Isabel Preysler y Tamara Falcó, madrinas del club privado de Íñigo Onieva, cuya membresía VIP cuesta 15.000 euros

Isabel Preysler y Tamara Falcó, en la inauguración de Vega Members Clib, el club privado de Íñigo Onieva en Madrid. GTRES

Tras varios meses de preparativos, Vega Members Club ha abierto finalmente sus puertas. No es un proyecto cualquiera. El ambicioso club privado es el reto más ambicioso al que se ha enfrentado Íñigo Onieva (36).

Con este local, situado en el número 88 de la calle Lagasca, en plena Milla de Oro del barrio de Salamanca, el empresario se adentra de lleno en el negocio de los exclusivos espacios de encuentro que se multiplican cada vez más en las grandes ciudades del mundo.

La inauguración del establecimiento, ubicado en el antiguo local de la diseñadora Elena Benarroch, ha contado con dos madrinas de excepción: Isabel Preysler (76) y Tamara Falcó (44).

Invitados VIP

La velada ha contado con la asistencia de numerosos rostros conocidos: desde Carolina Adriana Herrera (56) junto a su pareja, Pedro de Noronha, a Christian de Hannover (40) y su esposa, Sassa de Osma (37), o Nuria González (55), viuda de Fernando Fernández Tapias.

La cita también ha servido para evidenciar la estrecha relación entre las familias Preysler y Onieva, que no han querido faltar a una noche tan señalada.

Íñigo Onieva ha estado acompañado por sus padres y por su hermano Jaime, además de recibir el apoyo de buena parte del entorno familiar de su mujer.

Entre los miembros de su familia política se encontraban Álvaro Falcó (41) junto a su mujer, Isabelle Junot (34), en la recta final de su segundo embarazo; Manolo (61) y Xandra Falcó (59); Álvaro Castillejo Preysler, cuya separación de Cristina Fernández se dio a conocer el pasado mes de enero.

Isabel Preysler, con Íñigo Onieva, en la inauguración de Vega Members Club, en la calle Lagasca de Madrid. GTRES

Local exclusivo en el barrio de Salamanca

El mundo de la televisión también ha estado representado gracias a varios compañeros de Tamara Falcó en el programa El Hormiguero. Pablo Motos (60), Juan del Val (55) y Jorge Ventosa han acudido para acompañar a la marquesa de Griñón y conocer de primera mano el nuevo proyecto empresarial de su marido.

A ellos se sumaron otros invitados del panorama social madrileño, como Luis Medina (45) y su esposa, Clara Caruana, o Begoña García Vaquero, esposa del empresario Pedro Trapote.

Ubicado en pleno barrio de Salamanca, Vega Members Club aspira a convertirse en uno de los nuevos epicentros de la vida social más exclusiva de Madrid.

A la inauguración del nuevo club de Íñigo Onieva no han faltado familiares de Tamara Falcó. Entre ellos, su primo Álvaro Castillejo Preysler, o sus hermanos Xandra y Manuel Falcó, acompañado de su mujer, Amparo Corsini. GTRES

El espacio cuenta con 3 restaurantes

El proyecto nace de la alianza entre Mabel Hospitality (encabezada por su fundador, Manuel Campos Guallar) e Íñigo Onieva como socio ejecutivo y cara visible

El proyecto toma como referencia el célebre Annabel’s de Londres, uno de los clubes privados más emblemáticos de la capital británica y un lugar bien conocido por el marido de Tamara Falcó, que lo frecuentaba durante su etapa viviendo en la ciudad.

El nuevo espacio madrileño no solo se concibe como un club reservado para socios, sino también como un destino gastronómico abierto al público.

Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, con su hijo Jaime Onieva. GTRES

En su interior conviven tres propuestas culinarias diferenciadas: un bistró abierto al público y otros dos restaurantes solo para socios, además de un club del vino y hasta cuatro barras temáticas.

Los 3 espacios de restauración que alberga el club son: Casa Vega, que funciona como un bistró contemporáneo de ambiente relajado (y el único con acceso al público general); Vega Restaurant representa la vertiente más sofisticada del proyecto con una oferta gastronómica de mayor nivel; y Totó, que apuesta por la cocina de inspiración italiana y completa la experiencia culinaria del complejo.

La gastronomía corre a cargo de chefs reconocidos como Juan Antonio Medina y David Rodríguez, con oferta diferente según el espacio y el momento del día.

Álvaro Falcó y su mujer, Isabelle Junot. GTRES

No se permiten los móviles

El club ocupa el local donde durante años estuvo el espacio de la diseñadora Elena Benarroch. Tras una profunda transformación, el lugar ha sido reinventado por el reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán, que ha concebido un ambiente elegante, íntimo y sofisticado.

El resultado es un entorno pensado para favorecer la discreción y el confort, con estancias privadas destinadas a una clientela selecta. Y es que esa es, precisamente, una de las premisas del club.

Con el fin de garantizar un ambiente de privacidad a sus miembros, dentro del local no se permite el uso de móviles para hacer fotografías o vídeos. Toda una garantía para quienes buscan disfrutar de un refugio a salvo de las miradas indiscretas.

Christian de Hannover y Sassa de Osma. GTRES

El espacio tiene unos 1.000 metros cuadrados, el concepto mezcla club social, espacio de negocios y zonas de alto nivel: coworking y reuniones de día, ocio gastronómico y coctelería de noche.

En su interior, el verdadero lujo no es el mármol, sino el networking: la selección de miembros y la red de contactos que se generan dentro.

Esto explica por qué el club cuenta con despachos privados, salas de reuniones, auditorio y hasta un estudio de podcast, pensados para presentaciones, charlas y grabaciones.

Luis Medina, hijo de Naty Abascal, con su mujer, Clara Caruana. GTRES

Los portátiles y tablets solo se pueden usar en zonas concretas y no durante el servicio de cenas a partir de las 20:00 horas, salvo en espacios de trabajo reservados.

La admisión es por invitación o recomendación. Solo puedes entrar al club si un socio fundador te invita o te recomienda y pasas el filtro de un comité.

Existen varias categorías de membresía (Founder, Local, Under 35, Cónyuge, Corporativa, etc.) con distintos derechos de invitados y acceso a servicios.

Adriana Carolina Herrera, hija de la diseñadora Carolina Herrera, en la inauguración de VEga Members Club en Madrid. GTRES

La membresía fundadora es la que tiene un coste más elevado. Exige un pago único de unos 15.000 euros, y da acceso vitalicio al club, prioridad de reservas y más invitados simultáneos.

Las cuotas anuales estándar se mueven en una horquilla aproximada de 1.500 a 2.400 euros más una tasa de entrada de entre 1.000 y 2.000 euros, con tarifas especiales para menores de 35 años.​​

Tamara Falcó y su madre, Isabel Preysler, en la inauguración de Vega Members Club. GTRES

El club maneja una política de invitados escalonada. Según el tipo de membresía se puede entrar con 3, 6 u 8 invitados. Más allá de ese cupo hay que tramitarlo como evento y pagar un importe extra.

En lo que respecta al dress code, cuenta con uno flexible para el día, y otro más estricto de noche: se prohíben pantalones deportivos, chanclas o ropa de gimnasio. Y por la tarde‑noche se recomienda Dress to impress.

Asimismo, se permite la entrada a perros pequeños (de menos de 10 kg) únicamente en el Bistró, y siempre con correa.

Antes de abrir oficialmente, la lista de solicitudes del nuevo club privado de Íñigo Onieva superó las plazas previstas. Al parecer, ya se ha puesto en marcha con lista de espera para nuevas membresías