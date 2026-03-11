Ya es oficial: el Ayuntamiento de Alcoy pone fecha a la apertura del museo de Camilo Sesto

El Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) inaugurará el próximo 11 de junio el museo dedicado al cantante Camilo Sesto, un espacio cultural que reunirá más de 2.000 piezas relacionadas con la trayectoria del artista nacido en la ciudad alicantina.

Ubicado en la calle Camí número 44, el espacio expositivo en la ciudad natal de Camilo Sesto ocupará unos 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y cuatro ámbitos temáticos: Espectáculo audiovisual, Juventud y Rock and Roll, Creando una estrella y El mundo a sus pies.

El alcalde alcoyano, Toni Francés, ha explicado que el consistorio ha anunciado la fecha con antelación para facilitar la organización de la llegada de seguidores del artista procedentes de distintos países. Según ha señalado, se trata de "un proyecto muy deseado dentro y fuera de la ciudad".

Camilo Sesto en la presentación de su canción 'Padre Nuestro' en 2016. Gtres

La creación del museo responde a la voluntad expresada por el propio artista en su testamento tras su fallecimiento en septiembre de 2019, en el que encargó al Ayuntamiento de su ciudad natal la puesta en marcha de este espacio expositivo y la custodia de diversos objetos cedidos por su familia, entre los que estarán su automóvil Mercedes-Benz, su discografía, sus premios, los instrumentos musicales y otros objetos personales.

El recorrido incluirá también la recreación de su estudio de grabación, un escenario multifuncional para conciertos y karaoke, así como un espacio dedicado a su participación en el musical Jesucristo Superstar, donde se incorporará un holograma del artista.

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros, de los que algo más del 60% procede de fondos europeos.

En los próximos días el Ayuntamiento concluirá el proceso de selección del personal encargado de dirigir el centro.

Camilo Sesto en una fotografía captada en 'Qué tiempo tan feliz', en septiembre de 2016. Gtres

El acto inaugural contará con representantes institucionales, personas vinculadas a la trayectoria del cantante y miembros del ámbito cultural y musical. Tras esta ceremonia y una primera visita a las instalaciones, el museo abrirá al público.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha destacado el impacto turístico que se espera con la apertura del museo y ha señalado que la iniciativa permitirá reforzar la proyección internacional de la ciudad y atraer visitantes, especialmente del mercado latinoamericano.

Camilo Sesto, nombre artístico de Camilo Blanes Cortés, nació en Alcoy en 1946. Fue uno de los cantantes españoles de mayor proyección internacional, con una carrera en la que publicó más de 40 trabajos discográficos y alcanzó especial popularidad durante las décadas de 1970 y 1980 en España y América.

Sus ventas totales se estiman en más de 2,5 millones de copias en todo el mundo.

Además de interpretar sus propias composiciones, el artista también escribió temas para otros intérpretes de la época. Entre estos hitos figura la producción e interpretación en España del musical Jesucristo Superstar.

Tres años antes de su fallecimiento, en septiembre de 2019, el Ayuntamiento de Alcoy le concedió los títulos de Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria, y también dio su nombre a una de las principales avenidas del municipio