Manuela Ochoa reaparece 13 días después de la inesperada muerte de su prometido para felicitar la Navidad

Manuela Ochoa y su prometido, Pedro Cadahía, en una imagen compartida en sus redes sociales. Instagram

Manuela Ochoa (25 años) vive la Navidad más triste de su vida. La muerte de su prometido, Pedro Cadahía, ha dejado un vacío que le será complicado superar, y más en estas fechas.

En los últimos días, Ochoa ha estado desaparecida de las redes sociales, y han sido muy pocas las ocasiones en las que se ha pronunciado desde que se comunicara el fallecimiento inesperado de su pareja.

Sin embargo, este jueves 25 de diciembre, ha reaparecido para felicitar las fiestas y agradecer a sus seguidores todas las muestras de cariño que ha recibido. "Vengo a desearos una muy feliz Navidad", ha comenzado diciendo en un story que ha compartido a través de su perfil de Instagram.

En ese vídeo se puede ver cómo Manuela, con una entereza impresionante, afronta un pequeño discurso frente a su móvil, mientras espera en el interior de un coche.

"Espero que la paséis rodeados de toda vuestra familia, que os queráis mucho, que os cuidéis más, que la familia es un auténtico regalazo y, de verdad, que rezo porque llevéis unos días muy especiales y muy acompañados", ha continuado diciendo en el vídeo.

La influencer no ha querido olvidarse de dar las gracias por el apoyo que ha recibido tras la muerte de Pedro, se ha sentido querida y arropada de una manera muy especial.

"Aprovecho para daros las infinitas gracias, porque no puedo no darlas, por todo el apoyo, todo el cariño, todos los mensajes que me estáis mandando", ha expresado.

De hecho, se lo ha tomado como un mensaje desde el cielo. "Tengo tan claro que son abrazos que Pedro me manda desde el cielo a través de vuestros mensajes, que solo de pensarlo me emociono", ha manifestado.

"Jamás pensé que una comunidad pudiese abrazar tanto y tan fuerte, así que, de verdad, daros las infinitas gracias porque es que no tengo otra palabra", ha añadido para concluir.

Antes de terminar el vídeo, ha querido avisar a sus seguidores de que tardará unos días en responder a todos y pide "paciencia", porque le llevará un poco de tiempo poder contestar.

Esta reaparición de Manuela Ochoa ha sido de lo más significativa, no solo por ser la primera después de la muerte de su prometido, sino también porque ha ocurrido en el día de Navidad, un día muy religioso y especial para ella, sin lágrimas y con mucha entereza en su discurso.

La influencer hizo pública la muerte de su novio de forma repentina el pasado domingo 21 de diciembre, con una emotiva carta en la que se despedía de él, convirtiéndose desde ese momento en su "ángel de la guarda".

Desde entonces, infinidad de figuras públicas han mostrado su apoyo a Ochoa, que se ha visto abrumada tras perder al que fuera el amor de su vida, justo después de que él le pidiera matrimonio en México.

"Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso", decía el escrito que dejó Ochoa visible en su perfil de Instagram.

Una historia que ha conmocionado a todo un país y que llega en fechas tan especiales como la Navidad. Tanto es así, que hasta sus compañeros de trabajo (los de Pedro) se quisieron despedir de él y lo hicieron en su perfil de LinkedIn con un post muy bonito, destacando que era una persona divertida y que sería un referente para ellos, siempre.

Ahora, trece días después del fallecimiento de Pedro, la influencer toma las riendas de nuevo y decide reaparecer, reincorporándose poco a poco a su vida pública en las redes.