Lydia Bosch, actriz, 62 años: "Me levanto a las 7 para hacer una hora de cardio y correr al aire libre por mi urbanización"

Lydia Bosch, en la alfombra roja de la segunda edición de los Premios de la Academia de la Moda Española en Madrid en julio de 2025. Gtres

Lydia Bosch (62 años) es una de las actrices más consolidadas de la historia de nuestro país. Entre sus proyectos más conocidos destacan icónicas series como Médico de familia o Motivos personales.

Fuera de la pequeña pantalla, la presentadora de televisión sigue una rutina estricta que le hace lucir ideal y radiante a sus 62 años. Un hábito que le permite cuidar su figura sin ningún tipo de problema.

"Siempre lo he achacado a la genética o la pereza. Cuando eres joven te crees que nada te afecta", reveló Lydia en una entrevista con Patricia Pérez.

La actriz Lydia Bosch. Gtres

La reconocida actriz, cabe recordar, es madre de tres jóvenes, Andrea, Juan y Ana. A raíz de su nacimiento hace ya más de dos décadas, Bosch tuvo que adaptar una nueva rutina.

"A raíz de ser madre ya me levanto muy pronto, las 7 de la mañana. Cuando no tengo a los niños puede ser a las 9. Ya hago entonces la hora de cardo. Salgo por la urca porque me gusta el aire", sentenció, clara, la actriz de Médico de familia.

Sus mellizos ya son mayores. Eso sí, la actriz tuvo que adaptar su día a día al horario de sus hijos, tal y como confesó en su charla con Patricia Pérez: "Por la profesión, cuando trabajas, no tienes un horario. En mi vida normal antes era muy dormilona".

A través de sus redes sociales, la exmujer de Micky Molina (62) comparte contenido de manera frecuente haciendo deporte y dando buena muestra de su vida saludable.

Detrás de esta estricta rutina, se encuentra un hombre llamado Miguel Lordán, quien ha ejercido como entrenador de Lydia durante varios años.

Junto a él, la presentadora ha seguido un plan de entrenamiento que combina disciplinas como el boxeo, la calistenia y el trabajo abdominal, complementadas con ejercicio cardiovascular.

A la hora de comer, según apuntó a Patricia Pérez, la intérprete intenta optar por ensaladas con verduras frescas, pollo ecológico o hamburguesas de ave.

Ya a media mañana, apuesta por ventresca, pavo o jamón cocido. En este punto, la nutricionista Patricia Pérez señala que la proteína es esencial para mantener la masa muscular, especialmente durante la época de la menopausia.

Lydia Bosch, en una imagen de archivo. Gtres

"Lo que tu cuerpo necesita son proteínas, y lo mejor es que vengan de alimentos que tengan vitalidad, como las verduras y los cereales", confesó Pérez.

Además del ejercicio físico y la alimentación equilibrada, Lydia Bosch concede mucha importancia al descanso y al bienestar emocional. La actriz ha reconocido en más de una ocasión que procura desconectar de la rutina profesional dedicando tiempo a la lectura o la meditación.

También disfruta de largos paseos al aire libre, una costumbre que le ayuda a mantener la mente despejada y a fomentar el equilibrio entre cuerpo y mente. Su enfoque holístico del cuidado personal refleja una filosofía basada en la constancia y la escucha del propio cuerpo.