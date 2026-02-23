El padre de María Pombo, sobre la paternidad de su 'cuarta hija', Gabriela Toral: "Yo no he sido un marido ejemplar"

La familia más mediática de las redes vuelve a abrir las puertas de su intimidad. María Pombo (31 años) estrena este martes, 24 de febrero, la quinta temporada de su documental en Prime Video, una entrega que promete ser, según adelanta el tráiler, la más intensa hasta la fecha.

Embarazos, tensiones familiares y una inesperada revelación sobre su padre marcan el avance que ya está revolucionando a sus seguidores.

Como en anteriores temporadas, el foco vuelve a estar puesto en las tramas del clan Pombo. El embarazo de María será uno de los grandes ejes narrativos, mostrando una etapa especialmente sensible y transformadora para la influencer. Pero no será la única historia que mantendrá en vilo a la audiencia.

Otro de los puntos que ha generado comentarios es la aparente enemistad entre Lucía Pombo (36) y Luis Zamalloa (30), marido de Marta Pombo.

Aunque en el tráiler no se detallan los motivos del distanciamiento, sí se percibe una tensión evidente que rompe con la imagen de unión familiar que siempre han proyectado. Las miradas, los silencios y algunos comentarios dejan entrever que no todo es armonía en esta nueva etapa.

Sin embargo, la gran incógnita que ha eclipsado el resto de las tramas tiene nombre propio: Gabriela Toral. En el avance se plantea una pregunta que ha sacudido a los fans del documental: ¿es Gabriela la cuarta hija de Papín, el padre de María?

La posibilidad surge a raíz de una escena en la que Gabriela y Papín acuden a realizarse una prueba de paternidad, un giro inesperado que ha desatado todo tipo de teorías en redes sociales.

Clip del documental de una conversación de Sito y sus hijas en la cama. Prime Video

La conversación que acompaña a esas imágenes no hace más que aumentar el misterio. "Le han confirmado que Gabriela es hija de Papín", afirma María ante las cámaras, basándose en los titulares de los medios de comunicación. Una frase contundente que deja poco espacio a la interpretación.

A continuación, Marta (34) lanza una reflexión inquietante: "A mí se me acaba de ocurrir una idea súper loquísima". Lucía, por su parte, añade: "Ese engaño sería muy heavy". Y el propio Papín reconoce ante la cámara: "Yo no he sido precisamente un marido ejemplar". María remata con una frase que resume el desconcierto general: "Era todo demasiado perfecto".

Estas declaraciones, cuidadosamente seleccionadas en el tráiler, apuntan a que la temporada abordará un posible episodio del pasado sentimental de Papín que podría cambiar la narrativa familiar que hasta ahora se conocía públicamente.

La figura del padre siempre ha estado presente en el documental como pilar fundamental del clan, por lo que esta revelación -de confirmarse- supondría un auténtico terremoto emocional.

La quinta temporada se perfila así como la más honesta y delicada. Más allá del brillo de los eventos, las celebraciones y los viajes, el documental parece dispuesto a mostrar las grietas, las dudas y los errores.

Porque si algo ha demostrado la familia Pombo es que su éxito reside en compartir tanto los momentos luminosos como las sombras.

Este martes, los seguidores descubrirán si Gabriela es realmente la cuarta hija de Papín y hasta qué punto esa revelación cambia el equilibrio familiar. Lo que está claro es que, una vez más, la realidad supera cualquier expectativa.