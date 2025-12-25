Antonia San Juan revela una fecha clave de su tratamiento contra el cáncer: "Mi última quimio será el 30 de diciembre"

La actriz Antonia San Juan (64 años) actualiza su estado de salud horas antes de descubrir que pasará la Navidad con su expareja, quien ya se ha convertido en su gran amigo. Este jueves, 25 de diciembre, la canaria quiso compartir un rato con sus seguidores en sus redes sociales.

Fue ahí donde contó cómo había pasado su Nochebuena, y los detalles no pasaron desapercibidos. "He pasado una noche tranquilita, cenando con mi ex, ex... es mi familia, mi compañero, mi mejor amigo", comenzó escribiendo en su perfil.

De hecho, mostró cómo la mesa de Nochebuena estaba preparada para dos personas. Aunque no desveló la identidad de su acompañante, todo apunta a que cenó con su exmarido Luis Miguel Seguí (49), con quien aún comparte varios proyectos, como una empresa.

Pero, sin duda, lo más importante de esta semana para Antonia San Juan no fue la cena con su "ex, ex", sino la evolución de su tratamiento contra el cáncer, que ya llega a la última sesión de quimioterapia, según ha confesado ella misma al actualizar su estado de salud.

"Después de salir del médico y obtener los resultados de la analítica: 'Perfecta', dijo la doctora. Seguimos con el proceso", comenzó diciendo la actriz, dejando una buena noticia antes de acabar el año y a horas de celebrar la Navidad.

Además, explicó que estos días ha evitado salir mucho a la calle para no resfriarse y poder acudir a la cita más importante antes de finalizar el año.

"Hace mucho frío en Madrid y no quería jugármela, resfriándome y teniendo que posponer la última quimio: 30 de diciembre", reveló junto a una imagen en la que irradia felicidad.

Para celebrar esta bonita noticia, eligió un plan perfecto. "Buscamos un restaurante de comida buena y allí pusimos el huevo. Estoy contenta", exclamó en sus redes, mostrando lo bien que se siente tras recibir los resultados.

Desde que Antonia San Juan compartió con sus seguidores que estaba enferma de cáncer, la actriz ha demostrado que cada día es una oportunidad para ser feliz.

Aunque el proceso no ha sido fácil, ella misma se ha encargado de comunicarlo y acercarse a su público a través de sus redes sociales.

Ahora, esta buena noticia llega justo a tiempo antes de acabar el año. Si todo continúa según lo previsto, el próximo 30 de diciembre la actriz se dará su última sesión de quimioterapia y solo quedará esperar los resultados para evaluar su evolución.

La canaria apela a la tranquilidad y la responsabilidad en estos casos, además de agradecer el cariño y apoyo recibidos durante estos meses tan complicados. Con esta actualización, Antonia deja claro que está contenta y que su estado de salud es favorable.