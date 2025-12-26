Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela materna de Teresa Urquijo, hospitalizada tras sufrir un ictus a los 88 años

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo, el día de la boda de ésta con el alcalde de Madrid. Gtres

Horas difíciles las que está viviendo la familia de Teresa Urquijo (29 años), la mujer de José Luis Martínez-Almeida (50). Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, la abuela materna de Teresa, está ingresada en el hospital tras sufrir un ictus a sus 88 años.

El ingreso se produjo hace unos días, aunque ha trascendido este viernes, 26 de diciembre. La evolución de Teresa es "favorable", como ha informado a ¡HOLA! su marido, Íñigo Moreno de Arteaga. "El ictus se produjo mientras almorzábamos", ha informado Íñigo.

Se actuó con celeridad para que Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma pudiera ser atendida en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Fue allí donde le fue diagnosticado el accidente cerebrovascular a la abuela de Teresa Urquijo.

eresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma y su marido, Iñigo Moreno de Artega. Gtres

"No tiene lesión ni secuela ninguna", ha detallado el marqués de La Serna. Como es lógico, este contratiempo ha tenido muy preocupada a la familia y, qué duda cabe, ha empañado la felicidad de estos días navideños.

Tal y como detalla el citado medio, tanto Teresa como José Luis Martínez-Almeida han acudido al hospital diariamente para seguir de cerca la evolución de la princesa de las Dos Sicilias. Se espera que en los próximos días pueda recibir el alta hospitalaria.

En otro orden de cosas, Teresa de Borbón-Dos Sicilias no ha tenido una vida fácil. Tanto ella como su esposo, Íñigo, han tenido que hacer frente a la peor de las tragedias que pueden afrontar unos padres: la muerte de un hijo.

Los abuelos maternos de Teresa Urquijo, en concreto, han llorado la muerte de dos vástagos, Alfonso y Fernando. En 2011, Fernando fallecía a los 41 años, trágicamente, en un accidente de moto.

Teresa de Borbón y Borbón durante el entierro de Alicia de Borbón Parma en Madrid, en 2017. Gtres

Alfonso hizo lo propio en 2018, destrozando aún más a la familia. Este segundo hijo era el que más apegado estaba al mundo de los caballos, y era un gran entendido en la materia.

"Es difícil que los hijos hereden la afición. Mi hijo Alfonso es un apasionado de la crianza y del deporte; yo intento transmitir mi afición a los nietos para que sigan en el futuro conservando la ganadería", aseguró Teresa en 2017, un año antes del trágico deceso de su hijo.

"Supongo que el amor por los caballos y el continuo trato con ellos me han hecho conocerlos cada vez mejor", admitió, en otro momento, en una charla con ¡HOLA!, sobre cuándo se le despertó el gusto por los caballos.

Huelga decir que la gran pasión de Teresa de Borbón, esposa del marqués de Laserna, son los caballos. De Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma es una virtuosa amazona y ganadera, con un prestigio de relumbrón en dicha materia.

En su finca, El canto de la cruz, donde festejó su boda su nieta, la princesa Teresa de Borbón, prima de Juan Carlos I (88) y con tratamiento de Alteza Real, cría caballos purasangre árabe, de los más prestigiosos a nivel internacional con su Yeguada Flor de Lis.

No hay nada que apasione más a Teresa de Borbón, pese a su avanzada edad, que trabajar en el campo, pasatiempo al que le ha dedicado la mayor parte de su vida.

Teresa de Borbón cuenta en su haber con importantes títulos: fue campeona de tiro al pichón y puede presumir de haber sido la única mujer en cazar toda la fauna mayor en España.