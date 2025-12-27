Estela Grande, tras su ingreso en la recta final de su embarazo de mellizos: "Cada día que pasen dentro es una victoria"

Estela Grande (31 años) está atravesando unas navidades difíciles. Hace apenas unos días, la influencer compartía en su perfil de Instagram que había sido ingresada en plena recta final de su embarazo de mellizos.

Ahora, la que fuera concursante de realities ha compartido un extenso texto en su red social en el que actualiza su estado de salud en la semana 32 de gestación.

"El día 23 fuimos a la revisión periódica que teníamos de nuestros pollitos y después de una ecografía vieron que se me había acortado mucho el cuello del útero de manera muy rápida y que tenía contracciones", comienza el texto publicado por Estela este pasado viernes, 26 de diciembre.

Tal y como ha revelado la propia influencer, se encontraba "en riesgo de parto prematuro".

"Nuestra ginecóloga nos mandó a urgencias para controlar contracciones y una vez aquí, decidieron ingresarnos para controlarlas y para madurar los pulmones de los bebés, que aún no estaban listos para nacer", prosigue el comunicado de la expareja de Diego Matamoros (39).

Cuatro días después de ingresar en el hospital, Estela Grande ha revelado que si le retiran la medicación, las contracciones vuelven. "Habría que repetir el ciclo", ha aclarado al respecto.

Así, la influencer ha añadido: "Cada día que pasen dentro y podamos controlarlo, es una gran victoria. Así que solo queda tener paciencia y seguir controlada para que estos pollitos aguanten al menos unas semanas más".

Estela ha aprovechado su extenso escrito en Instagram para aclarar algunos rumores con respecto a su embarazo.

"En ningún momento mi embarazo ha sido catalogado de riesgo, aún así he tenido revisiones mucho más asiduas que en un embarazo único", ha afirmado, tajante, este pasado día 26 de diciembre.

"No tenéis escrúpulos y no os merecéis la más mínima explicación", ha escrito Grande, dirigiéndose a todas aquellas personas que han cuestionado su gestación.

El extenso texto que ha compartido Estela ha venido acompañado de un carrusel de fotografías que desvela algunos detalles de su estancia en el hospital.

Entre las imágenes es posible observar a la creadora de contenido realizándose diferentes pruebas médicas.

En la mayoría de fotos, eso sí, aparece junto a su pareja y el futuro padre de los pequeños, Juan Iglesias (27). Dos bebés que, según ellos mismos han confesado, se llamarán Luca y Liah.

Fue el pasado mes de julio cuando Estela y Juan anunciaron que debutarían en la paternidad. "La aventura empieza por partida doble", confesó entonces la influencer en su perfil de Instagram.

Una ilusionante etapa que emprendían tras cinco años de relación, pues fue en el verano de 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando salió a la luz que la modelo y el futbolista mantenían un romance.

Operada de un mioma

En diciembre de 2023, Estela Grande tuvo que ser intervenida de urgencia debido a un mioma. Un tumor benigno en la pared del útero y que, en su caso, se encontraba en una zona delicada.

"Si es muy grande, crece muy rápido y está en un sitio en el que no tiene que estar, como es mi caso, hay que quitarlo", apuntaba entonces la modelo.