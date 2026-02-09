Juan del Val (55), sobre su juventud en los 80: "Me echaron del instituto porque suspendía. Hubo años de sufrimiento"

Juan del Val, en la presentación de su última novela el pasado mes de noviembre. Gtres

Juan del Val (55 años) se encuentra en un grato momento profesional con la reciente publicación de su última novela, Vera, una historia de amor. Un libro que le está reportando numerosos beneficios

Aunque para muchos se ha convertido en un auténtico referente, lo cierto es que los inicios del madrileño no fueron del todo sencillos. Una realidad sobre la que se sinceró en El Hormiguero, el programa en el que colabora.

Ante Pablo Motos (60), Del Val confesó los problemas que tuvo que atravesar junto a su familia por culpa de su fracaso escolar. Es más, este episodio condicionó buena parte de su infancia y le obligó incluso a buscar apoyo psicológico.

Juan del Val en 'El Hormiguero' Antena 3

"No fui un chico especialmente conflictivo, pero tampoco un chaval fácil en absoluto", recalcó el marido de Nuria Roca (53). "Todo tuvo que ver con un fracaso escolar y académico estrepitoso en una familia en la que eso era enormemente importante", apostilló Juan.

El escritor, en esta misma línea, indicó que venía de una familia humilde. "Toda la familia por los dos lados, mi padre por un lado y mi madre y sus hermanos por el otro, evolucionaron y llegaron a otro sitio a través de los estudios. Era la manera en la que podían cambiar su posición", habló, tajante, Juan del Val.

Los estudios se convirtieron en una obsesión absoluta en su hogar, ya que sus padres veían la formación académica como la única salvación posible.

Todo el resto de la familia compartía esta visión, lo que convirtió a Juan del Val en la clásica "oveja negra". "En mi familia, somos 11 primos hermanos por parte de mi madre y todos son ingenieros. Yo fui el único que no pisó la universidad", relató ante Pablo Motos con crudeza.

Su desinterés por lo escolar, agravado por múltiples circunstancias adversas, supuso un fracaso rotundo para el propio Del Val, quien abandonó los estudios siendo muy joven.

Juan del Val, antes de entrar a El Hormiguero. Carlos López Álvarez EL ESPAÑOL

"Me creó una herida que no sabía curar y se la contagié a mis padres. Al final, ver sufrir a tu hijo te destroza y parece que no hay salida", rememoró el madrileño.

Del Val atravesó el instituto sin dejar huella, culminando en su expulsión tras repetir y suspender cursos enteros: "No aprobé casi nada desde 6º de EGB. Terminé octavo por los pelos, primero a la fuerza... y ahí se acabó todo. Me echaron del instituto porque suspendía y no me acoplaba. No guardo rencor, me siento privilegiado hoy, pero el sistema educativo no me dio alas para remontar".

Y añadió: "Yo estaba en otro sitio. Hubo unos años de sufrimiento, de los 14 a los 18 o 19, cargados de mucho dolor."

Para salir del abismo, optó por cinco años de tratamiento psiquiátrico mediante psicoterapia analítica, que califica como su tabla de salvación: "Es un camino largo y exigente, pero profundamente liberador. Lo esencial que aprendí fue no huir de mí mismo y dejar de victimizarme, sin culpar a los demás por mis tropiezos".

Su historia con Nuria Roca

Juan del Val y Nuria Roca se conocieron en 1998 y apenas tardaron dos años en darse el 'sí, quiero'. Fue el 6 de octubre del año 2000 cuando la pareja selló su amor en una ceremonia civil que tuvo lugar en Valencia, la tierra natal de la presentadora.

Del Val es padre de tres hijos junto a Nuria Roca. Su primogénito, Juan del Val Roca, llegó al mundo en el año 2002 y se ha postulado a lo largo de este tiempo como digno sucesor de sus padres.

Juan del Val y Nuria Roca en un photocall EFE

Juan y Nuria también han experimentado la paternidad con Pau y Olivia. El mediano de los vástagos de la pareja alcanzó la mayoría de edad en agosto de 2024 y sabida es su férrea pasión por el mundo del toro.

En cuanto a la pequeña de la casa, escasos son los detalles que se conocen, pues aún no ha cumplido los 18 años, aunque se ha convertido en una de las protagonistas de los perfiles de Instagram de sus progenitores.