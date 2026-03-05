Julio Iglesias, padrino del hijo de Fernando Ónega, se despide del periodista: "Te animaba para que tuvieras más fuerza"

La muerte de Fernando Ónega, el pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años, ha provocado numerosas reacciones en el ámbito público español.

Entre los mensajes de despedida más emotivos destaca el que ha querido dedicarle Julio Iglesias (82 años), quien ha compartido unas palabras cargadas de afecto y recuerdos personales que reflejan la estrecha relación que mantenía con el periodista.

El cantante no solo formó parte de la vida de Fernando, así como de su círculo más íntimo: también estuvo estrechamente vinculado a su familia, pues el hijo menor de Ónega, Fernando Jr. (23), es el ahijado del cantante de Me va, me va, algo que los mantuvo unidos para siempre.

El artista ha querido escribir una conmovedora carta al que fuese uno de sus confidentes y referentes. Ha comenzado su mensaje con una reflexión marcada por la emoción y la admiración hacia la figura del comunicador: "Qué tristeza en el alma, qué tristeza en la vida".

Julio Iglesias en una fotografía de archivo. Gtres

Ha añadido que esa sensación es compartida por "tantas y tantas gentes" que siguieron su trayectoria. Para Iglesias, Ónega fue mucho más que un profesional brillante.

Lo define como un "grandísimo conocedor de sentimientos", una cualidad que, a su juicio, explica la profunda conexión que logró establecer con varias generaciones de oyentes y lectores.

Más allá del reconocimiento público, el cantante desvela un detalle especialmente íntimo sobre sus últimas semanas. Según relata, tuvo la oportunidad de hablar con él recientemente, algo que ahora considera un consuelo en medio del duelo.

La carta de Julio Iglesias a Fernando Ónega tras su muerte. Instagram

"He tenido la grandísima suerte de hablar contigo estos últimos 30 días", ha confesado en su mensaje.

Iglesias describe, además, la forma en que trataba de ponerse en contacto con él: "Cuando el teléfono sonaba cuatro veces y no contestabas, esperaba a que llegase tu mujer y volvía a llamar", explica, señalando que buscaba el momento en el que su esposa podía estar a su lado para hacerle llegar unas palabras de ánimo.

Un gesto sencillo pero lleno de cercanía que resume en una frase cargada de sinceridad: "Te ponía el teléfono a tu lado y yo te daba ánimos, para que tuvieras un poco más de fuerza", añade.

El cantante reflexiona también sobre lo complejo que resultaba animar a alguien con la inteligencia y sensibilidad del periodista. "Qué fácil suena el animar a alguien tan inteligente como tú", ha expresado con cierta melancolía.

Eso sí, en su despedida, Iglesias subraya que, aunque su vida haya llegado a su fin, su legado permanecerá. "Tu vida se ha ido, pero tu espíritu queda entre tantas y tantas personas que te quieren y te van a querer siempre", ha escrito, convencido de que la huella de Ónega perdurará en la memoria colectiva.

El intérprete concluye con una reflexión cargada de simbolismo: "Desde la tierra al cielo, la distancia no es tan grande", una forma poética de expresar la permanencia del recuerdo.

Su mensaje finaliza enviando "todo mi cariño" a su esposa, Ángela Rodrigo, a sus hijas y a su ahijado, en un último gesto de cercanía hacia la familia de Fernando Ónega en estos momentos de dolor.

Una familia que despidió al que fuese una de las figuras clave del periodismo en nuestro país y al que pudieron darle su último adiós este miércoles, 4 de marzo, en la Casa de Galicia, en Madrid.