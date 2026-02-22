'Descubrimos' el refugio de Juan Avellaneda en Maldivas: su casa con piscina sobre el agua desde 3.700 euros la noche

Juan Avellaneda (44 años) se ha escapado de la rutina durante unos días. Como ha mostrado en su perfil de Instagram, donde atesora 899.000 seguidores de Instagram, ha viajado hasta Maldivas, un paraíso asiático muy frecuente entre los famosos.

El diseñador, así, busca un respiro tras una etapa complicada de la que ha hablado con naturalidad, aunque sin desvelar mayores detalles, con sus seguidores.

"Descubriendo 'mi casita' de estos días en Maldivas", ha escrito Avellaneda junto a un vídeo en el que muestra los rincones de su refugio.

"Me siento profundamente afortunado de poder escaparme unos días y vivir algo así. Después de un año que fue emocionalmente muy duro en muchos sentidos, este momento se siente como un regalo. Un recordatorio de que, a veces, parar también es necesario", ha confesado el estilista.

El clip en cuestión advierte los detalles de la casa. Una villa construida sobre el agua, de líneas limpias, tonos cálidos y madera como material protagonista. Un espacio amplio, con entrada de luz natural y espectaculares vistas al mar infinito.

Según ha descubierto EL ESPAÑOL, Juan Avellaneda se hospeda en el hotel Vakkaru Maldivas. Concretamente, en la residencia de un dormitorio con piscina sobre el agua.

La 'casa' cuenta con todo tipo de comodidades: un amplio salón separado del dormitorio, bañera con vistas, ducha al aire libre y hamacas en una terraza privada.

Diferentes espacios del hotel en el que se hospeda Juan Avellaneda. Vakkaru Maldivas

Tiene capacidad para dos adultos y dos niños y, a día de hoy, tiene una tarifa de 4.500 dólares por noche (3.796 euros), con impuestos incluidos. La cifra, no obstante, puede variar según la temporada, la antelación de la reserva y los servicios incluidos.

Respecto al hotel, se trata de Vakkaru Maldives, un resort de cinco estrellas situado en el atolón Baa, dentro de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

El complejo ocupa una isla de arena blanca y vegetación, rodeada por una laguna de aguas transparentes y un arrecife con una biodiversidad marina muy apreciada entre los amantes del buceo y el snorkel. Juan Avellaneda, de hecho, ya se ha atrevido a explorar el mundo marino, como ha compartido en un story de Instagram. En su red social, por otro lado, ha desvelado que se traslada por el hotel en bicicleta.

El resort dispone de 111 villas y residencias en la playa o sobre el agua. Todas ellas, fieles al encanto rústico de la cultura maldiva.

Además, cinco restaurantes con variada gastronomía, dos bares y una bodega propia. Además, un spa sobre el agua, centro de deportes acuáticos, club infantil, pistas deportivas y gimnasio con entrenador personal.

Por otro lado, cuenta con su propia granja orgánica, que produce algunas de las frutas, verduras y hierbas para sus restaurantes y bares. Además, un vivero donde plantan orquídeas y semillas para embellecer sus jardines y el paisajismo de la isla.

Vakkaru Maldivas promete a sus huéspedes una estancia de desconexión absoluta. En su página web, de hecho, se define como "un santuario atemporal". Asimismo, como "un remanso de serenidad y belleza, rodeado de un mar translúcido, donde el tiempo parece haberse detenido y el resto del mundo apenas importa".

Para llegar, se debe coger un hidroavión desde la capital, Male. Vuelan únicamente durante el día y el traslado al complejo es un vuelo de 30 minutos.