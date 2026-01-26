Mario Casas, el gran apoyo de su hermano Óscar: "Tiene la cabeza amueblada. Ha tenido hermanos en los que fijarse"

Hay relaciones que no se eligen, pero que, con el tiempo, se convierten en un pacto silencioso. La de Mario (39 años) y Óscar Casas (27) es una de ellas. Dos hermanos que han crecido bajo el mismo techo, pero que han construido caminos profesionales propios y siempre conectados.

La sangre, la complicidad, la admiración y la sinceridad que se tienen el uno por el otro, lo han convertido en dos pilares fundamentales de la familia Casas que reside bajo la mirada del cine español.

En el estreno de Ídolos, lo nuevo de Óscar, ese vínculo se vuelve todavía más visible. No es solo el estreno de un trabajo: es el estreno de un proyecto que representa el esfuerzo de una familia entera.

Y en ese contexto, la presencia de Mario en este estreno no es casualidad: es un gesto de apoyo que va más allá de lo profesional.

EL ESPAÑOL ha hablado con Mario Casas, que no oculta la emoción de ver a su hermano en un momento tan importante de su vida y no ha dudado en dejarlo claro. "Este estreno es importante para ti, ¿no? Por lo personal y lo profesional", se le recuerda en la conversación.

Mario Casas habla sobre Óscar Casas y reconoce su incansable ética de trabajo John Reyes

A lo que el actor, responde con sinceridad y naturalidad: "Sí, feliz, feliz de acompañar a mi hermano, acompañar a Ana, a la familia… muy contento, con ganas de ver la peli".

Mario reconoce que todavía no ha visto la película, pero el orgullo por el trabajo de Óscar es evidente: "Me hablan maravillas, me dicen que es una producción increíble y… a ver qué ha hecho Óscar", ha confesado.

Y añade: "La verdad se deja la vida en cada proyecto y esperemos que aquí le haya salido bien". Esa frase define a Óscar como un actor que no se conforma, que se entrega por completo a cada personaje.

La relación entre los hermanos se sostiene, además, en una base de sinceridad que no se encuentra en cualquier familia. "Yo creo que al final somos bastante sinceros. Nos gusta ser realistas", explica Mario.

"Se nos nota todo, nos conocemos mucho… y no le voy a mentir", añade. No hay frases hechas ni halagos gratuitos entre ellos: lo que existe es una crítica honesta que nace de la buena relación que tienen los hermanos

Cuando se le recuerda que Óscar ha dicho que su opinión es muy importante para él, Mario lo confirma sin dudar: "Sí, porque al final somos los más críticos. Siempre hay que decir la verdad, si no nos gusta, se lo vamos a decir". Incluso su hermana Sheila (38) que tiene un papel clave en esa sinceridad familiar: "Es la más sincera de todos".

Óscar y Mario Casas en la premiere de 'Ídolos'. Gtres

En medio de este vínculo fraternal, también hay espacio para el presente mediático que comparten ambos. Óscar está en una relación con Ana Mena (28), y Mario con Melyssa Pinto (34), dos parejas que han estado bajo el foco del público en el último año.

A pesar de la exposición, Mario se muestra respetuoso y admirador del trabajo de ambos. "¿Y de Ana Mena qué nos puedes decir?", se le pregunta. "Tengo mucha curiosidad", responde.

"Verlos a los dos. Ver las miradas. Yo me imagino que habrá mucha verdad en las secuencias que tienen y es muy bonito que algo se quede para siempre en pantalla", destaca.

Además, Mario subraya el valor de ese recuerdo eterno que es una película con tu pareja: "Es el mejor recuerdo que uno puede tener. Y más ellos dos, que son increíbles". Su forma de contarlo es la de alguien que entiende la carga emocional de ver a un ser querido en pantalla.

Un recuerdo de juventud perfecto que le recuerda a él, aunque el actor confiesa que él no era de ese mundo: "Yo soy un poco más del barrio… pero ellos dos son como perfectos. Los veía en El Hormiguero y digo: 'Hostia, es que quiero ser ellos'".

Pero más allá de la admiración por la pareja, Mario reconoce que su hermano está pasando por un momento personal muy gratificante y eso se traspasa la pantalla.

"Óscar es un chaval que, con la edad que tiene, tiene una madurez… y ha tenido hermanos mayores en los que fijarse", afirma. "Hemos metido, a lo mejor yo, la pata en otras cosas; él ya no. Y él es un chaval con la cabeza muy bien amueblada".

La relación entre Mario y Óscar es, un equilibrio perfecto entre el cariño fraternal y la exigencia profesional. De hecho, tanto es así que la familia al completo sigue sus mismos pasos.

Y si hay un elemento que lo sostiene todo, es la familia. "Mis padres son lo más importante", asegura Mario. "Tenemos la suerte de tener pilares como mi madre y mi padre. Nos dicen lo bueno, lo malo, nos acompañan y son el mayor apoyo".

Óscar y Mario Casas en la premiere de 'Ídolos'. Gtres

En una industria marcada por la exposición y la presión, el apoyo familiar se convierte en el refugio que mantiene a los hermanos Casas unidos. Y en el estreno de Ídolos, esa unión se hace visible.

La familia como empresa

Si hay una marca familiar relevante en nuestro país, esa es la 'marca Casas'. La familia se ha convertido en un referente en España, una identidad que comenzó con la popularidad de Mario Casas tras su debut en la película El camino de los ingleses, de Antonio Banderas (65).

Tras una extensa carrera profesional, el actor decidió dar el salto a la dirección, y lo hizo con la película Mi soledad tiene alas, protagonizada por su hermano Óscar, para quien escribió un papel protagonista. Fue ahí donde le dio uno de los primeros personajes protagonistas a su hermano en cine.

Christian, Óscar, Mario y Sheila Casas en la premiere de 'Ídolos'. Gtres

Mientras tanto, su hermana Sheila siempre ha estado a su lado. La joven ha formado parte de los proyectos de su hermano en series y películas de máxima audiencia. En numerosas ocasiones, Sheila ha ejercido como representante de Mario, cerrando contratos y también campañas publicitarias.

Algo similar ha ocurrido con el resto de sus hermanos. Óscar y Christian Casas (34) también han protagonizado campañas publicitarias tras ser fichados por Sheila. De hecho, Christian, también tiene un importante papel en esta 'empresa' familiar, a cargo de los proyectos financieros.

La familia Casas ha creado una especie de agencia común que hace que todo se quede en casa. Se trata de un negocio familiar, una marca propia, liderada por la figura principal de Mario, el gran pilar mediático del clan.