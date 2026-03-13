Dani Rovira, 45 años: "Desayuno 3 tostadas con sal, especias, guacamole, queso vegano, aceite de oliva y me vuelvo a acostar"

Dani Rovira (45 años) vuelve a estar en primera línea. El actor y cómico malagueño combina nuevos proyectos en televisión con un discurso cada vez más personal sobre salud, autocuidado y la manera en la que el cáncer le cambió la vida.

Su último gran escaparate es Al margen de todo, el late show semanal que La 1 de TVE ha estrenado este febrero y con el que regresa a la cadena pública como maestro de ceremonias de un formato de humor, entrevistas e improvisación que lleva su sello.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), el programa se emite los jueves por la noche y busca, en palabras del propio Rovira, "huir un poquito de la actualidad" para centrarse en conversaciones reposadas, invitados poco habituales en plató y un humor nacido de la espontaneidad más que del chiste de guion.

Dani Rovira, en la presentación de 'Al margen de todo'. RTVE

Toma aceite de oliva virgen extra

El malagueño se reivindica así como "buen conversador" más que como una estrella de plató, al tiempo que consolida una etapa profesional que incluye cine, teatro y la labor social que impulsa desde la Fundación Ochotumbao.

​En paralelo a este regreso televisivo, Rovira sigue compartiendo aprendizajes de la enfermedad que marcó un antes y un después en su biografía: el linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2020 y que logró superar tras meses de quimioterapia.

En entrevistas recientes ha explicado que después del cáncer se siente "más auténtico", como si le hubieran "cambiado el sistema operativo", y que ha aprendido a seleccionar mejor sus proyectos, a decir que no y a cuidar con más mimo su salud física y mental.

Ese nuevo enfoque vital se nota incluso en algo tan cotidiano como el desayuno. En una entrevista al programa A vivir que son dos días, de la Cadena SER, el intérprete bromeó de entrada con su origen andaluz y los particulares horarios que, en ocasiones, tienen los de su tierra.

"Preguntarle a un andaluz qué desayuna por la mañana... puede ser a mediodía", ironizó. A partir de ahí, fue desgranando, punto por punto, en qué consiste su ritual matutino. Uno que resulta sencillo y elaborado a la vez.

"Cuando estoy en casa alterno", empezaba diciendo. "Hay unas mañanas que lo que como es pan tostado con una sal picante... unas especias mexicanas que pican un poco, guacamole, un queso vegano y un aceite: el aceite de oliva virgen extra Melgarejo de Pegalajar (Jaén)", detalló.

El presentador y actor Dani Rovira. GTRES

"Me jinco 3 tostadas"

Lejos de la imagen del desayuno exprés, Rovira confesó que se entrega al placer del pan caliente sin escatimar: "Me jinco tres tostadas y me vuelvo a acostar". Y advertía, entre risas: "Cuidado con las siestas después de desayunar".

Su relación con el descanso también ha cambiado después del cáncer. Para Dani Rovira, esa "siesta de desayuno" forma parte de una rutina en la que escucha más a su cuerpo y que le permite ir al ritmo que necesita.

El café también tiene su papel en este ritual. "Café sí, porque el café te hace efecto a la hora, hora y pico. Entonces, perfecto", explicó.

Sus mañanas, pues, siguen una especie de estrategia vital en dos tiempos. En primer lugar se entrega al disfrute del desayuno, café incluido. Después, procede a un periodo de descanso posterior.

"Me levanto después de desayunar y ya estoy como una flor", remató, condensando en una frase el equilibrio entre placer, cuidado y energía que busca en sus mañanas.

Dani Rovira, en un acto en Madrid el pasado septiembre. Gtres

"Fui especista muchos años"

Así, el malagueño confirmaba que mantiene una dieta basada en alimentos de origen vegetal. Lo cierto es que hace tiempo decidió dejar de comer carne y ser vegano.

De ello habló en julio de 2025 en el podcast de Cadena Ser La cena de los idiotés. "Yo soy vegano y yo no solo voy a comer a sitios veganos. Me gusta ir a comer a sitios donde todo el mundo pueda comer de todo y yo tenga mis opciones", destacaba.

Su defensa de los animales y su activismo le han llevado a adoptar una dieta 100% vegetal, que marca su día a día.

"Yo fui especista durante muchos años, en plan daría la vida por mis perros, pero luego me como una vaca. El perro es una especie, la vaca es otra, pues una me la como y otra no", relató en una entrevista a 20 Minutos en 2023.

"Habrá gente que se quede ahí y habrá gente que de repente tenga un conflicto interno tan heavy que esté dispuesto a pasar por ese proceso, a dejarse interpelar por la vida, que fue lo que me pasó a mí", zanjaba.