Ana Rosa Quintana se convierte en tía abuela: su sobrino Kike da la bienvenida a su primera hija

La familia de Ana Rosa Quintana (70 años) está de enhorabuena. Su sobrino Kike (42) ha dado la bienvenida a su primera hija, una niña llamada Candela, fruto de su matrimonio con Cristina Gaitán.

Con este nacimiento, la conocida presentadora se convierte oficialmente en tía abuela, un nuevo y bonito papel en su vida personal.

"Cuando hacíamos El programa de Ana Rosa nacieron un montón de niños de compañeros del equipo. La primera niña que nace y que viene a engrandecer la familia de El tiempo justo es Candela, que es la hija de nuestro compañero Kike Quintana. Enhorabuena y bienvenida a este maravilloso mundo", ha anunciado Joaquín Prat (50) en directo.

Candela llegó al mundo el pasado martes, 3 de marzo. El propio Kike Quintana también ha compartido su emoción a través de su perfil de Instagram, con un par de fotografías y un emotivo mensaje "Hoy solo cabe la vida. Gracias", ha escrito el colaborador para presentar a su hija.

El sobrino de Ana Rosa, concretamente, ha publicado una foto de la mano de su hija y otra instantánea de su mujer desde el hospital. Un post al que han reaccionado conocidas figuras para dar la enhorabuena a la familia.

"Feliz por vosotros", ha escrito Ana Terradillos (53). "Un beso grande para los tres", ha comentado, por su parte, Antonio Canales Rivera (51). "Ya tenéis aquí lo mejor. Mil besos", ha añadido Marisa Martín-Blázquez (62).

Fue el pasado mes de noviembre cuando el matrimonio comunicó que se convertirían en padres con un original anuncio.

Con gran sentido del humor, como es habitual en el carácter de Kike, el sobrino de Ana Rosa publicó: "Nos vestimos de muerte… para anunciar y celebrar la vida". En la fotografía, la pareja vestía de esqueleto, aprovechando la celebración de Halloween.

Maquillada para la ocasión, se apreciaBA cómo en el atuendo terrorífico de ella se veía en su barriga el estampado de un bebé, también en forma de esqueleto.

Kike Quintana y Cristina Gaitán, enfermera de profesión y alejada del foco mediático, se han estrenado en la paternidad casi dos años después de su matrimonio. Se casaron el 7 de septiembre de 2024 en el Ayuntamiento de Alcobendas, tras cinco años de relación.

Una íntima ceremonia a la que no faltó Ana Rosa Quintana, quien entonces confesaba que para ella había sido una boda muy emotiva.

La llegada de Candela tiene además un significado especial para la popular comunicadora: la convierte en tía abuela y, además, en madrina de la pequeña. Un papel que no resulta extraño dada la relación entre la periodista su sobrino.

Ana Rosa Quintana y Kike siempre han mantenido un vínculo muy estrecho. De hecho, durante años han compartido plató y han demostrado públicamente su complicidad.