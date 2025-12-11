Kiko Hernández, amenazado de muerte, se encadena junto a su marido Fran Antón en Melilla y se suma a su huelga de hambre

Kiko Hernández (49 años) y Fran Antón (44) están atravesando uno de los momentos más complicados del año.

El actor anunciaba en sus redes sociales este martes, 9 de diciembre, que se había encadenado a las puertas del negocio que ambos abrieron en Melilla hace un año, El Cielo de Melilla.

Después de que la Policía Local clausurara el establecimiento -pese a tener la licencia vigente hasta 2036 y todos los papeles en regla, según ellos-, la pareja se ha mostrado abatida en redes, donde ha asegurado que no se moverá de allí hasta recibir una explicación.

Una drástica medida que ha puesto en el foco a Kiko y a su marido, tras encadenarse a las puertas del local y comenzar una huelga de hambre.

Una situación que sorprendió a Hernández en Madrid, donde se encontraba presentando la gala del reality La Casa de los Gemelos 2.

Tras regresar de urgencia a Melilla, Kiko se ha sumado a la huelga de hambre de Fran y, desesperado, ha contado la última hora de la pesadilla que están viviendo en el programa No somos nadie, de TenTV.

Además de la clausura de su negocio -por intereses empresariales, racismo y homofobia, según ha denunciado-, el exconcursante de Gran Hermano habría recibido en las últimas horas amenazas de muerte contra él y su familia.

Tal y como ha revelado a Carlota Corredera (51) este mismo miércoles, 10 de diciembre, en torno a las 11:30 horas recibió unos mensajes "muy heavys".

"Son muy fuertes, de una persona muy importante de aquí. Son amenazas de muerte. Mañana las llevaré a la Policía Nacional. Hoy no me ha dado tiempo porque estoy como estoy. A mí y a mi familia", ha expresado Kiko, visiblemente preocupado.

Hernández ha dejado claro que las amenazas están directamente relacionadas con su exposición pública.

"La culpa la tengo yo. Si yo fuera anónimo no pasaría nada. Me darían un tirón de orejas. Pero al ser yo… Esta gentuza tiene miedo a perder las elecciones", se ha lamentado, señalando directamente al Gobierno local.

También ha asegurado que tiene pruebas de sus acusaciones: "Tengo unos WhatsApps que demuestran que me han amenazado. Pone, con total impunidad, que llama a un musulmán de la frontera para que me raje y que no le pillen", ha desvelado ante la angustia de sus compañeros de programa.

Fran Antón y Kiko Hernández encadenados en sus redes sociales. Instagram

Y aunque se ha unido a la huelga de hambre de Fran y está dispuesto a luchar por su negocio, Kiko tiene claro que, "a la mínima que haya peligro real", abandonarán la ciudad autónoma, porque ama a sus hijas y a su pareja.

Una polémica que el gobierno local ha respondido difundiendo un informe con los motivos de la clausura provisional de El cielo de Melilla, apuntando que el local carece del título necesario para ejercer la actividad, ya que la licencia fue obtenida en 2013 y no se ha producido el cambio de titularidad con los nuevos propietarios.

Además, subraya que ha habido reiterados incumplimientos de la normativa pese a haber sido apercibidos en varias ocasiones.

Por lo tanto, el negocio permanecerá cerrado hasta que Kiko y Fran aporten la documentación requerida y se emitan los informes favorables para garantizar la seguridad ciudadana.