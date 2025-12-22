Un año de la presunta agresión sexual a Paloma Lago: cómo está ella y en qué punto se encuentra la denuncia contra Villares

Dentro de solo unos días se cumple un mes del día más fatídico en la vida de Paloma Lago (58 años). Según consta en documentos judiciales, el 27 de diciembre de 2024 sufrió una presunta agresión sexual.

Desde entonces ha vivido un auténtico via crucis. Todo el país está al tanto de un caso que, pese a sus esfuerzos por mantenerlo fuera del foco mediático, ha resultado de máximo interés. Y es que el acusado no es otro que Alfonso Villares, exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia.

A día de hoy, el caso sigue abierto. El procedimiento sigue en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ferrol. Este debe decidir si archiva, continúa diligencias o abre juicio oral.​ Tal y como ha podido saber El ESPAÑOL, la excuñada de Ana Obregón (70) está "feliz". Al menos en lo que respecta a su vida personal.

Paloma Lago en un acto público. Gtres

Feliz y "más cercana"

Y es que dentro de poco se va a convertir en abuela por primera vez. Su único hijo, Javier (29), fruto de su extinto matrimonio con Javier García-Obregón, espera su primer hijo en común con su mujer, Eugenia Gil. Ambos serán padres el próximo año.

"Está mucho más cercana", ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, recientemente, de personas próximas a su entorno. En su última aparición pública, el pasado 25 de octubre, Lago participó en un acto en su Galicia natal.

La presentadora fue la madrina de los Greenwalk Awards, celebrados en el Centro Comercial Vialia de Vigo, en el que coincidió con otros rostros conocidos: la presentadora Luján Argüelles (48) y Abel Caballero (79), alcalde de la ciudad.

"Paloma está en un momento feliz y esta noticia -la de ser abuela-le ha servido para ver la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva", deslizan a este diario.

A punto de ser abuela

Lo cierto es que la inminente llegada de un nuevo miembro a su familia ha marcado un antes y un después en Lago. Tras un año complicado, inmersa en el proceso judicial contra el político gallego, el embarazo de su nuera ha sido un soplo de aire fresco para ella.

Fiel a su hermetismo respecto a la denuncia por supuesta agresión sexual, Paloma Lago mantiene su denuncia. Hasta la fecha se ha negado a emitir comunicado o a hacer declaraciones a los medios.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella, pero no atiende las llamadas. Este diario conoce, por su círculo cercano, que intenta hacer vida normal alejada del foco continuo.​ Solo con sus más allegados revela qué fue lo que sucedió la noche más confusa y trágica de su existencia.

Paloma Lago, en el funeral de Antonio García Fernández en septiembre de 2022. Gtres

Cronología de los hechos

Todo sucedió, -tal y como figura en la versión de la modelo-, en el marco de una relación esporádica con el político gallego Alfonso Villares. Ambos se encontraban en la casa que ella tiene en Covas, en Ferrol, en el contexto de encuentros íntimos que mantenían pese a que él estaba casado.​ Al día siguiente, Paloma habría despertado "desnuda, desorientada y sin recordar nada".

Esto la llevó a pensar que había sido víctima de una posible sumisión química. Cuatro días después, el 31 de diciembre, Paloma presentó una denuncia por agresión sexual contra Villares ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Ferrol.​

Así, se abrieron diligencias policiales y, por el aforamiento del conselleiro, el asunto se elevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). A pesar de la gravedad de las acusaciones, el proceso se mantuvo al margen de los medios de comunicación.

La noticia salió a la luz pública seis meses después, el pasado 4 de junio, cuando Alfonso Villares convocó una rueda de prensa urgente. En ella anunció su dimisión como conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia y reveló que estaba siendo investigado por una denuncia de agresión sexual.

En cuestión de horas, el nombre de Paloma Lago apareció en todos los titulares: había sido ella quien manifestó ante las autoridades haber sido víctima de un acto de violencia sexual.

Alfonso Villares. Xunta de Galicia

Alfonso Villares defiende su inocencia

Cabe recordar que Alfonso Villares ha defendido su inocencia desde que los hechos salieron a la luz. Ya el día que presentó su dimisión aclaró que cesaba de su cargo para defenderse "como cualquier ciudadano". Y calificaba su decisión de "muy difícil pero correcta".

Tras estallar el escándalo abandonó la política. Y, obligado por las circunstancias, ha vuelto a trabajar como veterinario en el Norte de Lugo. Según han deslizado a la prensa las personas de su entorno, la denuncia de Paloma Lago lo dejó "hundido".

Tal y como ha apuntado el diario La Voz de Galicia sus amigos reiteran que el político "podía conseguir mujeres de otra forma". Sostienen también que jamás lo vieron "pasarse con una mujer".

Un detalle importante sobre la denuncia de Paloma Lago contra Villares es que en el documento se alude a sustancias que este, veterinario de profesión, habría podido conseguir para llevar a cabo la presunta agresión sexual.

Por otra parte, fuentes cercanas al caso han detallado que los análisis de sangre realizados a Paloma Lago cuando la atendieron en el hospital solo encontraron trazas de los ansiolíticos que tomaba.

Villares, de cuya defensa se encarga la abogada Belén Hospido, centra su estrategia en defender su inocencia en los tribunales.​ Paloma, por su parte, ha solicitado justicia gratuita y es representada por una abogada de oficio.

Hasta hoy no hay sentencia ni archivo definitivo. El caso continúa abierto, el proceso judicial sigue su curso y muy pendiente de lo que determinen los informes forenses.