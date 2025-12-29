José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo visitan al Papa León XIV tras el ictus que ha sufrido la abuela de ella

Este pasado domingo, 28 de diciembre, ha sido un día especialísimo para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (50 años), y su esposa, Teresa Urquijo (29). El regidor madrileño y su mujer han viajado a Roma para mantener una audiencia privada con el Papa León XIV (70).

Una cita que llega marcada por la honda preocupación del matrimonio tras el ingreso hospitalario de la abuela de ella, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, que recientemente ha sufrido un ictus.

En medio de esa circunstancia familiar delicada, la visita al Vaticano se ha convertido para ambos, de seguro, en una ocasión para pedir consuelo, rezar por la recuperación de la enferma y encontrar un espacio de recogimiento lejos del foco político habitual.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en una imagen de archivo.

Según el relato del propio alcalde, el encuentro con el Pontífice se ha desarrollado en un clima de calidez. En el transcurso de esa conversación, que se ha prolongado durante unos veinte minutos, Almeida ha tenido oportunidad, además, de entregarle algunos obsequios al Papa.

El alcalde de Madrid le ha regalado al Pontífice, entre otros presentes, una talla de la Virgen de la Almudena y un libro con fotos de la ciudad de Madrid, y le ha reiterado su invitación para visitar la capital.

"Me he encontrado a un papa extraordinariamente cercano y cariñoso con Madrid y con los madrileños", ha subrayado el Alcalde tras ser recibido por el Papa, aprovechando un viaje de carácter personal a Roma.

Almeida y León XIV han abordado los desafíos que tiene la sociedad, como mantener la capacidad de mantener la cohesión social y la necesidad de atender a los más vulnerables sin dejar a nadie atrás.

El alcalde y su mujer, durante su visita a Roma.

Además de reiterarle su invitación para que visite Madrid, el regidor ha entregado al Pontífice, amén de todo lo expuesto anteriormente, unos polvorones de un convento de Agustinas de Jerez y un libro sobre el grupo musical Hakuna.

Almeida ya fue recibido, el 18 de marzo de 2023 por el papa Francisco con motivo de la celebración del IV centenario de la canonización de san Isidro Labrador y del Año Santo Jubilar concedido por la Santa Sede a la capital, celebrado entre el 15 de mayo de 2022 y el 15 de mayo de 2023.

La salud de la abuela de Teresa

El ingreso se produjo hace unos días, aunque trascendió el pasado viernes, 26 de diciembre. La evolución de Teresa es "favorable", como informó a ¡HOLA! su marido, Íñigo Moreno de Arteaga. "El ictus se produjo mientras almorzábamos", matizó Íñigo.

Se actuó con celeridad para que Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma pudiera ser atendida en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Fue allí donde le fue diagnosticado el accidente cerebrovascular a la abuela de Teresa Urquijo.

"No tiene lesión ni secuela ninguna", ha detallado el marqués de La Serna. Como es lógico, este contratiempo ha tenido muy preocupada a la familia y, qué duda cabe, ha empañado la felicidad de estos días navideños.

Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma y su marido, Iñigo Moreno de Artega. Gtres

Tal y como detalla el citado medio, tanto Teresa como José Luis Martínez-Almeida han acudido al hospital diariamente para seguir de cerca la evolución de la princesa de las Dos Sicilias. Se espera que en los próximos días pueda recibir el alta hospitalaria.

En otro orden de cosas, Teresa de Borbón-Dos Sicilias no ha tenido una vida fácil. Tanto ella como su esposo, Íñigo, han tenido que hacer frente a la peor de las tragedias que pueden afrontar unos padres: la muerte de un hijo.

Los abuelos maternos de Teresa Urquijo, en concreto, han llorado la muerte de dos vástagos, Alfonso y Fernando. En 2011, Fernando fallecía a los 41 años, trágicamente, en un accidente de moto.

Teresa de Borbón y Borbón durante el entierro de Alicia de Borbón Parma en Madrid, en 2017. Gtres

Alfonso hizo lo propio en 2018, destrozando aún más a la familia. Este segundo hijo era el que más apegado estaba al mundo de los caballos, y era un gran entendido en la materia.

"Es difícil que los hijos hereden la afición. Mi hijo Alfonso es un apasionado de la crianza y del deporte; yo intento transmitir mi afición a los nietos para que sigan en el futuro conservando la ganadería", aseguró Teresa en 2017, un año antes del trágico deceso de su hijo.

"Supongo que el amor por los caballos y el continuo trato con ellos me han hecho conocerlos cada vez mejor", admitió, en otro momento, en una charla con ¡HOLA!, sobre cuándo se le despertó el gusto por los caballos.

Huelga decir que la gran pasión de Teresa de Borbón, esposa del marqués de Laserna, son los caballos. De Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma es una virtuosa amazona y ganadera, con un prestigio de relumbrón en dicha materia.