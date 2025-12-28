Enrique Iglesias y Anna Kournikova rompen con su discreción y comparten la primera foto de sus cuatro hijos

Este pasado lunes, 22 de diciembre, Enrique Iglesias (50 años) y Anna Kournikova (44) anunciaron a través de sus redes sociales que se habían convertido en padres de su cuarto hijo en común.

"My sunshine", escribió la pareja en un post conjunto de Instagram. Además, ambos revelaron que el pequeño había llegado al mundo el día 17 de diciembre.

Enrique y Anna, así, dejaban a un lado el hermetismo que tanto rodea su vida privada. Ahora, cerca de una semana después, han vuelto a romper con esta discreción.

La fotografía que han compartido Enrique Iglesias y Anna Kournikova en Instagram.

El cantante y la extenista han sacado a la luz una tierna imagen en Instagram en la que aparecen, por primera vez, sus cuatro hijos al completo.

Además del recién nacido, se encuentran los mellizos, Lucy y Nicholas (7), y Mary (5). Todos ellos se muestran acariciando el rostro del pequeño de la casa.

"My sunshines", se lee al lado de la instantánea. Una fotografía que desvela el gran parecido de los mayores con sus padres, además del notable crecimiento que han experimentado.

La foto compartida por Anna Kournikova en Instagram el pasado octubre.

Lejos de tratarse de una imagen al uso, lo cierto es que Enrique Iglesias y Anna Kournikova apenas comparten contenido de los pequeños en sus redes sociales.

El perfil del cantante se encuentra plenamente dedicado a su faceta profesional. La extenista, por su parte, apenas saca a la luz fotos y vídeos en Instagram.

El pasado mes de octubre, Anna publicó una tierna imagen junto sus tres hijos mayores disfrazados por Halloween. Su anterior post, eso sí, está fechado un año y medio antes, en junio de 2024.

El hijo de Julio Iglesias (81) y su razón de amor forman una de las parejas más reservadas del mundo del espectáculo. Llevan más de 20 años juntos y, durante todo ese tiempo, han protegido su vida privada con un gran hermetismo.

La pareja comenzó su relación en 2001, tras conocerse durante el rodaje del videoclip Escape, y desde entonces se han mantenido juntos. Un romance que este 2025 ha cumplido 24 años de felicidad y estabilidad.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, en una imagen de archivo. Gtres

En estos años de vida en común han fijado su residencia en Miami. En concreto, Enrique y Anna residen junto a sus hijos en una mansión en Indian Creek, al norte de Miami Beach.

Se trata de un enclave conocido por su extrema seguridad y privacidad. En esta zona también poseen propiedades rostros reconocidos como Jeff Bezos (61) y Lauren Sánchez (55) o la modelo Adriana Lima (44).