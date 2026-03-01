Luis Astolfi, amigo de la infanta Elena, anuncia que padece ELA: "Lo noto en el habla, pero quiero seguir montando a caballo"

Luis Astolfi, amigo de la infanta Elena, ha comunicado que ha sido diagnosticado de ELA. GTRES

Luis Astolfi (66 años), jinete y una de las leyendas de la hípica española, acaba de anunciar que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En una entrevista concedida al diario sevillano El Pespunte, el que fuera cuatro veces olímpico en la modalidad de salto de obstáculos, ha hablado con naturalidad de su diagnóstico.

"La gente no sabe nada, pero tengo ELA", explicaba, antes de detallar que la enfermedad empieza a afectarle ya al habla y, aunque aún moderadamente, a su movilidad.

"Me encuentro un poquito más débil"

La confesión de Astolfi, amigo íntimo de la infanta Elena (62), ha tenido lugar en Florida (Estados Unidos), donde reside actualmente.

"Yo, gracias a Dios, me encuentro bien. Me noto un poco el habla y un brazo un poquito peor. Pero no tengo ningún dolor y trabajar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Así, que mientras pueda seguiré trabajando", ha explicado en la citada publicación.

El jinete, cuatro veces olímpico (Los Ángeles 84, Seúl 88, Barcelona 92 y Sídney 2000), ha detallado que afronta esta dolencia con total aceptación.

"De momento, solo me encuentro un poquito más débil, pero me veo bien. Y no soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, pues habrá que adaptarse y punto. Es lo que toca".

Por suerte, "hasta el momento, me siento fuerte y puedo valerme por mí mismo para todo, y ojalá que siga siendo así".

Cuando se le pregunta por cómo afronta ahora su futuro, solo piensa en seguir activo todo el tiempo que pueda. Su prioridad es "trabajar" y asumir lo que venga con optimismo: "De momento, no me planteo nada que no sea positivo".

"Voy a trabajar y que después Dios diga. Ahora mismo no compito porque tengo un brazo regular que ya estaba dañado de un accidente que tuve. Pero mientras pueda voy a seguir montando y trabajando", ha expresado.

Su idilio con la infanta Elena

Nacido en Sevilla en 1959 y considerado una leyenda viva de la hípica española, Luis Astolfi fue el primer gran amor conocido de la infanta Elena en los años 80.

Mantuvieron una relación sentimental entre aproximadamente 1986 y 1989. Y aunque el idilio jamás fue confirmado oficialmente por la Casa Real, en su momento fue un "secreto a voces" que entre ellos existía un idilio marcado por un círculo de amigos en común y una pasión compartida: la de montar a caballo.

Tras la ruptura, la relación derivó en una sólida amistad que se ha mantenido durante décadas. A día de hoy es uno de los mejores amigos de la hija mayor de los reyes Eméritos.

Se les ha visto juntos en actos hípicos y eventos sociales. La última cita en la que coincidieron fue la boda de su hijo, Luis Astolfi Jr., con Cristina Serrano.

El enlace, celebrado el 4 de julio de 2025 en el Cortijo Pedro Jiménez, a 5 minutos de Estepona, y a unos 15 de Puerto Banús y de Marbella, contó con la asistencia de la hermana del rey Felipe VI (58).

Divorciado y padre de dos hijos

En 1990, apenas un año después de poner fin a su historia con la infanta Elena, Luis Astolfi contrajo matrimonio con la empresaria sevillana Isabel Flórez, a la que conocía desde la infancia.

El matrimonio, que vivió temporadas en Holanda debido a los entrenamientos olímpicos del jinete, tuvo dos hijos, Luis, nacido en 1991, y Marina, nacida en 1998.

La pareja se mantuvo unida durante más de dos décadas, hasta su separación en 2012. Desde entonces no se le conoce pareja estable. Ninguna que haya salido a la luz pública.

En el terreno profesional, su recorrido ha seguido la misma línea de discreción que le ha caracterizado en materia sentimental. Tras su retirada de la alta competición, ha seguido vinculado profesionalmente al mundo de la hípica como jinete veterano y, sobre todo, como entrenador y formador de jinetes.

Durante décadas ha entrenado equipos nacionales (fue seleccionador del equipo español de concurso completo y llegó a dirigir al combinado polaco de salto en Copas de Naciones).

En la actualidad imparte cursos y ‘clínics’ y continúa montando. Hasta hace relativamente poco, —cuando dejó la competición por su lesión en el brazo—, ha estado disputando pruebas de veteranos, especialmente en el Real Club Pineda de Sevilla, un club al que está ligado desde la infancia.

Qué es ELA y otros famosos que la padecen

La ELA, dolencia que padece Luis Astolfi, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que afecta a las neuronas motoras, las células que controlan el movimiento voluntario de los músculos (brazos, piernas, respiración, habla, deglución).

Estas neuronas se van deteriorando y muriendo. Dejan de enviar señales a los músculos y eso provoca debilidad progresiva, atrofia muscular y, con el tiempo, parálisis. Eso sí, la sensibilidad, la inteligencia y los sentidos, como la vista y el oído, se mantienen.

Hasta la fecha no se conoce una cura. La enfermedad suele avanzar de forma gradual y tiene pronóstico grave, por lo que el tratamiento se centra en aliviar síntomas, frenar ligeramente la progresión y mantener la calidad de vida mediante fármacos específicos, rehabilitación, apoyo respiratorio y logopédico.

Entre los famosos que padecen o han padecido ELA destacan el físico Stephen Hawking, que vivió de forma excepcional más de 50 años con la enfermedad, el exportero y entrenador Juan Carlos Unzué (58), hoy uno de los grandes portavoces de esta causa en España, y el presentador Constantino Romero, fallecido en 2013.

También figuran el beisbolista Lou Gehrig, el periodista deportivo Carlos Matallanas, el actor y dramaturgo Sam Shepard, el fotógrafo Bryan Randall -pareja de Sandra Bullock (61)- y el actor estadounidense Eric Dane, cuya muerte, el pasado 19 de febrero, (apenas un año después del diagnóstico), ha vuelto a situar esta patología en el foco mediático.