchas que no permiten que el humo salga. Es una opción marcada por el carácter de cada uno.

En lo profesional estuvo a punto de llegar a lo más alto en Estados Unidos, ¿no es así?

El programa The Ed Sullivan Show, el más visto en aquel momento, quiso contratarla para tres intervenciones en 1964, pero los ensayos de Un domingo en Nueva York se lo impidieron, al igual que un acuerdo económico.

Si Rocío fue importante por lo que hizo también lo fue por lo que no pudo hacer. Ese es otro hilo conductor de su historia que solamente podemos calificar como fascinante.

Rocío Dúrcal y Junior en una fiesta en 2001 Lara Fernández

¿Es cierto que Junior quiso protagonizar una película con Rocío?

Sí. Antes de casarse, Junior había hecho cine, incluso, llegó a ser protagonista, por lo que pensó que tras la boda se podía hacer algo muy comercial. Sin embargo, Luis Sanz se negó. Con el tiempo, se arrepintió.

Con el fallecimiento de la artista Luis debió estar destrozado…

Imagínate. Ella siempre le quiso como un padre y a partir de esa triste noticia sentía tanto dolor que no podía ni hablar del tema. Fue como si le hubieran arrancado una parte de su propio ser. Luis era un ser maravilloso con unas anécdotas increíbles.

Él y yo trabajamos durante meses en sus memorias que nunca se publicaron porque no llegamos a un acuerdo con la editorial. Su fallecimiento en 2012 y posteriormente el de su pareja, Paco Belinchón, de forma repentina, provocó que se perdiera el manuscrito. Luis era el único que tenía la versión final.

Tuvo el honor de tratar durante muchos años a Rocío Dúrcal, ¿cómo la describiría?

Era una persona increíble en las distancias cortas, una estrella muy cercana en el trato y con una calidad humana extraordinaria. Era un ser exquisito, muy simpática, quería mucho a su gente, adoraba a sus amigos y era tremendamente trabajadora.

El pasado domingo, 22 de marzo, el programa Imprescindibles de TVE recordó a la cantante en el documental La ranchera inesperada, de Raúl de Andrés y Cristina Alonso, donde además de José Aguilar intervienen Fedra Lorente, Paloma San Basilio, Natalia Jiménez, María José Goyanes o Manolo García.

Shaila y su madre, Rocío Dúrcal, en una imagen de archivo. Gtres

El documental -apostilla Aguilar- pone en su sitio la figura de Rocío, sobre todo, en el plano profesional. Hay una clara reivindicación de la artista no solo como cantante sino como actriz de cine y teatro.

Los documentos inéditos que aparecen son una joya. Trabajar con Raúl y Cristina ha sido un lujo y, desde luego, TVE ha hecho un gran trabajo que debería llegar a las salas de cine.

Llama poderosamente la atención que Carmen y Shaila no aparezcan en el documental.

Tiene una explicación muy sencilla. Ambas tienen un contrato en exclusiva con Sony Music porque se quiere producir una película sobre la vida de su madre.

¿Estás involucrado también en el proyecto?

Sí. Es muy ilusionante y con una productora tan importante como Sony Music la calidad está asegurada. Hasta la fecha ha habido una preproducción muy larga porque hay muchas expectativas puestas en muchos países.

Lo más importante es que la familia está muy implicada. Están en el proyecto desde el principio. Carmen y Shaila son unas hijas estupendas, además de dos grandes profesionales.

¿Se ha barajado la posibilidad de que Carmen la protagonice?

Me encantaría que fuera así o, al menos, una parte. Carmen es una gran intérprete con muchos registros y bordaría el papel. Además, tiene un gran parecido con su madre. Como Rocío, tiene grandes dotes para comunicar emociones.

Asimismo, sería estupendo que Shaila Dúrcal también estuviera en la película porque como cantante es muy buena y seguramente como actriz sería todo un descubrimiento.

Shaila Dúrcal y Carmen Morales, en la 31 edición de los Premios José María Forqué. Europa Press

¿En qué se va a diferenciar con la serie sobre la vida de la cantante que emitió Telecinco en la que también estuviste involucrado?

La película va a ser muy distinta porque hay muchos más medios económicos. Además, ahora podemos contar con el catálogo de las canciones, algo que no ocurrió con la serie, ya que son propiedad de Sony Music. Hay muchas facetas de la vida de Rocío que sí se van a abordar, pero no puedo desvelar nada.

Lo que no cabe duda es que sería un bombazo que en el filme también apareciera Marisol.

De momento no me consta que uno de los personajes de la película sea Marisol. Tuvieron mucha relación en la primera etapa y mostrar eso sería todo un acierto. Marisol siempre ha sido una persona poliédrica, llena de matices y eso daría mucho juego en los guiones.