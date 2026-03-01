Alba Flores, tras los pasos de su padre Antonio: se sincera como nunca sobre su futuro profesional en la música

Este sábado, 28 de febrero, Alba Flores (39 años) ha vivido una de las noches más emocionantes de su vida. Emocionada, ha recibido su primer Premio Goya.

En la 40ª edición de los Premios Goya, celebrada en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, la actriz ha recogido la estatuilla en la categoría de Mejor canción original por el tema que firma junto a Sílvia Pérez Cruz en su documental, Flores para Antonio.

Lo cierto es que la hija de los desaparecidos Antonio y Lola Flores era una de las favoritas de la noche. Nominada también en la categoría de Mejor película documental, minutos antes de recoger el reconocimiento, reconocía ante las cámaras de televisión que no descarta seguir los pasos de su padre en la industria de la música.

Alba Flores, en la alfombra de los Premios Goya 2026. GTRES

La música "va a estar más presente"

"De alguna manera, este proyecto ha sido un proceso que ha requerido enseñarme mucho y una exposición que yo nunca he querido", reconocía, sincera, a las cámaras de TVE en la alfombra roja.

También admitía sentir cierto vértigo ante lo que le deparará el futuro: "No sé qué viene ahora. Ahora tengo un abismo por delante. Tengo que seguir hacia otro lugar, pero no sé hacia dónde. Hay algo muy trascendental detrás".

Tras un 2025 volcada por completo en su último trabajo audiovisual, Alba Flores tiene ganas de volver a la interpretación: "Voy a venir haciendo lo que venía haciendo antes".

Eso sí, aún siente cierta sensación de incertidumbre cuando piensa en lo que hará de ahora en adelante: "Estoy como una mota de polvo flotando... a ver dónde me poso".

La gran sorpresa de sus declaraciones han llegado después de confesar que no descarta probar suerte en la música, siguiendo los pasos de su padre: "Lo que sí sé es que la música va a estar más presente en mi vida".

Incluso ha adelantado que está dispuesta a coger "la guitarra" y animarse a cantar con la afinada y personalísima voz que ya sacó a relucir en su laureada producción. Un talento que ha heredado de una de las sagas artísticas más destacadas de nuestro país.

Alba Flores recoge el Premio Goya a la Mejor Canción Original por el corto 'Flores para Antonio'. TVE

Su emocionado discurso

Para la intérprete, la gala de los Goya supone el fin de una etapa. Una que la ha llevado a la "catarsis". Y que ha estado marcada por la promoción de su primer trabajo.

"De algún modo aquí se acaba el viaje del equipo. Nos hemos unido mucho y esto es una despedida. Si nos vamos con laureles será una gran noche, pero si no, también", confesaba minutos antes del arranque de la velada.

Las palabras que se han hecho virales han sido las de su conmovedor discurso. En él ha rendido un sentido homenaje a los miembros de su familia.

"Muchísimas gracias, lo primero que tengo que hacer es agradecer al equipo de productores, a Isaki (Lacuesta) y Elena (Molina), a todas las personas que han participado delante y detrás de las cámaras", ha empezado diciendo.

"Este premio es muy especial para nosotras y quiero agradecer a Sílvia (Pérez Cruz) por haberme traído de la mano hasta este momento y por haberme ayudado a parir una canción", añadía.

Al recordar a su padre, ha destacado que "este premio es también para su música y su inspiración". Y apuntaba: "Quiero dedicarle este premio a la influencia musical que hemos bebido de nuestras familias, sobre todo a mi abuelo, Antonio González 'El Pescaílla', que estamos en su tierra, y a mi desconocida abuela Violeta, que me cantaba nanas para dormir. Es tan importante una cosa como la otra para mí".

Por último, entonaba el estribillo de uno de los sencillos más exitosos de su progenitor, No dudaría: "En estos tiempos que estamos viviendo solo puedo decir: Prometo vivir la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia ¡Viva Palestina libre!".