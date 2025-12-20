La reina Letizia, Soraya Arnelas o Mercedes Milá: todos los famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad

Mercedes Milá, la reina Letizia y Soraya en un montaje de JALEOS. Gtres

Cada 22 de diciembre toda España se despierta con el sonido del bombo del Teatro Real de Madrid y las voces cantarinas de los niños de San Ildefonso. Es uno de los días más especiales para los españoles, quienes se levantan con la ilusión de ganar la Lotería de Navidad.

Millones de personas siguen la retransmisión, pendientes de que salga su número entre décimos propios o compartidos entre la familia, los amigos o las empresas.

La emoción crece a medida que avanzan las horas y se anuncian los grandes premios, mientras las administraciones agraciadas se llenan de cámaras, champán y celebraciones improvisadas.

¿Quiénes serán los ganadores de este año? ¿Habrá algún rostro famoso entre los afortunados?

Curiosamente, en años anteriores, varios de los premios más jugosos han caído en manos de personas muy conocidas y poderosas de este país. JALEOS presenta a los privilegiados.

1. La reina Letizia

La reina Letizia en un acto en Granada el pasado abril. Gtres

El número 22.504 fue el que le otorgó la suerte Letizia (53 años) y a su marido, el rey Felipe VI (57), en 2004, el año en el que se dieron el 'sí, quiero'.

El décimo les llegó gracias a un excompañero de la Reina de TVE, como regalo de boda. Como eran Príncipes de Asturias decidieron donar todo el dinero a una ONG.

2. Soraya Arnelas

Soraya Arnelas en un posado en 2022. Gtres

La cantante ha sido agraciada con el sorteo navideño en más de una ocasión. Como ella misma ha confesado, es una gran aficionada a la Lotería de Navidad y un año le tocó el segundo premio, aunque fue a repartir con sus padres.

Soraya Arnelas (43) también fue premiada en la Lotería del Niño. "Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la Lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado 'El Gordo', pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel", contó en sus redes sociales. Horas más tarde anunció feliz que había encontrado los décimos.

3. Carmen Lomana

Carmen Lomana en la presentación de 'Las Berrocal'. Gtres

Vive a tan alto nivel que ni siquiera cuando ganó un premio de la Lotería de Navidad miró su boleto por si le había tocado.

Fueron unos amigos, con el mismo número, los que tuvieron que avisar a Carmen Lomana (77) de que habían cantado su cifra.

4. Mercedes Milá

Mercedes Milá en una presentación en 2023. Gtres

El trabajo le ha dado a la presentadora grandes satisfacciones. Y es que gracias a Megamedia, la productora en la que trabajaba en 2006, y al décimo que compraron como empresa.

Mercedes Milá (74) se llevó uno de los grandes premios de la Lotería de Navidad, pero se desconoce cuánto dinero recibió.

5. Carlos Sobera

Carlos Sobera en la presentación de 'First Dates'. Gtres

Nunca se ha llevado 'El Gordo', pero sí ha recuperado parte de su inversión en la Lotería de Navidad.

En una ocasión, Carlos Sobera (64) consiguió llevarse 300 euros.

6. Isabel Gemio

Isabel Gemio en la presentación de la Navidad de TVE. Gtres

La locutora no es amiga del azar, pero compra la Lotería de Navidad porque sus hijos se lo piden.

Gracias a la ilusión de sus vástagos, Isabel Gemio (64) se llevó un humilde pero agradecido premio hace unos años.

7. Nieves Herrero

Nieves Herrero en un acto en Madrid el pasado julio. Gtres

La periodista compra décimos enteros y participa en todos los que tienen sus amigos y entorno.

Así fue cómo a Nieves Herrero (51) le tocó el cuarto premio de los bombos de Navidad. Una parte de él lo siguió apostando al azar, para la Lotería del Niño.

8. Nacho Guerreros

El actor Nacho Guerreros en un posado en 2021. Gtres

Fue en 2022 cuando le tocó 'El Gordo' navideño. No lo dudó y con el dinero renovó su vida y la de sus padres. Compraron varios décimos del número 08103 en Calahorra, La Rioja, su ciudad natal

Nacho Guerreros (55) dio el salto definitivo en su carrera mudándose a Madrid y tras varios negocios e intentos decidió dedicarse a la interpretación.