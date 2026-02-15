Ana Cristina Portillo, sobre su familia: "Me encantaría tener hijos. Mis hermanas son el mejor regalo de mis padres"

Ana Cristina Portillo no ha querido perderse el estreno de Cumbres Borrascosas, la película de Margot Robbie (35 años) y Jacob Elordi (28), que ha tenido lugar en Madrid el 11 de febrero.

Antes de disfrutar del filme, la influencer ha mantenido una breve charla con los medios de comunicación allí reunidos, confesando, entre otros temas, que tiene ganas de ampliar la familia.

"En realidad, cuando te casas ya formas una familia. O sea que en realidad yo ya he formado mi familia y estoy muy contenta", ha explicado Ana Cristina Portillo ante los micrófonos de Europa Press.

Ana Cristina Portillo en la presentación de 'Cumbres Borrascosas'. Europa Press

Cabe recordar que la hija de la recordada Sandra Domecq pasó por el altar el 28 de septiembre de 2024. Ana Cristina Portillo y Santiago Camacho se dieron el 'sí, quiero' en la Catedral de Jerez tras siete años de relación, rodeados de familiares y amigos.

Tras la celebración de la ceremonia religiosa, se trasladaron a la finca Santiago, situada en la comarca de Jerez y que pertenece a la familia Domecq-Williams.

Ana Cristina Portillo y Santiago Camacho, a su salida de la Catedral de Jerez. Gtres

De hecho, fue allí donde convivieron durante un tiempo los abuelos de Ana Cristina, el bodeguero Beltrán Domecq y su esposa, Ana Cristina Williams, además de la madre de Ana Cristina Portillo y ella misma.

Fue el mismo enclave, de hecho, en el que se dieron el 'sí, quiero' sus hermanas, Alejandra, Eugenia (39) y Claudia Osborne (37).

Hijos

Aunque sí tiene ganas de ampliar la familia, para la creadora de contenido y su marido, Santiago Camacho, se trata de un proyecto a futuro. No obstante, Ana Cristina Portillo ha insistido en sus ganas de ser madre.

"Siempre lo he dicho. A mí me encantaría tener hijos. Me encanta tener hermanas y me parece que es el mayor regalo que me han hecho mis padres, o sea, sí", ha asegurado en la première de Cumbres Borrascosas.

Sobre sus tres hermanas, Alejandra, Eugenia y Claudia, solo tiene palabras de cariño: "Nos queremos mucho. Supongo que hemos pasado por muchas cosas juntas. Hemos sabido estar ahí las unas para las otras. Al final, eso une".

No obstante, también ha reconocido que, como en cualquier relación de hermanas, también tienen momentos de tensión: "Somos hermanas. Nos peleamos como todas las hermanas. Aunque a lo mejor de carácter choques más con una, el amor que tienes es mayor".

La 'otra hija' de Bertín Osborne

Ana Cristina Portillo es hija del fotógrafo y empresario gaditano Fernando Portillo y de la fallecida Sandra Domecq, quien antes fue mujer de Bertín Osborne (71).

Sandra Domecq, así, era la madre de las tres hijas del cantante: Alejandra, Eugenia y Claudia.