Alessandro Lequio, el gran perdedor de 2025: el día que Antonia Dell’Atte se cobró su venganza y acabó con el conde

Alessandro Lequio (65 años) es uno de los grandes perdedores de 2025. El motivo está claro. El miércoles 19 de noviembre, el que era tertuliano de Vamos a ver recibió un jarro de agua fría cuando le comunicaron el despido fulminante de Mediaset.

Este triunfo de la cultura de la cancelación se produjo a raíz de la entrevista que Antonia Dell’Atte (65) concedió a El País el 12 de octubre donde se reafirmó en los diferentes episodios de violencia doméstica sufridos durante su matrimonio con el conde italiano entre 1987 y 1991.

Algunas citas son escalofriantes: “La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel” o cuando le pidió el divorcio, bisnieto de Alfonso XIII le gritó: “Si tú me dejas, te mato, y a tu familia”.

Último día de Alessandro Lequio en televisión. Mediaset

Durante décadas, Lequio ha frivolizado con respecto a los malos tratos. Si no, basta recordar su infame entrevista en Tómbola en 1999 cuando entre risas confesó que “yo he tirado bofetones a las mujeres” y “Me ha pasado, pero ha sido un bofetón light, no es un bofetón…”

A raíz de toda esta problemática, Clemente (37), el hijo que Alessandro ha tenido con Antonia no se habla con su progenitor desde hace años y, cuando llegaron a verse, la relación era bastante gélida. El joven, licenciado en Ciencias Políticas, está tan apartado de la prensa del corazón que nadie se enteró de su boda en 2020 con Corbie Gregory, que trabaja en Recursos Humanos en un hotel de Miami Beach. La pareja es feliz en Florida alejada de los paparazzi.

Desde hace 26 años, Lequio comparte su vida con María Palacios (48), madre de su hija Ginevra Ena (9), a la que conoció en una fiesta en el verano mallorquín de 1999. Mucho se especuló si esta relación iba a durar debido a los atributos de don Juan del italiano, que hasta ese momento había salido con bastantes mujeres como la azafata Silvia Tinao, Mar Flores (56), la ex modelo y empresaria Sonia Moldes (52), la periodista Susana Molina, la ex modelo y presentadora Maribel Sanz (60) y con Olvido Hormigos (54), según dijo la ex concejala de Los Yébenes (Toledo).

Alessandro Lequio y María Palacios. GTRES

Y, por supuesto, sin olvidar a Ana Obregón (70), madre de su segundo hijo Aless, fallecido a los 27 años en 2020 a causa de un tipo de cáncer denominado sarcoma de Ewing.

El despido de Lequio ha coincidido prácticamente con la edad a la que se jubilan muchos españoles. Por ello, son muchos los que se preguntan cómo va a subsistir el aristócrata que llevaba vinculado a televisión desde hacía algo más de tres décadas. La explicación la da, justamente, la pequeña pantalla, ya que Alessandro ha amasado una significativa fortuna gracias a las altas prestaciones económicas por sus colaboraciones.

Dicen que su patrimonio estaría cifrado entre los 8 y 10 millones de euros, lo que sin duda le permitiría tener una vida placentera con la que dar todos los caprichos y una buena educación a su hija Ginevra Ena. La familia vive en un chalé en una zona residencial a las afueras de Madrid y también posee otra propiedad en Nigrán (Pontevedra), donde desconectan de todo y de todos.

Hasta 1990, Lequio era un perfecto desconocido en España a pesar de ser el primer bisnieto del rey Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia. El aristócrata, hijo del conde Clemente Lecquio di Assaba y de Donna Sandra, hija de la infanta Beatriz de Borbón, se mudó a Madrid con Antonia Dell’Atte y su hijo Clemente para trabajar como adjunto al presidente de Fiat España.

Antonia Dell'Atte. GTRES

En aquel momento el matrimonio estaba prácticamente acabado, pero por apariencia, decidieron estar unidos durante los primeros meses en España. En 1991 la relación quedó dinamitada por la aparición de Ana Obregón, a quien ya conocían tras haber coincidido en el célebre restaurante romano Nino, donde la actriz y presentadora española estaba cenando con Peter Fonda, con quien rodaba una película, y su hermana Jane (87). El resto ya forma parte de la historia rosa.