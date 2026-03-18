El juicio contra Kiko Matamoros y Makoke se aplaza hasta abril para que la Fiscalía estudie una nueva prueba

Kiko Matamoros y Makoke se han reencontrado en la Audiencia Nacional. Gtres

Este miércoles, 18 de marzo, Kiko Matamoros (69 años) y su exmujer, Makoke (56), se han sentado en el banquillo de los acusados, según adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva. La expareja está acusada de un delito de alzamiento de bienes.

La Fiscalía pide para él cinco años y medio de prisión por los supuestos delitos de alzamiento y ocultación de sus bienes para evitar el pago de una deuda con el fisco de más de 1 millón de euros. También solicita que pague a Hacienda 636.697 euros y, aparte, una multa de 33.000 euros.

Para la malagueña, por su parte, el fiscal solicita cuatro años y tres días de prisión, como colaboradora necesaria del delito.

Una cita con la Justicia a la que tanto el colaborador como su expareja, -acompañada por su prometido, Gonzalo Fernández-, y por su hijo, Javier Tudela- han llegado asegurando estar tranquilos y confiados en poder demostrar su inocencia.

Finalmente, la sesión se ha suspendido después de que los abogados de la colaboradora de Fiesta presentasen un nuevo informe pericial complejo.

Ante el aluvión de la documentación presentada, el fiscal ha solicitado tiempo para examinarla con detenimiento. Esto ha provocado el aplazamiento del juicio hasta el próximo 17 de abril a las 9:30 horas.

Makoke, este miércoles, 18 de marzo, en los juzgados de Madrid. Gtres

Makoke: "Estoy tranquila"

Será, pues, a mediados del próximo mes, cuando tenga lugar la próxima vista. De este modo, el Ministerio Público tendrá tiempo de examinar con detenimiento la nueva prueba pericial compleja presentada en cuestiones previas.

El fiscal ha pedido tiempo suficiente para poder estudiar la nueva prueba, ya podría modificar sus conclusiones.

Cabe destacar que el reencuentro entre Kiko Matamoros y Makoke en el interior del juzgado no ha podido ser más tenso. No se han dirigido la palabra a pesar de estar sentados a escasos centímetros de distancia.

Makoke, con su pareja, Gonzalo Fernández, al salir de los juzgados de la Audiencia Provincial. Gtres

Al concluir la sesión, Makoke ha abandonado la Audiencia Provincial de Madrid visiblemente nerviosa y sin querer dar ningún detalle sobre lo ocurrido en la sala.

"Se ha suspendido, no puedo decir nada más. No puedo decir nada porque yo de verdad que nunca he hablado cuando un tema está judicializado. No me voy a pronunciar", ha expresado Makoke.

"Estoy tranquila, confío en la justicia ya lo he dicho y no voy a no puedo hablar nada más de verdad. Yo no tenía ni idea de que se iba a suspender", añadía.

Kiko Matamoros, a la salida de la Audiencia Provincial. Gtres

Cuando la prensa le ha preguntado si sigue confiando en la Justicia, no ha dudado en responder que "por supuesto". Asimismo, ha apuntado que lo único que quiere en estos momentos es que termine este proceso "porque son ya 7 años".

"A ver, es que no voy a decir nada. Yo os entiendo, pero no voy a decir nada", sentenciaba sobre su incómodo cara a cara con su exmarido, evitando revelar si han llegado a saludarse.

Y aunque ha insistido de manera reiterada en que no va a decir nada por tratarse de un tema judicializado, sí ha querido aclarar que el testigo propuesto por ella y que habría desestimado el juez "no es Gonzalo mi novio, es Gonzalo el inspector".