El club clandestino de Vinícius y Mbappé en el que Aldo Comas presentó su nuevo proyecto de arte rodeado de famosos

Aldo Comas, rodeado de amigos en la presentación de su nueva colección. Gtres

Aldo Comas (41 años) está de doble celebración, en lo que a su vida profesional se refiere. Por un lado, ha presentado una colaboración con Sharyo Caviar, diseñando sus latas. Por otro, ha inaugurado su nueva exposición, Conexión – desconexión, en la Fundación Pons.

Comas mostró a sus amigos ambos proyectos el pasado 4 de marzo en uno de los locales de moda de Madrid.

Se trata de El 61 (Sixty One), el club clandestino del que son socios dos de las estrellas del Real Madrid, Vinícius Jr. (25) y Kylian Mbappé (27), y es propiedad del grupo marbellí Mosh.

Aldo Comas en la presentación de su nueva colección. Instagram

Concebido como restaurante-club donde la ubicación no se exhibe en la web y el juego consiste en llegar a través de invitación y boca a boca, el local ha atraído a figuras del deporte y la cultura que buscan una burbuja de privacidad.

En el caso de Aldo de Comas, se encargó de reunir a un selecto grupo de famosos que forman parte de su círculo social. Además de su pareja, la actriz Macarena Gómez (48), acudieron varios de sus compañeros de Hasta el fin del mundo, el programa de aventuras de RTVE en el que participó hace unos meses.

Así, estuvo presente Alba Carrillo (39), acompañada de su hijo, Lucas, fruto de su extinta relación con Fonsi Nieto (47). La colaboradora, de hecho, fue una de las encargadas en compartir los detalles de la gran noche del artista catalán.

"La primera cena de mayor de Lucas, con su padre, Mai Barthe [actual pareja del motociclista] y conmigo. Una cena íntima para conocer los cuadros de Aldo Comas (algunos inspirados en el viaje que hemos compartido en Hasta el fin del mundo). Fue una cena muy agradable, llena de momentos a la luz de las velas con amigos (de siempre y nuevos)", compartió Alba Carrillo en sus redes sociales.

Alba Carrillo y Fonsi Nieto con su hijo, Lucas. Instagram

A la cena también se sumaron Begoña Villacís (48), Enrique Arce (53), Marta Torné (47), Antonio Revilla o José Lamuño (39), pareja televisiva de Aldo Comas en el mencionado formato.

El club

La elección de Aldo Comas no fue casual. El 61, además de ser un espacio íntimo, se define como "Art Dinning Club".

El local de Vinícius y Mbappé no se trata de un simple reservado, sino de un concepto que mezcla gastronomía de autor, interiorismo sensorial y una curaduría de arte que se renueva periódicamente.

La puerta es oscura y casi invisible. Así, la sensación de 'descubrir' un secreto forma parte de la experiencia del local.

La colaboración de Aldo Comas con Sharyo Caviar. Instagram

Desde su apertura en diciembre se ha posicionado como uno de los clubes de moda de la capital.

Se trata del primer local en Madrid del Grupo Mosh, responsable de iconos del ocio marbellí como Playa Padre, Momento, Nido Estepona o La Cabane.

Está diseñado por Archidom Studio, con un interiorismo muy cuidado que busca una experiencia inmersiva: iluminación baja, texturas cálidas, sensación de refugio sofisticado.

En cocina manda el chef argentino Franco Franceschini, con una carta centrada en brasas y producto de alta gama. El ticket medio ronda los 100 euros por comensal, situándolo en la franja alta de la restauración madrileña.

Parte de la nueva colección de Aldo Comas. Instagram

"La propuesta de Franco Franceschini fue increíble y de los mejores menús maridados de caviar que he probado", aseguró Aldo Comas.

A partir de la medianoche el restaurante se transforma en club: se atenúan las luces, sube el volumen de la música y se reconfiguran los espacios.

En esa segunda fase entra en juego una carta de cócteles de autor inspirada en grandes obras de arte, reforzando el concepto artístico del local.

La idea es que la misma noche tenga tres actos: cena, sobremesa alargada y club, sin necesidad de cambiar de sitio.