Ibai Llanos y su novia, Carmen, comparten negocios además de amor: el cargo clave que ostenta ella en una de las empresas de él

Ibai Llanos junto a su pareja sentimental, Carmen Cardeneta, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres y Redes Sociales

El próximo 26 de marzo Ibai Llanos cumple 31 años y lo hará centrado en su próximo gran evento: la Velada del Año 6, que se celebrará en La Cartuja de Sevilla el próximo 25 de julio de 2026. El streamer y creador de contenido vive este trance con gran ilusión.

La expectación, huelga decir, es máxima. Ya se han filtrado algunas de las personas conocidas que van a participar. En medio de este escenario, está de más aseverar que Llanos es una de las personalidades de internet más ricas. Su fortuna se estima entre 5 y 15 millones de euros.

También es millonario Ibai en el terreno del amor. Su parcela privada siempre la ha protegido con especial celo, pero se sabe que está enamorado. A su lado hay una mujer llamada Carmen Cardenete, con la que inició una historia de amor en torno al año 2020.

Juntos han construido una relación que huye del foco mediático. Ibai ha contado en varias ocasiones que conoció a Carmen "en un evento de Madrid", un entorno puramente profesional en el que ambos trabajaban para empresas distintas dentro del sector gaming.

Una de las pocas imágenes en las que Ibai y su razón de amor aparecen en el mismo plano.

Ese encuentro fue el punto de partida de una relación que primero se fraguó entre correos, proyectos y reuniones, y que acabó trasladándose al terreno personal cuando la química saltó más allá de los ordenadores.

Por entonces, Carmen ya tenía una trayectoria consolidada: había estudiado Periodismo, Marketing y Publicidad.

Desde el principio, Ibai tuvo claro que quería proteger su vida privada. Durante años, las referencias a su relación fueron mínimas, medidas y casi siempre en tono casual.

Una de las primeras veces que habló abiertamente de su situación sentimental fue en redes sociales: "Tengo novia hace tres años, que hable con una chica no significa que quiera algo con ella", escribió, dejando claro que su corazón llevaba tiempo ocupado.

En una entrevista con Siro López, el streamer dio alguna pincelada más: explicó que se conocieron trabajando, que ella venía del mundo del marketing y que había estado en una empresa de Jorge Lorenzo (38) "que vendía de todo: gafas, ropa… y ella era la jefa de marketing".

Otra imagen de Carmen.

Discreta hasta el extremo, Carmen Cardenete ha ido retirándose incluso de las redes sociales, donde sus seguidores llegaron a identificarla bajo el usuario @justeffe antes de que cerrara perfiles y bajara aún más la persiana de su vida personal.

Lejos de los focos, ha concentrado su energía en lo que mejor sabe hacer: organizar, planificar y dirigir proyectos. Hoy figura como Directora de Comunicación y Producción de KOI, el club de esports que Ibai fundó junto a Gerard Piqué, y es una pieza clave en la estructura ejecutiva.

Los que conocen el día a día de la pareja hablan de una relación muy tranquila. Viven en Bellaterra, en el área metropolitana de Barcelona, en una mansión que Ibai adquirió para convertirla en hogar y centro neurálgico de su actividad. Comparten dos perras, Kena y Nana.

Amor y negocio

La dupla no sólo comparte amor, también negocios. Así lo corrobora Informa, cuando se consultan los datos de la empresa Velaris‑Kena Productions S.L., la sociedad que está detrás de la producción y organización de La Velada del Año.

Velaris‑Kena Productions se constituyó en 2024 como sociedad limitada unipersonal, con domicilio social en Barcelona y un capital inicial de 3.000 euros.

El objeto social registrado no deja lugar a dudas sobre su enfoque: "La identificación, adquisición, tenencia, administración, gestión, transmisión y/o enajenación de cualquier tipo de negocio y/o empresa relacionadas con el sector de las comunicaciones, del ocio y del tiempo libre".

Ibai Llanos, en un photocall, en septiembre de 2025. Gtres

Una definición amplia, diseñada para abarcar desde la organización de grandes eventos como La Velada hasta posibles proyectos futuros en el ámbito audiovisual, digital y de entretenimiento.

En esta estructura, Ibai figura como socio único, tal y como recoge el Registro Mercantil, mientras que Carmen aparece como administradora única, responsable de la gestión y del día a día de la compañía.

Es decir, él es la cara visible y el impulsor creativo; ella, la mano que gobierna la maquinaria empresarial. Las cifras empiezan a respaldar ese engranaje: las ventas de la empresa se sitúan en torno a los 208.000 euros, un volumen que refleja el peso creciente de la marca Ibai.

Tanto Ibai como su entorno más próximo conoce a Carmen como KOI Jefa. Esta suerte de apodo hace referencia a KOI, el club de esports fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué a finales de 2021 para competir profesionalmente en videojuegos como League of Legends y Valorant.

Ibai, en una instantánea reciente. Gtres

Nació como una organización española con sede en Madrid y hoy compite bajo el nombre comercial Movistar KOI por motivos de patrocinio.

En su lanzamiento, Ibai y Piqué compraron una plaza en la Superliga española de League of Legends y presentaron el proyecto por todo lo alto en el Palau Sant Jordi ante más de 15.000 personas y cientos de miles de espectadores en Twitch.

Con el tiempo, KOI se ha expandido a otras competiciones, se fusionó con la organización Rogue para entrar en la liga europea LEC y, actualmente, forma parte de una estructura conjunta con Movistar Riders y MAD Lions, manteniendo a Ibai como una de sus caras visibles.

Carmen es una de las directoras de dicho club. Como decíamos unas líneas arriba, contadísimas han sido las ocasiones en que Ibai ha hablado de su razón de amor. La más destacada, si cabe, tuvo que ver en enero de 2022.

Entonces, el bilbaíno recibió el premio Esland y sus palabras de agradecimiento fueron hacia la joven: "Se lo dedico a Koi jefa, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por…dentro de poco".

Sobre sus gustos, está ver series, películas, "dar paseos por el monte con los perros y jugar al baloncesto aquí en casa. Vemos series, películas, a veces hacemos cosas juntos. Nos gusta comer fuera (…)".

agregó: "Tenemos jacuzzi, hacemos cosillas. Pero tampoco son planes espectaculares, porque salimos poco", explicó Ibai en la citada entrevista.

En lo que respecta a Carmen, sólo ha roto su silencio en una ocasión, y lo hizo a través de X. Molesta, mandó un 'recado' a los haters que no paraban de acusarla de ser alguien o desarrollar su carrera por ser 'novia de', y no porque realmente tuviera talento.

Unas insinuaciones que terminaron por hartar a la joven y la llevaron a hacer una reflexión sobre el tema. "Ser 'novia de' no es un insulto, ni es tampoco despectivo. Todos somos novios/as de, amigos de, hijos de y no pasa nada".

Y remachó: "El problema es cuando menospreciáis la trayectoria o el esfuerzo de alguien relegándolo solo a una cosa tan natural y simple como es una relación personal. (...) Y ahora voy a intentar dejar de meterme en estas mierdas".

La Velada del Año 6

La Velada del Año se ha convertido en el gran escaparate del universo Ibai, y la sexta edición promete revalidar ese trono.

El evento se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, repitiendo sede por segundo año consecutivo con un formato nocturno que arrancará a las 19:00 horas y se prolongará hasta la madrugada.

10 combates, artistas en directo y una producción televisiva y digital de primer nivel consolidan la Velada como algo más que un simple show de boxeo entre creadores de contenido: es una marca en sí misma.