Encamp, la zona de Andorra en la que Miguel Bosé busca casa y el elitista colegio donde ha matriculado a sus dos hijos

2026 comenzó para Miguel Bosé (69 años), además de con una agenda profesional cargadísima de conciertos en el marco de su gira Importante Tour, con un proyecto de mudanza: abandonará Ciudad de México, donde reside con sus hijos, y se instalará en Andorra.

Desde que llegó en 2018 al país azteca el cantante no ha vuelto a residir en España de forma oficial. Miguel sólo viaja a casa en verano, a su amada Palma de Mallorca, y de forma muy puntual. Allí, en México, el intérprete de Morena Mía y sus vástagos han tenido una vida tranquila.

Cierto es que en 2023 la familia se llevó un gran susto cuando unos ladrones los asaltaron en su domicilio. Aquel fue un pasaje traumático para Miguel, aunque entonces se negó a dejar México. Ahora, en cambio, sí: Miguel y sus hijos se mudan al Principado de Andorra.

A principios de enero EL ESPAÑOL amplió la información. Entonces, se deslizó que la familia Bosé ha tomado la decisión de hacer las maletas motivada, principalmente, por el deseo de los vástagos del cantante, Diego y Tadeo. Ambos querían regresar.

Miguel Bosé junto a los cuatro hermanos, este pasado verano. Gtres

Sentirse más cerca de casa. En concreto, de sus hermanos, Ivo y Telmo, que viven con su padre, Nacho Palau, en Chelva, Valencia. También extrañan los menores a sus primas y a las hermanas de Miguel, a las que se sienten muy unidas. Bosé entendió que era hora de recogerse un poco.

Se eligió Andorra, país vecino, para esta nueva etapa. Según explicó una fuente de total solvencia, el hijo de Lucía Bosé quería encontrar un lugar que estuviera próximo a su país, pero sin vivir en él y, por extensión, sin esa presión mediática de la que siempre renegó.

Desde que tomó forma el proyecto, Miguel se afanó en encontrar el mejor colegio para sus hijos. Según cuenta Informalia, ya lo ha encontrado. Se trata de Agora, situado en La Massana, el mismo centro al que acudieron las hijas de Carmen Cervera (82). El curso empieza en septiembre.

"Los chicos están felices", expone quien lo sabe. Otro cantar es la casa que está buscando Miguel. Se está complicando la búsqueda. "La gira de conciertos tampoco están ayudando", se desliza. Es cierto que el cantante tenía un inmueble fichado, pero no ha podido ser.

Miguel Bosé, en una imagen de sus redes sociales.

La operación no se ha llevado a término. Miguel, que contrató los servicios de una inmobiliaria a través de un buen amigo, barajó la posibilidad de comprar, de invertir, como informó este periódico, pero, finalmente, se ha decantado por el alquiler.

EL ESPAÑOL conoce ahora que la zona en la que está buscando Bosé -también lo hizo hace unas semanas en Conillo- es Encamp, una de las parroquias más pintorescas y acogedoras de Andorra.

Este enclave, situado en el corazón de los Pirineos, ofrece una combinación única de tranquilidad, naturaleza y servicios que lo convierten en una opción ideal para vivir. Lo más importante de este sitio para Bosé es que está cerca del colegio donde estudiarán sus hijos.

En coche entre Encamp y La Massana hay cerca de 15 minutos. Esto, claramente, es una ventaja muy valorada por el cantante. En otro orden de cosas, en este lugar veranea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54).

Sánchez ha convertido Encamp en uno de sus destinos habituales de descanso y pasa allí parte de sus vacaciones, alojándose con su familia en esta parroquia andorrana de montaña.

Desde allí, el jefe del Ejecutivo aprovecha el acceso directo a la estación de esquí de Grandvalira y la posibilidad de practicar deporte en un entorno discreto y alejado de la agenda política.

Volviendo al protagonista de este artículo, Bosé, conviene matizar que su traslado a Andorra se efectuará, principalmente, por el bien de los cuatro hermanos. Nacho Palau, por supuesto, está al tanto. Con el colegio asignado, Bosé quiere instalarse "antes del verano".

El cantante Miguel Bosé, captado en Vitoria, en 2023. Gtres

El hecho de que Miguel se instale en Andorra y no en España hace que muchos se pregunten: ¿es esto un feo hacia su país? ¿Reniega Miguel de su patria? Hay que apuntar que el cantante se ha mostrado, de un tiempo a esta parte, muy crítico con el Gobierno español.

"No es eso, Miguel no quiere vivir aquí por la prensa, no soportaría ver fotos suyas cenando o con los chicos de compras", se explicó a este medio hace unas semanas. Conviene recordar, además, que en 2019 Bosé apareció en las listas de defraudadores de Hacienda.

Le debía por aquel entonces al fisco una deuda de un millón de euros. Andorra, además, se ha convertido en la residencia fiscal de muchos youtubers. Se mudan allí porque el país ofrece una presión fiscal muy inferior a la de España sobre rentas altas.

El tipo máximo de IRPF en suelo andorrano es del 10 por ciento a partir de 40.000 euros anuales, mientras que en España los tramos altos superan con facilidad el 45-47 por ciento según la comunidad autónoma.

A esta ventaja fiscal se suma que Andorra está muy cerca de España, comparte idioma, ofrece seguridad y un nivel de vida alto, lo que facilita el traslado sin una ruptura radical con el entorno habitual.

La normativa andorrana permite obtener residencia -activa o pasiva- si se cumplen requisitos como vivir al menos 90-183 días al año allí, tener medios económicos suficientes y, en el caso de los profesionales con proyección internacional desarrollar la actividad desde el Principado.

Última reunión en familia

El traslado de Miguel Bosé y sus hijos a Andorra facilitará que, en cuestión de meses, los cuatro hermanos puedan verse con mucha más frecuencia.

La última reunión familiar documentada se remonta al verano pasado, en Mallorca. En julio de 2025, los fotógrafos captaron a Miguel almorzando en un exclusivo restaurante de la isla junto a sus hijos, los de Nacho Palau, Paola Dominguín (64) y la hija de esta, Alma Villalta (28).

Los cuatro hermanos en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Aquel día dejó un material gráfico de gran valor, sobre todo porque no estaba claro que el encuentro entre los hermanos fuera a producirse, máxime después de que, pocos días antes, Palau hubiera vuelto a arremeter contra el artista en televisión.

Sin embargo, la tensión entre los progenitores no se ha trasladado a los menores. Durante años, los cuatro niños se consideraron una sola familia, pero tras la ruptura de la pareja un juez dictaminó que los hijos no podían ser reconocidos legalmente como descendencia de ambos.

Siguió una larga batalla mediática y judicial que agravó la distancia entre Miguel y Nacho. Hoy, ambos han alcanzado una cierta cordialidad y, con la próxima mudanza, sus hijos podrán reforzar el vínculo que siempre han sentido como hermanos.