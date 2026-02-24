'Rosalía, déjalo', la campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer que alerta del peligro del "humo digital"

El pasado miércoles, 11 de febrero, la plataforma Nofumadores.org presentó una denuncia ante el Ministerio de Sanidad contra el pódcast Special People Club y contra Rosalía (33 años) tras aparecer la artista fumando durante una entrevista.

Diez días más tarde, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha divulgado este martes, 24 de febrero, una iniciativa de sensibilización bajo el nombre Rosalía, déjalo.

El objetivo es visibilizar el peligro del "humo digital" que a través de las redes sociales expone a millones de jóvenes al tabaco y sus graves consecuencias

La cantante española Rosalía, en una fotografía de archivo EFE

La idea, como se comentaba en líneas anteriores, surge tras hacerse virales unas imágenes de la cantante catalana fumando un cigarrillo durante una entrevista en el pódcast de la youtuber Soy una pringada.

Tal y como ha informado este martes la AECC, se apoya en un video rap creado ad hoc para la campaña.

Con una letra que busca prevenir y concienciar sobre el impacto del tabaco, de forma pegadiza, el vídeo utiliza imágenes y memes virales para intentar llegar a un público joven de manera amable y cercana.

Entre los mensajes se encuentran frases como "Rosalía, déjalo. Que lo valiente es soltar, volver a estar mejor. Las imágenes se pixelan... los pulmones no".

La asociación incide en la prevención porque, recuerda, el 80 % de los casos de tabaquismo se inicia antes de los 18 años y el consumo de tabaco es la principal o primera causa de muerte evitable en el mundo y responsable del 30 % de los casos de cáncer.

Preocupada por las nuevas formas de consumo de tabaco en jóvenes, como los cigarrillos electrónicos, la AECC subraya que en la adolescencia, la presión del grupo, la banalización del riesgo, los modelos que ven en redes sociales y la búsqueda de identidad hacen que "sea mucho más fácil" probar el tabaco y engancharse.

En la misma línea, según datos del estudio del Observatorio de la AECC Influencia de las Plataformas de Video On Demand y medios sociales en la exposición al tabaco y nuevas formas de fumar, 9 de cada 10 jóvenes ha tenido al menos una exposición al humo digital a través de medios sociales o plataformas en los últimos 30 días.

Además, añade la asociación, en un análisis realizado en 2023 sobre cómo impactan los influencers españoles en los jóvenes, se detectó que 51 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años siguen a creadores de contenido españoles que muestran humo digital en sus perfiles.

Una paquete de tabaco Shutterstock

Más de 13 millones de jóvenes fueron impactados entre 2018 y 2023 con contenidos que mostraban productos de tabaco.