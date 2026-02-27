Miguel y Sebastián Palomo Danko, más cerca de ir a juicio: la jueza ve indicios de delito por presunto maltrato animal

La vida de Miguel (45 años) y Sebastián Palomo Danko (48), los hijos de Palomo Linares y de Marina Danko (71), dio un viraje de 180 grados a principios de 2025, cuando se publicó que habían sido denunciados por un presunto delito de maltrato animal.

La noticia trascendió entonces, pero la causa ya llevaba en el juzgado desde 2023. Detrás de esta denuncia se erigió Paula Sánchez Zurdo, la que fue pareja de Miguel años atrás. Esta mujer acusa a los Danko de ser presuntos autores de un maltrato continuado a su perra Bronca.

Siempre según la versión aportada por la denunciante, el animal fue rescatado por la propia Paula cuando ésta se enteró de las condiciones en las que se encontraba el can, encerrado en una jaula en la Finca El Palomar -propiedad de la familia Palomo Danko-.

Bronca, finalmente, falleció a causa de las secuelas producidas. El dolor, la impotencia y la rabia de Paula son indecibles desde esa muerte tan injusta e inhumana, tal y como lo define ella. Los denunciados, huelga decir, niegan los hechos. Desde 2023, la guerra judicial es cruenta.

Miguel y Sebastián fueron citados a declarar como investigados el pasado noviembre -tras una primera cita, en abril de 2025, que fue suspendida y dos suspensiones más-, en el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Illescas, en Toledo. Los hermanos, en esencia, negaron la mayor.

Uno -Miguel- pretextó que no había tenido acceso al informe veterinario aportado por Sánchez Zurdo; Sebastián, por su parte, sólo contestó a las preguntas de la jueza y de su abogado, negando el maltrato y sosteniendo que Bronca estaba bien.

En esa línea, arguyó que eran los empleados de la finca quienes cuidaban al animal. Ahora, en febrero de 2026, se han conocido importantísimas novedades.

Según el documento al que ha tenido acceso, en primicia, EL ESPAÑOL, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Illescas (Toledo) ve "suficientes motivos para atribuir un delito" de presunto maltrato animal.

En el escrito, fechado el 25 de febrero de 2026, y firmado por la jueza, se puede leer que los hermanos Danko tenían a la perra Bronca "en graves condiciones de nutrición y atención, encontrándose menoscabada su salud e integridad física, según se desprende de los informes veterinarios y fotografías obrantes en las actuaciones".

En esa línea, la jueza abunda: existen "motivos suficientes para atribuir" a Miguel y a Sebastián "la comisión de un delito de maltrato animal, tipificado en el Artículo 340 BIS del Código Penal".

Se trata de una resolución que no es firme y sobre la que, por tanto, cabe recurso por parte de los hermanos Palomo Danko.

En este auto de procedimiento abreviado, además, la jueza da un plazo común de 10 días para que el Fiscal y las acusaciones elijan una de las siguientes opciones.

A saber: pedir la apertura de juicio oral y presentar su escrito de acusación; pedir el sobreseimiento provisional; o, si lo ven necesario, pedir diligencias de investigación complementarias de las previstas en el artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (más pruebas antes de decidir si se abre juicio o se archiva).

Sea como fuere, esta noticia es muy positiva para la denunciante, Paula Sánchez Zurdo.

Es una pequeña victoria en medio de un largo litigio que, todavía, no tiene visos de terminar. EL ESPAÑOL ha contactado con Paula, para conocer su reacción ante esta decisión del fiscal, pero la expareja de Miguel ha declinado hacer declaraciones.

Prefiere que este proceso continúe su curso en los tribunales.

"Una cachorra adorable"

En marzo de 2025, EL ESPAÑOL charló con Paula y en esa interviú recordó, con inmenso amor, a su mascota Bronca: "Bronca llegó a mi vida casi al final de mi relación con Miguel. Solo estuve con ella tres meses. Era una cachorrita adorable, una bolita de peluche".

Agregó entonces: "Mientras yo vivía en la finca, Bronca tuvo una excelente calidad de vida. Era una perrita feliz y bien cuidada. Tenía todas sus vacunas, pienso de primera calidad, juguetes y todos los cuidados que requiere un cachorro".

Todo cambió en el año 2023 cuando Paula quiso interesarse por el estado de su adorada mascota. "Un amigo mío buscaba adoptar una perrita de raza potencialmente peligrosa (PPP) y, en una conversación, me surgió la duda de si Bronca aún estaría en la finca. Llamé a Sebastián".

"Él me confirmó que Bronca seguía allí. Insistí para poder verla. Sebastián me advirtió: 'No te esperes un rottweiler de cinco años, parece muy viejo'. Me preocupó, pero él minimizó el asunto diciendo que solo tenía algo de artrosis".



"Mi inquietud aumentó y le pedí una foto. Tardó en enviármela, pero cuando lo hizo vi a Bronca sentada dentro de una jaula, extremadamente delgada, con una herida en la zona del lomo y el ojo izquierdo inflamado", siguió relatando Paula.

"Luché por ella con todas mis fuerzas. Gasté casi 20.000 euros en tratamientos veterinarios. Dos meses después, le diagnosticaron un linfoma de alto grado. (…) El 27 de octubre de 2024, murió en mis brazos". Ese día, empezó la lucha de Paula por que se haga justicia.

Miguel y Paula, su historia

Paula Sánchez Zurdo saltó a la crónica social española en el año 2017, cuando murió el diestro Palomo Linares, padre del que era su pareja, Miguel. Ambos acudieron al tanatorio juntos.

Paula llegó a la vida de Miguel después de que este diese por finalizada su relación con Jimena Guzmán de Frutos, hija de la empresaria venezolana Lilia López, quien fue pareja de su padre tras su ruptura con Marina Danko.

Como dato curioso, conviene subrayar que Paula fue anteriormente 'cuñada' de Miguel. Su hermana Carla, entrenadora personal y nutricionista, mantuvo una relación sentimental con Sebastián Palomo Danko, hermano mayor de Miguel.

Sebastián Palomo Danko.

La vida actual de Miguel y Sebastián

Miguel Palomo Danko dejó hace años su breve carrera como novillero para centrarse en los negocios. Es administrador único de varias sociedades con actividades muy diversas.

Entre ellas, la gestión y explotación de fincas rústicas y urbanas; negocios inmobiliarios; intermediación en operaciones de petróleo y combustibles; gestión de guarderías; centros geriátricos y servicios funerarios, entre otros.

Sebastián Palomo Danko, el primogénito, ha tenido una carrera más zigzagueante. Economista y licenciado en Derecho y Empresariales, comenzó trabajando en banca y en una constructora como abogado urbanista, antes de seguir los pasos de su padre como torero.

También fue novillero y, más tarde, apoderado taurino de otros diestros.

Con el tiempo ha sumado facetas como fotógrafo de temática taurina, empresario (con una firma de ropa y otras sociedades ligadas a actividades recreativas) y escritor de novela romántica, campo en el que se ha consolidado como autor tras publicar títulos como La culpa es tuya.