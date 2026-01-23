Julio Ayesa, el último guardián de los secretos de Julio Iglesias y quien mejor lo conoce: su firme postura y apasionante vida

Noticia importante la que se ha conocido este viernes, 23 de enero, en torno a la situación judicial de Julio Iglesias (82 años) tras la denuncia por supuesta agresión sexual de dos extrabajadoras: la Fiscalía ha archivado la causa "por falta de competencia".

El ministerio público ha dictado un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia. Es, sin duda, una buena noticia para el cantante, que se ha mantenido fuerte y confiado en la justicia.

También ha mostrado Julio en los últimos días su enfado y disgusto. Para defenderse, ha llegado a publicar pantallazos de los wasaps que se intercambió con las denunciantes durante el tiempo en que trabajaron para él, y también después.

Según el cantante, "las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad".

Julio Ayesa junto a Beatriz de Orleans, gran amiga personal. Getty Images

"Todo tiene un límite", subraya Julio, y agrega: "Es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad". Iglesias no está solo: tiene a su penalista, José Antonio Choclán, y a su familia y amigos.

La red de amistades del intérprete de Ni te tengo, ni te olvido es extensa. Sabido es que son muchas las personas públicas que, en los últimos días, han defendido el honor de Julio. De entre ellos, hay alguien muy especial para el cantante. Ese amigo discreto y fiel: el mejor consejero.

Una persona leal, que no necesita desfilar por los platós de televisión para hacer justicia con su amigo Julio. Ese ser es Julio Ayesa. Es, ante todo, un histórico relaciones públicas de la alta sociedad, considerado uno de los pioneros de esa profesión en España y con proyección internacional.

Esta aciaga situación que encara el cantante pone a Ayesa en una difícil situación, pues él sabe que su amigo valora mucho la discreción. Que hasta para apoyar y defender tampoco le gusta el exceso.

Julio Ayesa junto a Cari Lapique. Getty Images

Los Julios son íntimos amigos. EL ESPAÑOL conoce que hablan casi a diario, y que Ayesa fue una de las primeras personas con las que Iglesias se confesó tras el escándalo. La preocupación de Ayesa es grande, aunque sabe que la justicia terminará dándole la razón a su amigo.

"Es un montaje. Julio siempre ha tenido de todo y no le hace falta nada. Es una cortina de humo de este Gobierno, mira lo que pasó con Luis Medina (45)", ha manifestado, con gran tristeza. Ayesa es, por así decirlo, el último guardián de los secretos de Julio, y quien mejor lo conoce.

Quién es Julio Ayesa

Julio Ayesa nació en Olite (Navarra) en el seno de una familia acomodada y desde muy joven mostró un talento innato para moverse en los círculos más exclusivos con naturalidad, educación exquisita y humor fino.

Se formó en colegios de élite y universidades internacionales, y acabó convirtiéndose en uno de los primeros grandes relaciones públicas de la alta sociedad europea.

La agenda de Julio, dicen quienes le conocen, vale millones y su silencio, aún más. Diplomático de carrera y experto en protocolo, supo convertir su don para las relaciones personales en una profesión antes de que existiera, como tal, la figura del RP de la jet set.

Fue el amigo que presentó a Isabel Preysler (74) y a Julio Iglesias en Madrid, en 1970, en una fiesta organizada por Tomás Terry, y que se convirtió así en el “culpable” de que arrancara una de las historias de amor más famosas de España.

No sólo hizo de celestino; la relación con el cantante fue tan estrecha que Julio Iglesias compuso en su casa la mítica Un canto a Galicia y llegó a actuar gratis dos veces en Olite, el pueblo natal de Ayesa, como gesto de amistad.

Elegante, prudente y siempre discreto, Ayesa encarna ese tipo de personaje que se mueve entre bambalinas, pero condiciona buena parte del relato sentimental y social del país.

Flavia de Hohenlohe-Langenburg junto a Julio Ayesa. Europa Press

Además de Iglesias, por su vida han pasado y con él han tratado figuras como los Kennedy y los Onassis, a los que conoció en entornos de esquí y reuniones internacionales, y grandes amigas como Isabel Preysler y Carmen Cervera, con las que ha mantenido una relación de confianza.

El constructor José Banús le encargó la inauguración de Puerto Banús, un evento histórico que él organizó con la presencia del príncipe Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, entre otras personalidades, consolidándolo como el gran maestro de ceremonias de la Costa del Sol dorada.

En su palacio navarro guarda fotografías y recuerdos con Mijaíl Gorbachov, Neil Armstrong, Gina Lollobrigida, Luis Miguel Dominguín, los reyes de Bulgaria, el rey Juan Carlos (88) o Cayetana de Alba.

Su casa de Olite funciona casi como archivo vivo de esas décadas: bodegas donde han brindado artistas, políticos y deportistas, y paredes tapizadas de imágenes en blanco y negro y color con futbolistas como David Beckham (50), diseñadores como Valentino o divas como Rocío Jurado.

Ayesa ha sido definido como "el último dandi" y como el gran embajador social de Navarra, un hombre que ha llevado el nombre de su tierra por el mundo mientras movía los hilos de fiestas, inauguraciones y encuentros que marcaron época.