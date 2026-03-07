Loles León, actriz: "Para que esta salsa me quede exquisita frío los muslos de pollo y luego las cigalas en el mismo aceite"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

Loles León (75 años), actriz todoterreno dentro y fuera de los escenarios, presume de una gran afición por la cocina, una pasión que, como ella misma admite, le viene de familia y que plasmó hace años en su libro y en varios programas titulados Cocinando con Loles.

Ingredientes 4 muslos de pollo 4 cigalas 1 botella de cava 1 pimiento verde 1 tomate medio puerro 1 ñora Un chorrito de coñac Sal, ajo, perejil y aceite

En un descanso del rodaje de La que se avecina, la intérprete compartió su receta estrella en una entrevista para La Razón, a la que llamó mar y montaña al cava, un guiso heredado de su familia catalana que resume como una combinación de sabores con una salsa perfecta para mojar pan.

"La hago siempre, es un plato de mi familia catalana y consiste en una fusión de sabores con el que queda una salsa para mojar pan que te mueres de lo rica que está".

Loles León, en una imagen de archivo. GTRES

Para elaborarlo, comienza dorando los muslos de pollo y, una vez listos, los reserva para pasar a freír las cigalas en el mismo aceite, repitiendo después la operación cuando prepara el sofrito.

"En el aceite donde he hecho los muslos y después las cigalas, echo la cebolla, el pimiento verde y el puerro, todo muy picado. Después, añado tomate rallado, una ñora, un poquito de coñac, sal, ajo y perejil", confesó en su charla para La Razón.

Tras cocinarlo en el fuego, tritura el sofrito en la batidora y lo vuelve a verter en una cazuela junto al pollo y las cigalas: "Una vez junto, le echo una botella de cava y lo dejo a fuego medio, que haga chup chup".

A continuación añade una botella de cava y deja el conjunto a fuego medio para que se cocine lentamente hasta que la salsa adquiera cuerpo.

Este plato requiere aproximadamente una hora de preparación, un tiempo que ella asume con gusto a pesar de que lo considera un bocado "contundente".

Suele servirlo acompañado de patatas paja, que prepara en casa, "las hago yo también, ralladas muy finitas", precisó.

Loles León en una imagen promocional de 'La que se avecina'. Mediaset España

Además, confesó que disfruta especialmente ejerciendo de anfitriona: "Me vuelvo loca cuando viene gente a casa. Yo pongo mucha mesa porque en mi familia tenemos esa tradición: la de cocinar mucho y con mucha elaboración".

Una estricta rutina

Su rutina es la de una actriz veterana que sigue encadenando rodajes, teatro y televisión sin renunciar a su carácter combativo.

"Me levanto a las cinco y media de la mañana para grabar La que se avecina y después al teatro. Llego a casa a las doce de la noche. Estoy durmiendo entre cuatro y cinco horitas y llevo cuatro meses sin salir de noche", afirmó en una entrevista en XL Semanal.