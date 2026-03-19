La actriz Elia Galera (53) revela que fue discriminada "por ser mujer": tuvo que pedir permiso para quedarse embarazada

La alfombra roja del Festival de Málaga ha contado con la presencia de Elia Galera (53), que llegó para presentar Solos, película que comparte con Salva Reina (47), Kira Miró (45) y Carlos Santos (48).

Más allá de la promoción del filme, la actriz dedicó unos minutos a conversar con EL ESPAÑOL sobre dos temas que le resultan esenciales: los cambios en la industria audiovisual y la maternidad en el mundo profesional.

Galera reconoce que el sector ha experimentado transformaciones importantes en las últimas décadas, sobre todo en cuanto a la flexibilidad entre medios y formatos.

"La industria ha cambiado un poco porque ya no se nos juzga por ir del teatro al cine, del cine a la televisión... en ese sentido, creo que sí que hemos avanzado bastante", ha comenzado diciendo la actriz.

Y añade: "Yo recuerdo que hace 30 años, las personas que hacían cine veían mal hacer televisión y no sé si esto era porque no había una industria televisiva suficientemente buena para que ellos se bajaran del burro y hicieran televisión y ahora los ves a todos haciendo televisión. Ya no es una cosa exclusiva. Todos hacemos de todo".

Sin embargo, la intérprete no duda en señalar que, pese a los avances, persisten desigualdades significativas para las mujeres, especialmente en relación con la maternidad.

Galera se muestra reivindicativa al recordar que, en su experiencia, las actrices deben comunicar su embarazo de manera formal, algo que no ocurre con sus compañeros varones.

"En esta profesión, te diré y aquí sí que me voy a poner un poco reivindicativa, es la única profesión en la que una mujer tiene que comunicar si se va a quedar embarazada o no. Yo tuve que pedir permiso para quedarme embarazada", asegura.

Elia Galera en el Festival de Málaga 2026. Gtres

A su juicio, esta situación refleja que, aunque se trabaje con el cuerpo, la discriminación de género todavía condiciona la trayectoria de muchas mujeres en la industria audiovisual.

Elia Galera subraya con sus palabras la necesidad de seguir cuestionando prácticas que perpetúan desigualdades, al tiempo que reconoce que los cambios en la industria han abierto nuevas posibilidades para los actores en general.

La combinación de progreso y desafíos pendientes dibuja un panorama mixto: por un lado, más oportunidades y versatilidad profesional; por otro, retos que afectan de manera específica a las mujeres.

Durante el Festival de Málaga, Galera dejó claro que su experiencia personal y profesional la convierte en una voz que reivindica la equidad y la visibilidad femenina en el cine y la televisión.

Entre flashes y entrevistas, la actriz combina la promoción de Solos con una reflexión sobre cómo, incluso hoy, la maternidad y el género siguen condicionando la carrera de muchas intérpretes.

Su mensaje es contundente: reconocer los avances está bien, pero no hay que dejar de señalar las desigualdades que persisten.