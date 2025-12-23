Enrique Iglesias se convierte en padre por cuarta vez a los 50 años junto a Anna Kournikova: la significativa imagen

Enrique Iglesias (50 años) y Anna Kournikova (44) han dado la bienvenida a sucuarto hijo. El cantante amplía la familia en un momento especialmente significativo, ya que acaba de cumplir 50 años.

La pareja ha anunciado la llegada de su recién nacido con una emotiva imagen compartida en sus respectivos perfiles de Instagram. "My sunshine", han escrito junto a la fotografía del pequeño descansando plácidamente en su cuna.

En la imagen se puede ver al bebé acurrucado entre una sábana blanca de rayas, con un gorrito a juego en tonos azul y rosa y un pequeño peluche que lo acompaña. Una instantánea sencilla y tierna que, sin duda, quedará para siempre en el recuerdo familiar.

Aunque la pareja ha compartido esta imagen este lunes, 22 de diciembre, en el texto que acompaña la publicación se aprecia que la fecha de nacimiento del bebé corresponde al 17 de diciembre de 2025, varios días antes de hacerlo público.

