46 años, "hipersensible" y "con fama de malo": así es el rapero Costa, detenido por un presunto caso de violencia de género

Su verdadero nombre es Hugo Ortiz, pero se le conoce públicamente por su nombre artístico: Costa. El rapero y realizador audiovisual nacido en 1979 (Alcalá de Henares) y afincado en Madrid, es noticia por un desafortunado incidente.

El músico ha sido detenido en la madrugada del sábado, 21 de febrero, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal tras, supuestamente, haber agredido a su pareja. Tal y como adelanta Vozpópuli, la Policía Nacional ha procedido a su arresto por su presunta implicación en un delito de violencia de género.

Considerado una figura destacada del rap madrileño, forma parte del colectivo Gamberros Pro. A lo largo de su trayectoria también ha participado en distintos proyectos audiovisuales y ha impulsado iniciativas empresariales, especialmente vinculadas al sector del ocio nocturno.

Un artista "emocional"

Aunque es desconocido para el gran público, Costa cuenta con un amplio segmento de seguidores. En su perfil de Instagram lo sigue un total de 158.000 followers, lo que lo convierte en una persona de influencia en las redes sociales.

Además de cantar, Costa escribe ficción y dirige piezas audiovisuales, desde publicidad hasta videoclips para otras personas. Con más de 20 años de trayectoria musical a sus espaldas, asegura desear seguir siendo un "viejo peleón" hasta el final de su carrera.

Ha trabajado con sellos como Grimey Music, consolidándose en la escena del rap español con un estilo crudo, callejero y muy ligado al imaginario urbano y ha firmado colaboraciones con Natos, Cecilio G y el Jincho.

En relación a su carrera, se considera un "artista independiente" que prioriza la calidad creativa sobre "las presiones" de la industria. Esto explica por qué suele editar personalmente sus clips.

Una etapa "caótica"

Discreto en lo relativo a su vida personal, en algunas entrevistas ha hablado de su faceta más íntima. Se ha definido a sí mismo como alguien "muy hipersensible y emocional".

Ha confesado que su familia al principio le veía como "un macarra" y ahora más como "un poeta", a medida que su carrera se ha consolidado.

También ha confesado haber pasado por una etapa "muy caótica", en el pasado, con hábitos no saludables, de los que ha salido imponiéndose límites y liberándose de "consumos". Esto lo ha ayudado en su "reconstrucción personal". Sigue fumando, pero asegura haber dejado el alcohol.

Amante del deporte, suele practicar actividades aeróbicas y de resistencia. Es aficionado a halterofilia, crossfit y powerlifting. Y gracias a estar "metidísimo" en este tipo de entrenamientos pudo salir de su época más desordenada porque le obligó "a pensar" y le cambió "el paradigma".

"Fama de malo"

Entre las escasas referencias a su vida sentimental, en una entrevista explicó que tiempo atrás fue una "víctima de la moda", pero ahora le ayuda a vestirse "mi mujer, que es estilista".

Consciente de su fama, a veces polémica, en una ocasión bromeó con ello: "Vais a acabar con mi fama de malo", dijo en una entrevista en el canal de Youtube Grimey TV.

Después de su arresto, el rapero Costa fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció en los calabozos hasta la mañana de este sábado. Posteriormente, ha sido conducido a los Juzgados de Plaza de Castilla para quedar a disposición judicial.