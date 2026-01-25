Iñaki Urdangarin revela que su hija Irene padece dislexia y describe cómo son, uno a uno, sus cuatro "maravillosos" hijos

Las memorias de Iñaki Urdangarin (58 años) prometen ser una revolución. Y es que el testimonio que hace en Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes hace un extenso repaso por su biografía: desde su relación con Casa Real, su matrimonio con la infanta Cristina (60), su paso por prisión o la relación con sus cuatro "maravillosos" hijos.

En su autobiografía recoge otros momentos importantes como su su divorcio o su vínculo sentimental con su actual pareja, Ainhoa Armentia.

La revista ¡HOLA! ha tenido acceso en exclusiva a los extractos del libro de la editorial Grijalbo y ha publicado una de las revelaciones más desconocidas hasta el momento: su hija Irene Urdangarin (20) padece dislexia.

La dislexia de Irene Urdangarin

"Irene, quien más me fascina", asegura. Por primera vez revela que la joven tuvo "dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia".

Una confesión hasta la fecha desconocida sobre Irene, que actualmente estudia Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en la Universidad Oxford Brookes.

Su hija menor ha hecho realidad sus metas, pero no lo ha tenido nada fácil por causa de su condición. La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje que tiene origen neurobiológico y afecta principalmente la capacidad de leer, escribir y deletrear con fluidez y precisión.

Este trastorno del procesamiento del lenguaje, que padecen otros rostros conocidos, como el actor Tom Cruise (63), el director de cine Steven Spielberg (79) o la actriz mexicana Salma Hayek (59), puede afectar a todas las formas del lenguaje: escrito u oral.

Pablo Urdangarin, en un partido del Fraikin BM Granollers disputado en Cuenca, el viernes 12 de diciembre. GTRES

Pablo Urdangarin, "un talento natural"

En las páginas de su libro, Iñaki Urdangarin habla, uno a uno, de todos sus hijos. De Pablo (25), quien ha seguido sus pasos como jugador de balonmano, pone en valor sus capacidades deportivas, así como su personalidad reflexiva.

"Un talento natural. Lo es para muchas cosas", indica. "Es muy sensible, con una vida interior intensa, que observa, siente, procesa",

Ahora es a él quien observa de los partidos de su hijo desde la grada. Es algo que lo llena de satisfacción. Pablo Urdangarin, que juega en el equipo Fraikin BM Granollers, siempre se ha mostrado orgulloso de ser hijo de una antigua estrella del deporte y un exatleta olímpico.

"Que me comparen con mi padre significa que algo estoy haciendo bien", aseguró en abril de 2025, cuando se le preguntó si le molestaban las comparaciones. "Creo que soy la versión mini, la versión un poco más ágil".

Juan Valentín Urdangarin en una imagen de archivo.

Juan, el "sostén emocional"

Respecto a su hijo Juan (26), que actualmente vive en Londres, Iñaki Urdangarin considera que "le tocó vivir nuestra inexperiencia, nuestros errores como padres primerizos".

Precisamente por ser el hijo mayor se convirtió "en el principal sostén emocional de su madre y de sus hermanos (…) sin que nadie se lo pidiera".

Hace referencia así a las dificultades que han tenido que sortear todos los miembros de la familia: desde el proceso judicial del caso Nóos a su ingreso en prisión o el divorcio de la pareja.

"Fue un pilar firme de ese proyecto familiar", asegura. "Es solidario -al igual que su hermana Irene- y empático".

Miguel Urdangarin llega al palacio de la Zarzuela para asistir al 60 cumpleaños de su madre, la infanta Cristina. GTRES

Miguel "sabe escuchar"

También desvela que Miguel (23), uno de los más discretos, tiene una cualidad muy especial, "la intuición". Pero este no es su único don. También "sabe escuchar, construir y explicar desde un lugar empático, reflexivo y asertivo”.

El joven, que vive en Madrid tras estudiar Biología Marina en Southampton, fue quien lo animó a escribir sus memorias.

A todos sus cuatro vástagos, el que fuera duque de Palma les da las gracias por su "fortaleza silenciosa" en los años más duros. Asimismo, les muestra su gratitud por el "amor incondicional" que siempre le han dado.

3aniversario-cristina-urdangarin-kaRH--768x900@MujerHoy

Su "amistad" con la infanta Cristina

El libro de Iñaki Urdangarin, que sale a la luz el próximo 12 de febrero, ofrece un retrato muy íntimo de sí mismo. En él abre sus sentimientos y comparte sus reflexiones porque "necesitaba contar mi historia".

Esto explica que hable, como jamás lo ha hecho antes, sobre las personas más relevantes de su vida. Una de ellas, su exesposa, la infanta Cristina, a la que agradece el apoyo que le brindó en sus peores momentos.

Sobre la Infanta sostiene que "sigue siendo una parte importantísima de mi vida, alguien a quien quiero, admiro y respeto". Estuvieron juntos durante casi 25 años y, a día de hoy, la considera la responsable de "haber sostenido nuestra familia con una fortaleza admirable".

A pesar del divorcio, ambos mantienen una relación cordial: "Seguimos preocupándonos el uno por el otro, nos deseamos lo mejor, intentamos apoyarnos no sólo como padres, sino como amigos".

Iñaki Urdangarin, junto a su pareja, Ainhoa Armentia. EFE

Ainhoa Armentia, su "felicidad actual"

En su libro de memorias, Urdangarin subraya de manera especial el papel de su actual compañera, Ainhoa Armentia. "Cerca de ella, el pasado ya no pesaba con tanta rotundidad".

"Es una parte esencial de mi presente, ojalá de mi futuro y de mi felicidad actual", destaca de su compañera. "Su cariño y su comprensión fueron claves para que pudiera encontrar el camino de mi reconstrucción".

Sobre la mujer que actualmente ocupa su corazón solo tiene halagos: "Supuso una energía nueva en mi vida… Con ella, el mundo había dejado de darme miedo para empezar, otra vez, a parecerme un desafío emocionante",

Por último, cabe destacar sus palabras de disculpas por el daño causado a raíz de su vínculo con Armentia: "Hacer sufrir de nuevo a Cristina y a mis hijos jamás formó parte de mi idea de empezar de cero".

Una de las lecciones aprendidas a raíz del proceso judicial del caso Nóos y su paso por la cárcel de Brieva es que debía reforzar la comunicación y los lazos con sus vástagos: "Mis hijos no necesitaban un padre perfecto, sino un padre presente".