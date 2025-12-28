El año ganador de Juan del Val, el hombre que no puede pedirle más a la vida: del Planeta a su matrimonio con Nuria Roca

Sin duda, este 2025 ha sido el mejor año a nivel profesional para Juan del Val (55 años) al ser el flamante ganador entre las 1.320 obras presentadas del Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor, dotado con un millón de euros. En lo personal también ha estado de enhorabuena porque el pasado 6 de octubre celebró sus bodas de plata con Nuria Roca (53).

Como se suele decir, lo suyo fue un auténtico flechazo. Cuando Chicho Ibáñez Serrador fichó a la valenciana para presentar el concurso Waku Waku (1998-2001), Juan se quedó prendado en cuanto la vio en pantalla. Por aquel entonces era periodista y pronto hizo la petición para entrevistarla. Lo logró durante la grabación de la Gala de Nochevieja de TVE.

Sin embargo, por falta de tiempo, se quedaron algunas preguntas en el tintero, por lo que Juan se ofreció a acompañarla en taxi hasta el aeropuerto. Él tenía 28 años y ella 26. Dos años después de conocerse se casaron por lo civil en El Puig de Santa María (Valencia). Tienen tres hijos, Juan (23), Pau (19) y Olivia (15). En repetidas ocasiones Juan ha manifestado que Nuria “era la mujer más guapa que había visto en mi vida”.

Juan del Val con su novela ganadora del Planeta. Getty Images

La familia vive feliz en un chalet de varias plantas de algo más de 300 metros cuadrados en una de las zonas más elitistas de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Según los expertos estaría valorado en 1,5 millones de euros y, además de los espacios abiertos y minimalistas, con diseño moderno y mucho color, lo que más destaca es el cuidado jardín donde sobresale una gran piscina y un olivo. En verano es su rincón favorito.

Tanto Juan como Nuria están muy felices de la familia que han formado y de los buenos valores que siguen transmitiendo a sus vástagos. Juan, el primogénito, parece decidido a seguir los pasos de sus famosos papás ya que el año pasado colaboró en Generación T en OneToro TV, espacio que presentaba Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez, y hace pocas semanas regresó de Honduras donde ha formado parte del equipo del programa. El año pasado obtuvo el doble grado en ESIC Universidad.

En unas declaraciones a la revista ¡HOLA! el joven declaró que “cuando eres pequeño, no te das cuenta y al final creces con ello y yo me he dado cuenta siendo mayor”. Sobre sus hermanos Pau y Olivia no se sabe si también se dedicarán a la comunicación.

La economía de los Val-Roca es bastante boyante. Independientemente del millón de euros por el Planeta -Hacienda se queda aproximadamente con el 43%-, los tertulianos de El Hormiguero 3.0 generan importantes beneficios a través de sus negocios y colaboraciones. Sin ir más lejos, en el espacio de Pablo Motos, el escritor se embolsaría entre 150.000 y 250.000 euros brutos por temporada, a lo que habría que sumar por sus funciones en La Roca y El Desafío, del grupo Atresmedia.

Se calcula que como miembro del jurado en el concurso El Desafío se estaría llevando entre 3.000 y 6.000 euros por gala y otros 1.000 o 2.500 euros por programa en La Roca, que presenta su esposa.

Nuria Roca y Juan del Val. Getty Images

El matrimonio posee la sociedad Tospelat SL, fundada en 1999, donde Nuria es la administradora única y Juan el apoderado. La empresa se encuentra sin registros de movimiento actualizados, y los últimos datos que aparecen en el Registro Mercantil son de 2018 con un activo de 2.896.834 euros, una facturación de 64.355 euros y pérdidas de 25.857 euros.

Tras perder varios recursos, en 2019 la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional estimó que Nuria debía pagar dos sanciones de 86.749,16 euros y 126.880,77 euros respecto a los ejercicios de 2005 a 2010 en los que ingresó 4,7 millones de euros. Nuria había pretendido declarar a través de una sociedad numerosos gastos relacionados con su faceta como actriz y presentadora.

Por su parte, Juan del Val figura como administrador de La Boleta Producciones SL. Esta sociedad tampoco presenta actividad desde hace tres años, cuando su activo era de 431.813 euros.

A todo esto hay que añadir cantidades golosas por anuncios publicitarios, cesión de imagen y una adaptación televisiva de la novela Deparaíso, escrita en 2021.