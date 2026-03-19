Lázaro Rosa-Violán, el interiorista de los famosos: ha creado cada rincón del nuevo y exclusivo club de Íñigo Onieva

íñigo Onieva, en la inauguración del club privado Vega, en Madrid, el 7 de marzo de 2026. Gtres

El nombre de Lázaro Rosa‑Violán vuelve a sonar con fuerza en Madrid gracias a uno de sus últimos trabajos: el diseño de los espectaculares espacios de Vega Club Members, el nuevo club privado de Íñigo Onieva (36) en la calle Lagasca, en plena "milla de oro" de la capital.

Concebido como un refugio exclusivo para empresarios, inversores y perfiles influyentes, el proyecto lleva la firma inconfundible del decorador, al que el marido de Tamara Falcó (44) define como "un genio" capaz de crear locales con alma y una personalidad muy marcada.

Nacido en Tánger, de padres y abuelos catalanes, Rosa-Violán vive a caballo entre España y Estados Unidos. Es uno de los interioristas españoles más reconocidos a nivel internacional.

Trabajos con Dabiz Muñoz y Dani García

Al frente de un macroestudio con sedes en Barcelona y Nueva York, el diseñador de interiores firma hoteles, restaurantes y espacios comerciales en medio mundo.

Se presenta a sí mismo como "pintor por formación, viajero por convicción y diseñador de interiores por instinto". Empezó a pintar siendo un niño. Se formó en Bellas Artes y Arquitectura. Una vez finalizados sus estudios, se dio a conocer en los años 90 con diversos proyectos de restauración.

En el año 2002 abrió su propio estudio en la ciudad condal. Desde entonces, su nombre se ha convertido en marca y sus proyectos, en sinónimo de tendencia y alto impacto mediático.

Lázaro Rosa-Violán. Gtres

Interiorista del Vega club

Entre los famosos y grandes nombres que han confiado en él destaca Dabiz Muñoz (46). El chef recurrió a su talento para dar forma a los interiores de DiverXO, StreetXO o RavioXO, espacios tan escenográficos como la propia cocina del cocinero madrileño.

También el malagueño Dani García (57) y el grupo El Paraguas, responsables de restaurantes como Amazónico —con sedes en Madrid y Montecarlo—, han consolidado junto a él una imagen de lujo exuberante que atrae a celebridades nacionales e internacionales.

La reciente alianza con Íñigo Onieva en Vega Club Members encaja en esa misma línea de proyectos de alto perfil en los que ha trabajado durante décadas.

El nuevo club privado está impulsado por Mabel Hospitality, propiedad de los empresarios Manuel Campos Guallar y Cristiano Ronaldo (41), que actúan como impulsores e inversores principales del negocio.

El espacio, en el que Onieva figura como socio ejecutivo y director del club, nace con vocación de convertirse en uno de los puntos neurálgicos de la vida social y de negocios de Madrid, y lo hace con una reforma integral firmada por Rosa‑Violán.

El interiorista ha diseñado un espacio multifuncional con varias propuestas gastronómicas y diferentes ambientes, pensado para seducir a un público acostumbrado a la máxima exclusividad.

Clientes VIP

En paralelo a estos proyectos ligados al mundo VIP, Lázaro Rosa‑Violán ha dejado su sello en tiendas de grandes cadenas como Pull&Bear e Inditex.

Asimismo, ha plasmado su creatividad en hoteles de grupos internacionales como Shangri‑La, en la zona VIP del estadio de San Mamés y en numerosos proyectos residenciales y de lujo en ciudades como París, Londres, Dubái, Nueva York o Tel Aviv.

Su estudio gestiona decenas de encargos simultáneos y se ha consolidado como uno de los despachos de interiorismo más potentes de Europa.

Parte de su éxito reside en haber logrado un estilo tan reconocible que en el sector se habla directamente de "un lázaro" para referirse a sus interiores.

Espacios de autor

Todos ellos suelen ser espacios muy escenográficos, llenos de referencias históricas, objetos rescatados de anticuarios y mercados de todo el mundo, y un aire de lujo cálido e intemporal que funciona igual en un restaurante de alta cocina que en un hotel boutique.

Botellas, lámparas y piezas singulares pasan por su filtro para construir atmósferas teatrales pero acogedoras, aplaudidas por críticos, clientes y los llamados design victims que persiguen sus aperturas.

Su trabajo le ha valido galardones especializados —como premios de publicaciones de estilo de vida y diseño, entre ellas Fuera de Serie, que lo ha señalado como referente del interiorismo español— y menciones recurrentes en listas de los creadores más influyentes del continente.

Con Vega Club Members, Rosa‑Violán suma un nuevo capítulo a una carrera que ha hecho de él el decorador de cabecera de chefs estrella, empresarios de éxito y, ahora, del club más exclusivo de la capital.