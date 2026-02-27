Ana Torroja (66), cantante: "No hago dieta, pero me cuido. Madrugo, voy al gimnasio y no me acuesto más tarde de las 11"

A los 66 años, Ana Torroja (66 años) ha encontrado una fórmula de bienestar que huye de las dietas estrictas y de imposiciones alimenticias imposibles de sostener en el tiempo.

La cantante y exvocalista de Mecano, con un aspecto físico envidiable, debe su buena salud a un combinado de premisas que, hasta ahora, siempre le han dado los mejores resultados: disciplina, sentido común y una escucha atenta a lo que su cuerpo le va diciendo en cada momento. Ingiere alimentos que le sientan bien y evita aquellos que le provocan molestias.

"Intento mantenerme bien. Si encima nos abandonamos...", reconoció recientemente en el pódcast A solas con… de Vicky Martín Berrocal (52), donde reveló que es fiel a sus rutinas. Unas en las que el ejercicio físico, el descanso y la alimentación consciente son la clave de su bienestar.

"No hago dieta"

Eso sí, lo suyo no es hacer dieta. Lejos del discurso del valor de someterse a un régimen alimenticio concreto, ella prefiere cuidarse a contar calorías.

"La alimentación la cuido desde siempre, y más ahora que el estómago me está jugando malas pasadas. Lo primero que hago en la mañana es, siempre que el día lo permite, ir al gimnasio", explicó en una entrevista en Cadena 100, el pasado mes de enero.

No es una frase hecha. Ana Torroja habla de intestinos delicados, de inflamación y de la necesidad de evitar aquello que le provoca malestar digestivo.

Su relación serena con la comida no es nueva. En el "cuestionario de la felicidad" de ¡HOLA!, publicado en 2022, ya dejaba clara su filosofía de vida.

"No hago dieta, aunque sí trato de comer equilibrado. Pero hay un postre al que no me puedo resistir y que como cada vez que viajo a Lima. Se llama suspiro limeño. Es delicioso. Menos mal que no lo tengo muy a mano", señalaba.

En dicha frase se condensa todo: una base saludable, sin renunciar al placer, y la consciencia de que los caprichos saben mejor cuando no se convierten en costumbre. De hecho, en esa misma entrevista incidía en que nunca ha estado dispuesta a someterse a ninguna dieta rígida, pero sí a mantener una alimentación sana y darse, solo de vez en cuando, un homenaje dulce.

Ana Torroja Cultura Valladolid

Practica remo y pesas

En lo que respecta a la actividad física diaria, madrugar y moverse pronto se han convertido en su medicina diaria. Una manera de empezar el día con energía y de mantener a raya las molestias digestivas que, como ella misma admite, han ido apareciendo con la edad.

"Lo primero que hago en la mañana, si el día me lo permite, es ir al gimnasio… cuando llevo varios días sin poder hacer gimnasia lo noto, lo noto en la pereza mental y en la pereza corporal", confesó en Lecturas.

Y es que para Ana el ejercicio no es solo una cuestión estética: es una herramienta para despejar la cabeza, vencer la apatía y seguir sintiéndose ágil dentro y fuera del escenario.

La cantante siempre ha sido una mujer activa, pero en esta etapa de su vida ha dado un paso más y ha hecho del entrenamiento de fuerza un aliado imprescindible. A día de hoy prioriza las pesas y el remo… Su objetivo no es estar delgada, sino volver a "pegar ese músculo para que el cuerpo se sostenga desde dentro".

El equilibrio vuelve a aparecer cuando habla para La Vanguardia Magazine, en octubre de 2025. Allí insiste en que trata de "comer equilibrado".

También reconoce que disfruta de esos domingos "improvisando" con su familia, sin contarse cada bocado, demostrando que para ella la salud también tiene que ver con compartir la mesa y el tiempo.

"Me gusta madrugar"

Por último, destacar que el descanso cierra el triángulo de su autocuidado. Si algo repite en todas sus intervenciones es que jamás negocia con el sueño.

No trasnocha, no enlaza madrugadas con conciertos y viajes si puede evitarlo, y siempre protege sus horas de sueño como una parte esencial de su día a día.

"Soy de esas personas que se van a la cama máximo a las 11 de la noche, me gusta el día y madrugar", reconoció en su charla con Vicky Martín Berrocal.

Queda claro, pues, que Ana Torroja no vive esclava del gimnasio, pero sabe que si encadena varios días sin moverse le pasa factura.

Por eso madruga, entrena, se acuesta temprano y ajusta todo lo que come para que su cuerpo, -con 66 años y una sólida e intensa carrera a sus espaldas-, siga sosteniéndola con energía.