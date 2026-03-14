Loles León y Javier Ambrossi se mudan al 'Park Avenue' madrileño, el barrio más cotizado entre los famosos

Javier Ambrossi (41 años) y Loles León (75) se han convertido en los nuevos vecinos de una de las zonas más exclusivas de la capital, según ha podido conocer EL ESPAÑOL.

El director y guionista madrileño y la actriz catalana se han mudado a la zona del Paseo del Pintor Rosales, conocido desde hace años como el 'Park Avenue' madrileño por la concentración de viviendas de lujo y sus espectaculares vistas al Parque del Oeste.

La mudanza de ambos llega en dos momentos vitales de gran importancia para los protagonistas. Para Ambrossi es el comienzo de una nueva vida tras el fin de su historia de amor con Javier Calvo (35), con el que mantuvo 14 años de relación.

Loles León en una fotografía tomada en Madrid, en 2022. Gtres

Para Loles supone también una nueva etapa al haber vendido con éxito su piso del barrio de Palacio -como dio este medio también en exclusiva- y haber podido saldar sus deudas con esta operación inmobiliaria.

Vida de soltero

El traslado a Pintor Rosales de Javier Ambrossi, responsable junto a Javier Calvo de fenómenos como La llamada, Paquita Salas o Veneno, se ha producido tras su salida de la casa que compartía con su pareja en Pozuelo de Alarcón.

Los Javis vivían en un impresionante chalet, de casi 1.000 metros cuadrados construidos con una biblioteca enorme y sala de cine, del que la pareja presumió en su día en la revista especializada en casas, AD.

Tras la separación, este inmueble está previsto que salga al mercado por una cifra de alrededor de cinco millones de euros.

Aunque el amor se terminó entre ellos, siguen manteniendo una excelente relación de amistad y sobre todo, profesional. Suma Content es la productora creada por ambos para el desarrollo de todos sus proyectos cinematográficos, negocio en el que siguen.

Javier Ambrossi. Gtres

De hecho, hace unos días aparecieron juntos en la alfombra del Festival de Málaga para presentar su último trabajo, el remake del clásico Mi querida señorita.

Según comentaron, el truco para llevarse bien es "saber en qué el otro es mejor que tú".

Ahora Ambrossi se ha adaptado perfectamente a su nueva vida de soltero y a su nuevo barrio, a un paso de Plaza de España y del eje Gran Vía–Princesa.

El cineasta Pedro Almodóvar (76), a quien Ambrossi considera maestro y con quien mantiene una relación de amistad, reside desde hace años en el mismo entorno del Parque del Oeste, de modo que ahora son vecinos. Comparten ahora barrio y quien sabe si paseos.

Empezar de cero

La llegada de Loles León al barrio es anterior a la de Ambrossi. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la intérprete lleva residiendo en la zona desde mediados-finales de 2025, que es cuando vendió su casa antigua.

Antes de su aterrizaje en esta exclusiva zona de Madrid, la actriz de La que se avecina tenía en propiedad un piso de 150 metros cuadrados y seis habitaciones, muy cercano al Palacio Real y a la Catedral de La Almudena.

Aunque se desconoce la cifra exacta por la que consiguió deshacerse de este inmueble, los pisos de esas características rondan el millón de euros. Una cuantía considerable que ahora permite a Loles León vivir libre de cargas económicas tras arrastrar años complicados por falta de dinero.

Se ha arruinado en varias ocasiones a lo largo de su vida. Los capítulos más duros fueron sus problemas con Hacienda por las declaraciones de los años 2008, 2009 y 2010.

Loles tuvo que pagar una deuda de casi 188.000 euros y a una multa cercana a los 65.000 euros, que la dejó prácticamente sin ahorros.

Tuvo que empezar prácticamente de cero, pero logró remontar. Su nueva vivienda cuenta ahora con vistas privilegiadas al parque del Oeste.

El 'Park Avenue' de Madrid

Alfonso de Borbón y Eugenia Silva. Gtres

Ambrossi y León han elegido para su nueva etapa una de las zonas más cotizadas de la capital. El Paseo del Pintor Rosales se compara con el Park Avenue de Nueva York por su concentración de pisos de lujo en edificios señoriales.

Además tiene vistas abiertas a un gran parque y precios altísimos, igual que la famosa avenida neoyorquina.

Sus viviendas son amplias, con techos altos y muchas de ellas superan con facilidad los 200, 300 o incluso 500 metros cuadrados.

Rostros muy conocidos del panorama nacional tienen aquí su residencia. Son los casos de la actriz Hiba Abouk (39), que reside con sus dos hijos fruto de su relación con Achraf Hakimi (27); Eugenia Silva (50), que hasta hace unas semanas compartía su hogar con Alfonso de Borbón (53); y Antonio Carmona (60) y Mariola Orellana (62).

También son vecinos los padres de Paloma Cuevas (53): Victoriano Valencia (94) y Paloma Díaz.