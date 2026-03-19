José Luis Martínez-Almeida celebra el Día del Padre con una fotografía inédita desde su casa dándole el biberón a su hijo

Este jueves 19 de marzo es un día importante y marcado en rojo en el calendario vital de todos los progenitores: se celebra el Día del Padre en España. Y, como no podía ser de otro modo, famosos y distintas personalidades han presumido de su faceta paternofilial en sus redes.

José Luis Martínez-Almeida (50 años), el alcalde de Madrid, no ha sido la excepción a la regla. El edil de la capital de España ha colgado en su red social Instagram una fotografía inédita y tierna, dándole el biberón a su vástago, Lucas, nacido en julio de 2025.

"Feliz Día del Padre", ha posteado el marido de Teresa Urquijo (29), al tiempo que, más allá de la instantánea, se pueden apreciar algunos detalles de la estancia. En el primer plano, Almeida está sentado en un sillón tapizado en tono claro, de líneas sencillas y brazos de madera.

Sobre él, reposa un gran cojín con estampado étnico en tonos rojizos y blancos que sirve de apoyo. Al lado, aparece una cómoda blanca de varios cajones, con objetos de cuidado infantil colocados encima (pañales, toallitas, cremas), que sugiere que el espacio funciona como cambiador.

A la derecha se aprecia una cuna o moisés de mimbre con colchón blanco y cojines estampados, junto a algunos peluches o juguetes, completando la sensación de cuarto infantil acogedor y muy doméstico.

Sea como fuere, es digno de destacar que el regidor muestre estancias de su hogar, pues no acostumbra a compartir en sus plataformas digitales estas parcelas de su intimidad que, por otro lado, acercan su lado más familiar y su papel como padre primerizo.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar en su muro de Instagram. Christian Gálvez (45) o Carmen Lomana (77), entre otros rostros conocidos, han comentado la instantánea.

"¡Feliz día, José Luis! Es tu día como padre y onomástica. Qué preciosa foto. Trasmites ternura y sensibilidad…Como eres tú", le hace ver la socialité. El expresentador de Mediaset, Gálvez, le responde con varios iconos de palmas aplaudiendo.

Almeida junto a su mujer, Teresa Urquijo. Gtres

Samantha Vallejo-Nágera (56) se suma: "Felicidades, papito". Otros seguidores escriben: "Alcalde, feliz día", "Que San José guíe a todos los padres del mundo a ser el refugio, defensa, guía y referente en la crianza de los hijos en su caminar en la vida".

"Quiero estar con él todo el rato"

Lucas, el primer hijo de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, nació el 3 de julio de 2025 en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, en Madrid. El bebé comparte nombre con su abuelo materno, Lucas Urquijo, y el propio Alcalde ha explicado que se trata de un homenaje familiar.

Tras el parto, Almeida destacó que tanto el recién nacido como su mujer se encontraban "en perfecto estado" y anunció que se tomaría la baja de paternidad para poder estar con ellos.

La historia de amor entre el alcalde y la analista de inversiones Teresa Urquijo se remonta a febrero de 2023, cuando se conocieron en la feria de arte contemporáneo FLECHA; fue ella quien se acercó a saludarle y, según contó la prensa, la conexión fue inmediata.

En junio de ese mismo año, Almeida la presentó públicamente como su pareja en Las Ventas, durante el cierre de la feria de San Isidro, y a comienzos de 2024 anunciaron su compromiso.

La boda se celebró el 6 de abril de 2024 en una ceremonia muy mediática en Madrid, a la que asistieron los reyes eméritos y la infanta Cristina (60), y apenas quince meses después llegaba Lucas como "broche de oro" a esa relación acelerada pero consolidada.

Desde el nacimiento, el Alcalde ha hablado en varias ocasiones de cómo le ha cambiado la vida su paternidad y de cómo es su hijo.

A las puertas del hospital, recién estrenado el cargo de padre, definió a Teresa como una mujer de "fortaleza increíble", y aseguró que el pequeño "ha salido bien, con unos buenos mofletes".

En una entrevista posterior, reconoció que hace "un balance muy bueno" de esta etapa, afirmó que el niño es "buenísimo", que se porta "fenomenal" y es "bastante más tranquilo que el padre", y llegó a bromear con que “el segundo va a caer, eso seguro”.

También ha confesado que estar con Lucas es "una experiencia increíble" y "una maravilla" que no esperaba vivir a los 50 años.

“Quiero estar con él todo el rato, le miro cuando llora y cuando no llora... No sé si estoy a la altura de lo que el niño espera, pero trato de hacerlo lo mejor posible", ha contado en alguna ocasión.